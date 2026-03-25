নিশাৰ পৰাই জুবিন গাৰ্গক চক্ৰান্তমূলকভাৱে মদ খুৱাইছিল অমৃতপ্ৰভা মহন্তই : মুখ্যমন্ত্ৰী
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে ছিংগাপুৰৰ কৰ’নাৰ আদালত ৰায়দানৰ পাছত এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷
Published : March 25, 2026 at 6:31 PM IST
নগাঁও: ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ ৷ কোন দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব, কোনে কিমান আসন পাব মূলতঃ এইবোৰ কথাই এতিয়া প্ৰাধান্য পাবলৈ ধৰিছে বিভিন্ন মহলত ৷ তাৰ মাজতে এটা বিষয় প্ৰশ্নবোধক হৈ ৰৈছে ৷ সেয়া হ’ল অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বিষয়টো ৷ জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা বুলি সদনত নিজমুখে কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ ইতিমধ্যে বিশেষ তদন্তকাৰী দলে প্ৰায় ৩৫০০ পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিলে, তাৰ আধাৰত গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে ৷ কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু তথা ন্যায়ৰ বিষয়টো এতিয়াও সুদূৰ পৰাহত ৷
তাৰ মাজতেই বুধবাৰে আহিল ছিংগাপুৰ আদালতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত দিয়া ৰায়দান ৷ পূৰ্বৰ দৰেই আদালতে ৰায় দিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কোনো হত্যাকাণ্ড নহয়, এয়া স্বাভাৱিকভাৱে পানীত পৰি হোৱা মৃত্যু ৷ তাৰ পাছতেই এই বিষয়টো পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৷ সঁচাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু পানীত পৰি হোৱা স্বাভাৱিক মৃত্যু আছিল, নে তাৰ আঁৰত আছিল কোনো গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে ছিংগাপুৰৰ কৰ’নাৰ আদালত ৰায়দানৰ পাছত এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷
নগাঁৱত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘নিৰ্বাচনৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ অভিযোগনামাখনৰ সন্দৰ্ভত মই আলোচনা কৰিম ৷ ছিংগাপুৰৰ ৰায়দান আৰু আমাৰ অভিযোগনামাৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই ৷ অসম চৰকাৰেও কৈছে মদ খাইছিল, কিন্তু খুৱাই দিয়া হৈছিল ৷ গতিকে মই ভাবো এই ৰায়দানে আমাৰ গোচৰটো শক্তিশালীহে কৰিব ৷ ছিংগাপুৰ ক’ৰ্টে ক’লে ৩৮০ মিঃলিঃ সুৰা পোৱা গৈছে, আমিও একেটা কথাই কৈছোঁ ৷ ছিংগাপুৰে ক’লে আগদিনা ৰাতিৰ পৰা খাইছে, আমিও কৈছোঁ ৰাতিৰ পৰাই খুৱাইছে ৷ মাত্ৰ আমি কৈছোঁ তেওঁক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে খুৱাই দিয়া হৈছে ৷’’
‘‘মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈছোঁ, অসম আৰক্ষীয়ে ছিংগাপুৰতকৈও বেছি ভাল কাম কৰিব পাৰিব ৷ কোনোবাই কোনোবাই কৈছে অসম চৰকাৰ ছিংগাপুৰলৈ যাব লাগিছিল, আজি যদি আমি ছিংগাপুৰলৈ গ’লোহেঁতেন তেন্তে কি অৱস্থা হ’লহেঁতেন ? অখিল গগৈ, দুলু আহমেদ আদিয়ে ইমান দিনে কৈ আছিল ছিংগাপুৰ কিয় যোৱা নাই ৷ আমি ৰাইট কাম যে কৰি আছোঁ আজিৰ ৰায়দানে প্ৰমাণ কৰিলে ৷ আমাৰ কথাৰ লগত একো পাৰ্থক্য নাই, তেওঁলোকে কৈছে ৰাতিৰ পৰা মদ খাইছে, আমিও কৈছোঁ অমৃতপ্ৰভাই ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ৰাতিৰ পৰাই মদ খুৱাইছে ৷ আজি অন্ততঃ অসমৰ মানুহে বুজি পাব, ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত থাকি আমি যিমান গুৰুত্বসহকাৰে কাম কৰিছোঁ ৷ কিন্তু ছিংগাপুৰ যোৱাহেঁতেন আমি একো নাপালোঁহেঁতেন ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ৷
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বহুতেই আমাক কৈ আছিল, ছিংগাপুৰলৈ কিয় যোৱা নাই ৷ আমি জানিছিলোঁ যে বেংক একাউণ্ট ইয়াত, ষড়যন্ত্ৰ অসমত হৈছে, আমি ছিংগাপুৰলৈ গৈ কি কৰিম ? আজি ছিংগাপুৰৰ ৰায়দানে প্ৰমাণ কৰিছে, আমি ছিংগাপুৰলৈ নোযোৱাটো কিমান ভাল হৈছে ৷’’
উল্লেখ্য যে, যোৱা বৰ্ষৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত অকাল মৃত্যুক সাবটি লৈছিল অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে ৷ তাৰ পাছতেই তেওঁৰ মৃত্যুক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাড়না হয় আৰু চৰকাৰেও শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, অমৃতপ্ৰভা মহন্ত, শেখৰজ্যোতি গোস্বামী, সন্দীপন গাৰ্গৰ লগতে শিল্পীগৰাকীৰ দুই দেহৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ বৰ্তমান আদালতত এই গোচৰৰ বিচাৰ চলি আছে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে এখন ফাষ্টট্ৰেক আদালত গঠন কৰিছে ক্ষিপ্ৰতাৰে এই গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিয়াৰ বাবে ৷ কিন্তু কেতিয়া জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব ? সেই দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰি ৰৈছে অসমবাসীয়ে ৷
