ETV Bharat / state

জুবিনদাৰ অসুখৰ বিষয়ে আমি জনাই নাছিলোঁ: সাক্ষ্যদানৰ পাছত সুস্মিতা গোস্বামীৰ মন্তব্য

ফ্ৰাষ্টট্ৰেক আদালতত তৃতীয় দিনৰ দিনা সাক্ষ্য প্ৰদান প্ৰবাসী অসমীয়া সুস্মিতা গোস্বামীৰ । সাক্ষ্য প্ৰদানৰ পাছত কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ য়টত পাৰ্টীত থকা সুস্মিতাই ।

Zubeen Garg death case, Expatriate Assamese Sushmita Goswami appears before Guwahati fast track court
জুবিনদাৰ অসুখৰ বিষয়ে আমি জনাই নাছিলোঁ: সুস্মিতা গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 11:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে তৃতীয় দিনাৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়া সুস্মিতা গোস্বামী আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদানৰ বাবে উপস্থিত হয় । সুস্মিতা গোস্বামীৰ সাক্ষ্যত আদালতে বহু তথ্য লাভ কৰিছে । ছিংগাপুৰ য়ট পাৰ্টীত ভিডিঅ’ কৰিছিল সুস্মিতা গোস্বামীয়ে । ফাষ্টট্ৰেক আদালতত ৩ দিন ধৰি সাক্ষ্য প্ৰদান কৰাৰ পিছতে সুস্মিতা গোস্বামীয়ে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ।

সাক্ষ্য প্ৰদান কৰি আহি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সুস্মিতা গোস্বামীয়ে কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ছোৱাৰ বহু ভিডিঅ' মোৰ সৈতে আছিল । এই ভিডিঅ'সমূহ মই আদালতত দেখুৱাইছোঁ । মোৰ ভিডিঅ' সমূহত জিঅ’ টেগ আছে আৰু লোকেচন আছে । জুবিন গাৰ্গে কোনটো সময়ত কি কৰিছিল এইখিনি ভিডিঅ’সমূহত আছিল । ছিংগাপুৰৰ আদালততো একেইখিনি একেখিনি কথাকে কৈছোঁ । মোৰ ফোনতে বহু ভিডিঅ' আছে লগতে আমাৰ সাক্ষীকেইজনৰ লগতো বহু তথ্য আছে । যিটোৰে আদালতক সহায় কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত ।"

জুবিনদাৰ অসুখৰ বিষয়ে আমি জনাই নাছিলোঁ: সুস্মিতা গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

লগতে তেওঁ কয়,"ঘটনাটো হোৱাৰ দিনা হাস্পতাললৈ প্ৰথম ফোনকলটো মোৰ ফোনৰ পৰায়েই কৰা গৈছিল । সেইদিনাই আমাৰ ফোন ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি লৈছিল । সামাজিক মাধ্যমত দেখা ভিডিঅ’টো অন্তিম মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ’ নহয় । জুবিনদাৰ অসুখৰ বিষয়ে আমি জনাই নাছিলোঁ, জনা হ’লে ময়েই জুবিনদাক যাব নিদিলোঁ হয় । আমি আগতে গম পোৱা হ’লে য়ট পাৰ্টী নকৰিলোঁহেতেন ।"

গোস্বামীয়ে কয়,"সেই সময়ত জুবিন দাক অভিযুক্ত কেইজনে বচাবলৈ বিচাৰিছিল নে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল সেয়া আদালতে বিবেচনা কৰিব । বাকী প্ৰবাসী অসমীয়া সাক্ষীসকলক মানসিকভাৱে সমৰ্থন কৰক যাতে তেওঁলোকে আহি সহায় কৰিব পাৰে । আমি জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ প্ৰাইম সাক্ষী, আমাৰ সাক্ষ্যখিনি ভালকৈ নহ'লে অসুবিধা হ’ব । আমাক সমৰ্থন কৰক আমি জুবিন হত্যাৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক: ড৹ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালৰ হীৰক জয়ন্তীৰ প্ৰথম বিশেষ অনুষ্ঠানত আবৃত্তিকাৰ, কবি ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী

আইআইটি গুৱাহাটীৰ অধ্যয়ন: অত্যাধিক তাপমাত্ৰাই শিশুৰ শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলায়

TAGGED:

জুবিন
ফ্ৰাষ্টট্ৰেক আদালত
প্ৰবাসী অসমীয়া সুস্মিতা গোস্বামী
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.