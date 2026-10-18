অমৃতপ্ৰভা-সন্দীপনৰ জামিনক লৈ অসন্তুষ্ট এছআইটি;উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জনাব প্ৰত্যাহ্বান

অমৃতপ্ৰভা-সন্দীপনৰ জামিনক লৈ অসন্তুষ্ট এছআইটি;উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জনাব প্ৰত্যাহ্বান
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গক জামিন প্ৰদান কৰিছে ।
Published : October 18, 2026 at 1:40 PM IST
গুৱাহাটী : ফাষ্টট্ৰেক আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি অব্যাহত আছে । শেহতীয়াকৈ এই গোচৰৰ অন্যতম দুই অভিযুক্ত ক্ৰমে অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰিছে । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ তদন্ত কৰা অসম আৰক্ষীৰ এছআইটি এই জামিনক লৈ সন্তুষ্ট নহয় ।
এছআইটিয়ে দুয়োগৰাকী অভিযুক্তৰ জামিনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিব । এছআইটিৰ মুৰব্বী তথা চিআইডিৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে ।
Zubeen Garg Case: Assam Police to Move Supreme Court Against Bail Granted to Cousin, Ex-Cop #zubeengarg #supremecourt #munnaprasad #pressconference #dgp #assam #live https://t.co/4HxSwRDsOM— ANI (@ANI) October 18, 2026