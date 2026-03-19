জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ বাবে ফাষ্টট্রেক আদালত গঠন, কি কয় জুবিন পত্নী গৰিমা গাৰ্গে ?

বৃহস্পতিবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ দশমটো শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় । এতিয়াৰে পৰা ফাষ্টট্রেক আদালতত হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি ৷

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ বাবে ফাষ্টট্রেক আদালত গঠন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 8:02 PM IST

গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে । এতিয়াৰে পৰা ফাষ্টট্ৰেক আদালতত হ’ব অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ আপোন শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে জনাইছে এই কথা । কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত বৃহস্পতিবাৰে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু শিল্পীগৰাকীৰ হত্যাৰ গোচৰৰ দশমটো শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় । বিগত ২ মার্চত ধার্য কৰা হৈছিল শিল্পীগৰাকীৰ হত্যাৰ চাৰ্জ ফ্ৰেমৰ শুনানিৰ দিন ।

এই শুনানি সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, ‘‘যিহেতু অভিযুক্ত কেইবাজনো আছে, একদিনাই শুনানি সম্ভৱ নহয় । তেওঁলোকে যথেষ্ট বলিষ্ঠভাৱে পইণ্ট উলিয়াই বিচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । কাইলৈ বাকীখিনিৰ শুনানি হ'ব । দৈনিক যিমানখিনি সম্ভৱ হয় তেওঁলোকে কৰিবলৈ সাজু আছে । ফাষ্টট্ৰেক আদালততৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা হৈছে যদিও অফিচিয়েল জাননী এতিয়াও নাই অহা । গতিকে সেইটো কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব নাজানো । আজি মাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ 'x' হেণ্ডেলত সেইটো ঘোষণা কৰিছে ।’’

আনহাতে অভিযুক্তসকলৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁলোকৰ মুখত কোনো দিনেই চিন্তা নাই দেখা । তেওঁলোকে হয়তো কিবা কথাত আশ্বস্ত হৈ আছে । জেলত থাকিলে মানুহ যিমানখিনি চিন্তিত হৈ থাকিব লাগে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ শংকাত থাকিব লাগে, সেই শংকা মই কোনো দিনে দেখা নাই । আমি কেতিয়া ন্যায় পাওঁ তাক লৈ যিমান চিন্তাত তেওঁলোকৰ মুখত কিন্তু সেই চাপ দেখিবলৈ পোৱা নাই ।’’

ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ সন্দৰ্ভত গৰিমা গাৰ্গে কয়, ‘‘এতিয়ালৈকে ঘোষণাহে হৈছে, অফিচিয়েল জাননী এতিয়াও নাই অহা । গোটেই ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো কিদৰে হ'ব নাজানো । ফাষ্টট্ৰেক হ'লে দৈনিক শুনানি চলিব বুলি আস্থা আছিল । সেইটো আশা ৰাখিছোঁ । প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'লেহে গম পাম ।’’

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ শুনানিৰ সন্দৰ্ভত এটা পোষ্ট যোগে উল্লেখ কৰে ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ কথা ৷ পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, ‘‘আজিৰ দিনটো আমাৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ সন্দর্ভত এক উল্লেখনীয় দিন হিচাপে চিহ্নিত হ'ব । মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশে বৰ্তমান বাক্সাৰ সন্মানীয় জিলা ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা শ্ৰীমতী শৰ্মিলা ভূঞাক এই বিষয়ত দৈনন্দিন বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনাৰ বাবে এক বিশেষ ফাষ্টট্ৰেক সত্ৰ আদালতত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ মনোনীত কৰিছে । এই নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপে ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াক ব্যাপকভাৱে ত্বৰান্বিত কৰিব আৰু সময়োপযোগী ন্যায় সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক নিশ্চিতভাৱে অধিক শক্তিশালী কৰিব । মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ শ্ৰী আশুতোষ কুমাৰ ডাঙৰীয়াক আমাৰ অনুৰোধ গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ৰ উদ্দেশ্যৰ গতি প্ৰদানত আগবঢ়োৱা তেখেতৰ অটল সমৰ্থনৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে শলাগ লোৱাৰ লগতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।’’

উল্লেখ্য যে 2025 বৰ্ষৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত সুদূৰ ছিংগাপুৰত সাগৰত মৃত্যু ঘটিছিল জুবিন গাৰ্গৰ ৷ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই স্তব্ধ হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ অসম ৷ তেওঁৰ মৃত্যু এক হত্যাকাণ্ড বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই ঘোষণা কৰিছিল ৷ এইক্ষেত্ৰত অভিযুক্ত কৰা হৈছিল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোক্তা শ্যামকানু মহন্ত, জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, তেওঁৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী, সহঃশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত, জুবিন গাৰ্গৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃ তথা অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া সন্দীপন গাৰ্গ আৰু দুই দেহৰক্ষী ক্ৰমে পৰেশ বৈশ্য আৰু নন্দেশ্বৰ বৰাক ৷ বৰ্তমান তেওঁলোক কাৰাগাৰত বন্দী ৷

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সুবিচাৰ কৰি দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে সমগ্ৰ অসমজুৰি উত্থাপিত হৈ আহিছে দাবী ৷ ইতিমধ্যেই অসম আৰক্ষীৰ এছ আই টিয়ে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আদালতক হস্তান্তৰ কৰিছে আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত অব্যাহত আছে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷

