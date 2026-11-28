গোলাঘাটত জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী গ্ৰন্থমেলা; AI নহয়, গ্ৰন্থইহে আনিব পাৰে চিন্তা শক্তিৰ বিপ্লৱ: ড° বসন্ত গোস্বামী
গোলাঘাট সাহিত্য উৎসৱ উদ্বোধন কৰি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে কয় যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই নহয়, কেৱল গ্ৰন্থইহে সমাজত চিন্তা শক্তিৰ বিপ্লৱ আনিব পাৰে ।
Published : November 28, 2026 at 11:27 AM IST
গোলাঘাট: স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান 'ভক্স পপুলী'ৰ উদ্যোগত তথা গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন, বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু ৰাইজৰ সহযোগত ১০ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী 'গোলাঘাট সাহিত্য উৎসৱ আৰু গ্ৰন্থমেলা-২০২৬' শুকুৰবাৰৰ পৰা শুভাৰম্ভ হৈছে ।
গ্ৰন্থমেলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক-গৱেষক ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে গ্ৰন্থৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় ।
উদ্বোধনী ভাষণত ড৹ গোস্বামীয়ে কয়, "গ্ৰন্থই মানুহ আৰু সমাজখনক পৰিচালনা কৰে । যি জাতিয়ে কিতাপ নপঢ়ে, সেই জাতিক সভ্য জাতি বুলি ক'ব পৰা নাযায় । পৃথিৱীত বিভিন্ন সময়ত শত্ৰুৱে গ্ৰন্থৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই আহিছে যদিও গ্ৰন্থ বাচি আছে আৰু ভৱিষ্যতেও বাচি থাকিব ।"
সাম্প্ৰতিক সময়ত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে, বৰ্তমান কিতাপ নপঢ়াকৈয়ে প্ৰয়োজনীয় তথ্য লাভ কৰিব পাৰি যদিও কিতাপ অবিহনে লাভ কৰা জ্ঞানে চিন্তা শক্তিৰ বিপ্লৱ আনিব নোৱাৰে। সামাজিক মাধ্যমে তথ্য দিব পাৰে, কিন্তু তত্ব দিব নোৱাৰে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
প্ৰকাশক, লেখক আৰু পাঠকৰ সুষম সমন্বয়ৰ জৰিয়তেহে গ্ৰন্থই পাহি মেলিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ নৱ-প্ৰজন্মক গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাত এই গ্ৰন্থমেলাই বিশেষ ভূমিকা ল'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।
ইফালে, আগন্তুক অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত ড৹ গোস্বামীয়ে কয়, "অহা ৪ ডিচেম্বৰলৈকে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সকলো জিলা আৰু শাখা সাহিত্য সভাই ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব আৰু ৫ ডিচেম্বৰত এই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ'ব ।"
অৱশ্যে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব নালাগে বুলি মতপোষণ কৰি এখন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নিৰপেক্ষ সমিতিৰ দ্বাৰা সভাপতি নিৰ্বাচিত কৰাৰ ড৹ গোস্বামীয়ে পোষকতা কৰে ।
অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে । উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পূৰ্ণ ৰাজখোৱাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত ড৹ ভট্টাচাৰ্যই তত্বগধুৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিবলৈ গ্ৰন্থ আন্দোলন অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । সাহিত্য উৎসৱ আৰু গ্ৰন্থমেলাই গ্ৰন্থ আন্দোলনক আগুৱাই নিয়াত সকলোকে সক্ষম কৰিব ।" তেওঁ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কিতাপ পঢ়াৰ এক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ লগতে নৱ-প্ৰজন্মক বৌদ্ধিক চিন্তা-চৰ্চাৰে আগুৱাই নিবলৈ আহ্বান জনায় ।