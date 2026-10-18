ETV Bharat / state

অমৃতপ্ৰভা-সন্দীপনৰ জামিনক লৈ অসন্তুষ্ট এছআইটি;উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জনাব প্ৰত্যাহ্বান

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গক জামিন প্ৰদান কৰিছে ।

Zubeen Garg death case
অমৃতপ্ৰভা-সন্দীপনৰ জামিনক লৈ অসন্তুষ্ট এছআইটি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 1:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ফাষ্টট্ৰেক আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি অব্যাহত আছে । শেহতীয়াকৈ এই গোচৰৰ অন্যতম দুই অভিযুক্ত ক্ৰমে অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰিছে । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ তদন্ত কৰা অসম আৰক্ষীৰ এছআইটি এই জামিনক লৈ সন্তুষ্ট নহয় ।

এছআইটিয়ে দুয়োগৰাকী অভিযুক্তৰ জামিনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিব । এছআইটিৰ মুৰব্বী তথা চিআইডিৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে ।

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
এছআইটি
অমৃতপ্ৰভা মহন্ত
সন্দীপন গাৰ্গ
ZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.