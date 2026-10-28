জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজ্যপালক ৭ দফীয়া দাবীৰ স্মাৰক পত্ৰ দাখিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজ্যপালক ৭ দফীয়া দাবীৰ স্মাৰক পত্ৰ দাখিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ মাজতে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ । ৭ দফীয়া দাবীৰে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান ।
Published : October 28, 2026 at 8:00 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে অসমৰ ৰাজ্যপালক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে । কেইবাগৰাকী সহযোগীৰ সৈতে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে বুধবাৰে ৰাজভৱনত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰি এই ৭ দফীয়া দাবীৰে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে । ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া সঠিক আৰু সবল দিশত আগবঢ়াৰ আশাৰে এই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
ৰাজ্যপালক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদানৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "গোচৰটোৰ মূল অভিযুক্তই যাতে কোনো কাৰণতে জামিন লাভ নকৰে আৰু ন্যায় লাভৰ যুঁজখনত কোনো শিথিলতা নাহে, তাৰ বাবে আমি ৰাজ্যপালৰ ওচৰত আবেদন জনাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অহা ৪ আৰু ৬ নৱেম্বৰত এই গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জামিন সংক্ৰান্তীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি আছে । মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই জে'লত থকাৰ পিছতো সাক্ষী প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ দৰে ভয়ংকৰ কাম কৰিবলৈ সাহস কৰিছে । এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত যদি এনে অপশক্তিবোৰে জামিন লৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহে, সমাজৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব । গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে জামিন পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ জামিন যাতে নাকচ কৰা হয় আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আদালতে যাতে কঠোৰ আইনী স্থিতি গ্ৰহণ কৰে, তাৰ বাবে দাবী জনোৱা হৈছে ।"
১৯ ছেপ্টেম্বৰত আচলতে কি হৈছিল সেয়া স্পষ্ট কৰিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "ৰাইজৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে স্পষ্টকৈ জানিব বিচাৰিছে যে যোৱা বছৰৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে প্ৰকৃততে কেনেকৈ আৰু কিয় এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো ঘটিবলৈ পালে । জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এটা বিশাল সত্তাক শেষ কৰি পেলাবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে এইসকলে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি অত্যন্ত ধৈৰ্যৰে ন্যায়ালয়ৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ বাট চাই আছো । এতিয়া আমাৰ এটাই দাবী দোষীয়ে কঠোৰতম শাস্তি পাবই লাগিব আৰু জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব লাগিব ।" সমগ্ৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্তমান কিদৰে আগবাঢ়িছে, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈও তেওঁ অনুৰোধ জনায় ।
ইফালে জুবিনক্ষেত্ৰত অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতিৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ নকৰাক লৈ চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভতো গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে মন্তব্য কৰে । তেওঁ সকলোকে একত্ৰিত হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, "সকলোকে একলগ হৈ থাকিবলৈ দিয়ক । সন্দেহ অহা মানেই কিন্তু আমি পৰাভূত । আপোনালোকে ভালদৰে জানে বিপক্ষৰ অধিবক্তাসকলে কি ধৰণৰ গতিবিধিৰে চলি আছে । সেয়ে সকলোৱে সবল আৰু সচেতন হৈ থাকিব লাগিব ।"
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যপালক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদানৰ সময়ত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে ৰাহুল গৌতম শৰ্মা, জ্যেষ্ঠ অভিনেত্ৰী মঞ্জুলা বৰুৱা, অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকা, ছবি পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাসহ কেইবাগৰাকী শিল্পী তথা অনুৰাগী উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিবাদত কিয় অংশগ্ৰহণ নকৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ? উত্তৰ দিলে গৰিমাই...