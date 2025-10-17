অমৃতপ্ৰভা-শেখৰজ্যোতিকো ফাটেকলৈ: কাৰাগাৰৰ ঠিকনা প্ৰসংগত মুখ খোলা নাই আৰক্ষীয়ে

অমৃতপ্ৰভা-শেখৰজ্যোতিকো ফাটেকলৈ: কাৰাগাৰৰ ঠিকনা প্ৰসংগত মুখ খোলা নাই আৰক্ষীয়ে
শুকুৰবাৰে পুৱাই আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় দুয়োগৰাকীকে ৷
Published : October 17, 2025 at 11:38 AM IST
গুৱাহাটী: ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক ৷ শুকুৰবাৰে এছ আই টিৰ ১৪ দিনীয়া জিন্মাৰ ম্যাদ উকলি যোৱাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পী আৰু বাদ্যযন্ত্ৰীগৰাকীক ৷
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ দুই মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধার্থ শর্মাসহ মুঠ ৭ জন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এছ আই টিয়ে । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্য অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই দুই অক্টোবৰৰ নিশা কেইবাদিনৰ জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ছিংগাপুৰৰ য়ট পাৰ্টীত থকা গায়িকা অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক ৷
দুয়োজনকে আদালতে ১৪ দিনৰ বাবে এছ আই টিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । শুকুৰবাৰে জিন্মাৰ ম্যাদ উকলি যোৱাত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । আদালতে দুয়োজনকে ন্যায়িক জিন্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । অৱশ্যে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক কোনখন কাৰাগাৰত ৰখা হ'ব, সেয়া এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰা নাই ৷
উল্লেখযোগ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধার্থ শর্মা, জুবিনৰ সম্বন্ধীয় ভাতৃ তথা আৰক্ষী বিষয়া সন্দীপন গাৰ্গ আৰু জুবিনৰ দুই ব্যক্তিগত দুই দেহৰক্ষী ক্ৰমে নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যকো এছ আই টিয়ে গ্রেপ্তাৰ কৰিছিল । বুধবাৰে তেওঁলোকৰ এছ আই টিৰ জিন্মাৰ ম্যাদৰ অন্ত পৰিছিল ৷ তেওঁলোক আটাইকেইজনকে আদালতে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
আদালতৰ পৰা বাক্সা জিলা কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে কাৰাগাৰৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । আৰক্ষীৰ গুলিত দুজনকৈ লোক আহত হোৱাৰ লগতে উত্তেজিত জনতাৰ শিলাবৰ্ষণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰক্ষী, সাংবাদিক আৰু সাধাৰণ জনতা ৷
লগতে পঢ়ক: বাক্সাৰ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন আই জি পি অখিলেশ কুমাৰ সিঙৰ, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম