ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ : হায়দৰাবাদস্থিত অসমীয়া যুৱক-যুৱতীৰ উদ্য়োগত বৃদ্ধাশ্ৰমত এমুঠি অন্নৰ যোগান

অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদত বিশেষ আয়োজন ৷ অসমীয়া যুৱক যুৱতীৰ উদ্য়োগত বাল্মিকী বৃদ্ধাশ্ৰমত যোগান ধৰা হ’ল এমুঠি অন্ন ৷

Zubeen Garg death anniversary
হায়দৰাবাদত জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : জুবিন অবিহনে অসমবাসীয়ে এটা বছৰ পাৰ কৰিলে ৷ শনিবাৰে ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গৰ বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰত অসসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক সোঁৱৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে ৷

প্ৰবাসী অসমীয়াসকলো ইয়াৰে ব্যতিক্ৰম নহ'ল ৷ দেশ-বিদেশত থকা প্ৰবাসী অসমীয়াসকলেও বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰি হিয়াৰ আমঠু হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গক সুঁঁৱৰে ৷ ব্যতিক্ৰম নহ'ল হায়দৰাবাদস্থিত অসমীয়াসকলো ৷

Zubeen Garg death anniversary
হায়দৰাবাদত জুবিন দিৱস পালন (ETV Bharat)

শনিবাৰৰ দিনটোত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে জুবিন ফেন ক্লাব হায়দৰাবাদৰ যুৱক-যুৱতীসকলে বাল্মিকী বৃদ্ধাশ্ৰমত জুবিন দিৱস পালন কৰে ।

তথাকথিত উদযাপনৰ পৰিৱৰ্তে জুবিন ফেন ক্লাৱে বাল্মিকী বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা বৃদ্ধ বাসিন্দাসকলৰ সৈতে দিনটো পাৰ কৰে ৷ তেওঁলোকে ৫৮ জন লোকক খাদ্য বিতৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিজন বাসিন্দাক অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় ।

Zubeen Garg death anniversary
বাল্মিকী বৃদ্ধাশ্ৰমত অন্নৰ যোগান জুবিন অনুৰাগীৰ (ETV Bharat)

ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত বন্তি প্ৰজ্জ্বলন কৰি এক মিনিটৰ মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ তাৰ পাছত ফেন ক্লাৱৰ ৩৯ জন সদস্যই একত্ৰিত হৈ ‘মায়াবিনী’ গীত পৰিৱেন কৰি শোকৰ পৰিৱেশত শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

শনিবাৰৰ এই কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্বত থাকে জুবিন ফেন ক্লাৱ হায়দৰাবাদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বিশ্বজিৎ চুতীয়া, সভাপতি কল্পজিৎ বৰা, সম্পাদক বিকাশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সকলো সদস্যসকলে ৷

Zubeen Garg death anniversary
হায়দৰাবাদস্থিত অসমীয়া যুৱক-যুৱতী (ETV Bharat)

২০১৪ চনত স্থাপিত জুবিন ফেন ক্লাৱ হায়দৰাবাদৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, ‘‘সংগীতৰ বাহিৰেও জুবিন গাৰ্গে মানুহৰ সৈতে থাকি, আৰ্তজনক সহায় কৰি ভাল পাইছিল ৷ তেওঁৰ মানৱ প্ৰেমৰ বাৰ্তাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ফেন ক্লাৱে কেৱল স্মৃতিৰ পৰিৱৰ্তে সেৱাৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে এই জুবিন দিৱসটি উদযাপন কৰিছো ।’’

উল্লেখ্য যে, অসমত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত জুবিন দিৱসৰ শনিবাৰে অন্তিমটো দিন আছিল ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কেইবা সহস্ৰাধিক গুণমুগ্ধৰ অভাৱনীয় সমাৱেশে সোণাপুৰৰ সমগ্ৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত বিশাল জনসমাৱেশৰ সৃষ্টি কৰে।

শনিবাৰৰ দিনটোত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী সৃষ্টিৰাজি আৰু জুবিন বন্দনাৰে চৌদিশৰ আকাশ-বতাহ মুখৰিত হৈ পৰে ।

লগতে পঢ়ক : জুবিনবিহীন এটা বছৰ : এইমাত্ৰ যেন সোণাপুৰৰ মঞ্চত উঠিব জুবিন... গাই যাব ইটোৰ পাছত সিটোকৈ গীত... !

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এবছৰ : আজি মোৰ গান গাব মন নাই...

TAGGED:

অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ
হায়দৰাবাদত জুবিন দিৱস পালন
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী
জুবিন গাৰ্গৰ গান
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.