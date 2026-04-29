সিদ্ধার্থ শৰ্মাৰ মহাবীৰ একুৱা আৰু ৬ টাকৈ বেংক একাউণ্ট জব্দৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ
Published : April 29, 2026 at 10:28 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত চলি আছে ৷ এই গোচৰ সন্দৰ্ভত আদালতে বুধবাৰে এক ৰায় প্ৰদান কৰে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ অন্যতম মুখ্য অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ মহাবীৰ একুৱা আৰু ৬ টাকৈ বেংক একাউণ্ট জব্দৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে শর্মিলা ভূঞাৰ আদালতে । SIT ৰ আবেদনৰ ভিত্তিত ফাষ্টট্ৰেক আদালতে বুধবাৰে এই ৰায়দান কৰে ।
আদালতৰ বুধবাৰৰ এই ৰায়দান সন্দৰ্ভত চৰকাৰী অধিবক্তা জিয়াউৰ কামাৰে কয়, ‘‘আজি চার্জ হিয়াৰিং সম্পূৰ্ণ হ'ল । এই সন্দৰ্ভত যাৰ যি উত্তৰ দিবলগীয়া আছে, কালিৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । বিএনএছ ৰ ধাৰা ২৫০ নং অনুসৰি চার্জ হিয়াৰিং শুনাৰ ৬০ দিনৰ ভিতৰত আদালতে ৰায়দান কৰিব লাগে । ইতিমধ্যে ৩০ দিন হৈ গ’ল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সিদ্ধাৰ্থ মালিকাধীন মহাবীৰ একুৱা জব্দৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে । সিদ্ধাৰ্থই ধনৰ লেনদেন কৰা ৬ টাকৈ বেংক একাউণ্ট জব্দৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । জব্দকৃত বেংক একাউণ্টত প্রায় কোটিৰো অধিক ধন আছে । এই ধনখিনি সিদ্ধাৰ্থই নিজৰ বুলি আদালতত প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই । পৰৱৰ্তী সময়তো সিদ্ধাৰ্থই সেই ধনৰ উৎস দেখুৱাব নোৱাৰিলে জুবিনৰ আত্মীয় অথবা ট্ৰাষ্টলৈ হস্তান্তৰ হ’ব ।’’
ইফালে মঙলবাৰে সম্পন্ন হয় জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিনৰ শুনানি । সেই অনুসৰি, আদালতে ২ মে’ত জামিনৰ ৰায়দান প্ৰদান কৰিব ।
আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে প্ৰদান কৰা হ'ব শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ ৰায়দান । লগতে শ্যামকানু মহন্তৰ জব্দকৃত সামগ্ৰী মোকলাই দিবলৈ কৰা আবেদনৰো ৰায়দান কৰা হ’ব বৃহস্পতিবাৰে ।
