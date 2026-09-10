জুবিনদাৰ অসুখৰ বিষয়ে আমি জনাই নাছিলোঁ: সাক্ষ্যদানৰ পাছত সুস্মিতা গোস্বামীৰ মন্তব্য
ফ্ৰাষ্টট্ৰেক আদালতত তৃতীয় দিনৰ দিনা সাক্ষ্য প্ৰদান প্ৰবাসী অসমীয়া সুস্মিতা গোস্বামীৰ । সাক্ষ্য প্ৰদানৰ পাছত কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ য়টত পাৰ্টীত থকা সুস্মিতাই ।
Published : September 10, 2026 at 11:18 PM IST
গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে তৃতীয় দিনাৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়া সুস্মিতা গোস্বামী আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদানৰ বাবে উপস্থিত হয় । সুস্মিতা গোস্বামীৰ সাক্ষ্যত আদালতে বহু তথ্য লাভ কৰিছে । ছিংগাপুৰ য়ট পাৰ্টীত ভিডিঅ’ কৰিছিল সুস্মিতা গোস্বামীয়ে । ফাষ্টট্ৰেক আদালতত ৩ দিন ধৰি সাক্ষ্য প্ৰদান কৰাৰ পিছতে সুস্মিতা গোস্বামীয়ে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ।
সাক্ষ্য প্ৰদান কৰি আহি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সুস্মিতা গোস্বামীয়ে কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ছোৱাৰ বহু ভিডিঅ' মোৰ সৈতে আছিল । এই ভিডিঅ'সমূহ মই আদালতত দেখুৱাইছোঁ । মোৰ ভিডিঅ' সমূহত জিঅ’ টেগ আছে আৰু লোকেচন আছে । জুবিন গাৰ্গে কোনটো সময়ত কি কৰিছিল এইখিনি ভিডিঅ’সমূহত আছিল । ছিংগাপুৰৰ আদালততো একেইখিনি একেখিনি কথাকে কৈছোঁ । মোৰ ফোনতে বহু ভিডিঅ' আছে লগতে আমাৰ সাক্ষীকেইজনৰ লগতো বহু তথ্য আছে । যিটোৰে আদালতক সহায় কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত ।"
লগতে তেওঁ কয়,"ঘটনাটো হোৱাৰ দিনা হাস্পতাললৈ প্ৰথম ফোনকলটো মোৰ ফোনৰ পৰায়েই কৰা গৈছিল । সেইদিনাই আমাৰ ফোন ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি লৈছিল । সামাজিক মাধ্যমত দেখা ভিডিঅ’টো অন্তিম মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ’ নহয় । জুবিনদাৰ অসুখৰ বিষয়ে আমি জনাই নাছিলোঁ, জনা হ’লে ময়েই জুবিনদাক যাব নিদিলোঁ হয় । আমি আগতে গম পোৱা হ’লে য়ট পাৰ্টী নকৰিলোঁহেতেন ।"
গোস্বামীয়ে কয়,"সেই সময়ত জুবিন দাক অভিযুক্ত কেইজনে বচাবলৈ বিচাৰিছিল নে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল সেয়া আদালতে বিবেচনা কৰিব । বাকী প্ৰবাসী অসমীয়া সাক্ষীসকলক মানসিকভাৱে সমৰ্থন কৰক যাতে তেওঁলোকে আহি সহায় কৰিব পাৰে । আমি জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ প্ৰাইম সাক্ষী, আমাৰ সাক্ষ্যখিনি ভালকৈ নহ'লে অসুবিধা হ’ব । আমাক সমৰ্থন কৰক আমি জুবিন হত্যাৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰিম ।"