জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ ৭ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জফ্ৰেমৰ ধাৰা আৰোপ
ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতে সোমবাৰে প্ৰদান কৰে এই ৰায় ।
Published : May 26, 2026 at 5:03 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ ৭ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে আদালতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰে । জুবিন গাৰ্গ গোচৰৰ সকলো অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ ধাৰা আৰোপ কৰিলে বিশেষ ফাষ্টট্ৰেক আদালতে ।
জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৩(৬), ৩(৭), ৩(৮), ৬১(২) R/W ১০৩(১),৬১(২) R/W ৩১৬(৫) ধাৰা, শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ৩(৬), ৩(৭), ৩(৮), ৬১(২)R/W ১০৩(১), ৩০৮(২), ৩১৮(৪), ২৩৮ ধাৰা, শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে ৩(৬), ৩(৭), ৩(৮), ৬১(২)R/W ১০৩(১), ৩১৬(৫) ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰে সমান্তৰালভাৱে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ৩(৬), ৩(৭), ৩(৮), ৬১(২) R/W ১০৩(১), ২৩৮ ধাৰা, সন্দীপন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে ১০৫ ধাৰা, নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৬১(২) R/W ৩১৬(৫) ধাৰা, পৰেশ বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে ৬১(২)R/W ৩১৬(৫) ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছে । চাৰ্জশ্বীটত দিয়া মতেই সকলো অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ লগতে আন কেবাটাও ধাৰা আৰোপ কৰিলে ফাষ্টট্ৰেক আদালতে । ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতে এই ৰায়দান কৰে ।
এই ৰায়দান সন্দৰ্ভত অধিবক্তা জিয়াউৰ কামাৰে কয়, ‘‘আজি শৰ্মিলা ভূঞা আদালতে দুই পক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পাছত ৭ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জফ্ৰেমৰ ধাৰা আৰোপ কৰে । ৮ জুনৰ পৰা সাক্ষীৰ বাবে দিন ধার্য কৰা হৈছে । ৮ জুনৰ পৰা আদালতত আৰম্ভ হ'ব বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া । ৮ তাৰিখৰ পৰা প্ৰতিদিনে হ'ব বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া । যিহেতু এতিয়াৰ পৰা সাক্ষী প্ৰক্ৰিয়া চলিব সেয়ে সাক্ষীৰ তালিকা জমা দিবলৈ আমাক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ।’’
কামাৰে আৰু কয়, ‘‘৩৬, ৩৭, ৩৮ BNSS (ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা)ৰ অধীনত চলিব বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া । ৭ অভিযুক্তৰ ৬ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ কৰাৰ ধাৰা আছে । অৱশ্যে সন্দীপন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ নাই । চাৰ্জশ্বীটত দিয়া ধাৰা অনুসৰি আজি আদালতে চাৰ্জফ্ৰেমৰ কৰিছে । অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ তদন্তত সন্তুষ্ট আদালত সেইকাৰণে আদালতে চাৰ্জফ্ৰেম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ২৯ মে'ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিনৰ ৰায় দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’
ইফালে এই বিশেষ ৰায়দানৰ সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, ‘‘আদালতৰ ওপৰত যিদৰে আস্থা ৰাখিছিলো, আজি তেনেদৰে ৰায়দান পাইছো । ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰাখিছো, আমি ন্যায় পামেই । অভিযুক্তই কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছো । ৮ জুনৰ পৰা সাক্ষী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, যিহেতু ৩৯৪ জন সাক্ষী, সেয়ে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াও দীঘলীয়া হ’ব ৷ আমি ধৈৰ্যৰে বাট চাম ।’’