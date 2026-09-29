জুবিন গাৰ্গ মৃত্যু গোচৰত অভিযুক্ত দুই দেহৰক্ষীৰ জামিন
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে ৰুজু কৰা গোচৰত জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষীয়ে জামিন লাভ কৰে ৷ অৱশ্যে জামিন পালেও মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব নোৱাৰে তেওঁলোক ।
Published : September 29, 2026 at 6:09 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 6:27 PM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যই নতুন মোৰ লৈছে । শেহতীয়া খবৰ মতে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত অভিযুক্তৰ প্ৰথমটো জামিন লাভ কৰিছে ৷ মঙলবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষীয়ে জামিন লাভ কৰে । বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষী ক্ৰমে পৰেশ বৈশ্য আৰু নন্দেশ্বৰ বৰাৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।
আয় বর্হিঃভূতভাৱে গঢ়া সম্পত্তিৰ গোচৰত জুবিনৰ দুই দেহৰক্ষী পৰেশ বৈশ্য আৰু নন্দেশ্বৰ বৰাক আটক কৰা হৈছিল ৷ তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবেই দুয়োকে আটক কৰা হৈছিল আদালতে উল্লেখ কৰে ৷ জামিন লাভ কৰিলেও জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ মূল গোচৰটোত অৱশ্যে এতিয়াও পৰেশ বৈশ্য-নন্দেশ্বৰ বৰাই জামিন পোৱা নাই । যাৰ বাবে তেওঁলোকে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে ৷
শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গ ঘটনাৰ প্ৰথমটো গোচৰত জামিন পোৱা দুয়োজন অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ কৰ্মচাৰী আছিল; হেড কনিষ্টবল পৰেশ বৈশ্য আৰু কনিষ্টবল নন্দেশ্বৰ বৰা । দুয়ো দীৰ্ঘদিন ধৰি জুবিন গাৰ্গৰ পিএছঅ’ হিচাপে নিযুক্ত আছিল ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত বৰ্ষৰ ১০ অক্টোবৰত জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষী পৰেশ বৈশ্য-নন্দেশ্বৰ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । জেৰা চলোৱাৰ সময়ত এছ আই টিয়ে দুয়োগৰাকী দেহৰক্ষীৰ একাউণ্টত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিছিল । যাৰ বাবে দুয়োগৰাকী দেহৰক্ষীক ১০ অক্টোবৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলোৱাৰ অন্তত ১৫ অক্টোবৰত বাক্সা জিলাত নৱনিৰ্মিত কাৰাগাৰলৈ ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।
তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত দুই দেহৰক্ষীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ আৰ্থিক লেনদেনৰ কৰাৰ কথা এছ আই টিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে লাভ কৰাৰ পিছত যোৱা ৭ অক্টোবৰত তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হৈছিল ৷
উল্লেখ্য যে, জীৱিতকালত জুবিন গাৰ্গে সৰহভাগ সময় নিজ হাতে ধনৰ লেনদেন নকৰিছিল ৷ কেইবাটাও সাক্ষাৎকাৰত জুবিন গাৰ্গে তেওঁৰ দুই দেহৰক্ষীৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ওচৰলৈ বিপদত সহায় বিচাৰি অহা লোকক দৈনিক ৫০/৬০ হাজাৰ টকাকৈ সহায় কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল ।
গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নন্দেশ্বৰ বৰাৰ একাউণ্টত মুঠ ৭৫ লাখ টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ বিপৰীতে পৰেশ বৈশ্যৰ একাউণ্টত ৪৫ লাখ টকাৰ লেনদেনৰ তথ্য এছ আই টিয়ে লাভ কৰিছিল ৷