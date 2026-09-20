ETV Bharat / state

সোণাপুৰত জনস্ৰোত : ভাওনাৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত জুবিন দিৱসৰ সামৰণি

দেওবাৰে নিশা জুবিনক্ষেত্ৰত যোৰহাটৰ শিল্পীৰ দলৰ ভাওনাৰে সামৰণি জুবিন দিৱসৰ কাৰ্যসূচী । দেওবাৰেও সোণাপুৰত ভিৰ জুবিন অনুৰাগীৰ ।

Zubeen Diwas concludes
জুবিনক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ ভিৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ৰাজ্যবাসীয়ে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰিলে । সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰতো ৩ দিনীয়াকৈ আয়োজিত জুবিন দিৱসৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে । কিন্তু দেওবাৰৰ দিনটোতো প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম শয়নস্থলীত অগণন অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিছে ।

ব্যস্ততাৰ বাবে মূল কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰা অজস্ৰ অনুৰাগীয়ে বন্ধৰ দিনটোত জুবিনক্ষেত্ৰলৈ ঢাপলি মেলিছে । চাকি-ধূপ জ্বলাই, ফুল আগবঢ়াই প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে । প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা বহু গুণমুদ্ধই জুবিনক্ষেত্ৰলৈ আহিছে ।

ভাওনাৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত জুবিন দিৱসৰ সামৰণি (ETV Bharat)

অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে এগৰাকী অনুৰাগীয়ে কয়, "জুবিনদা কায়িকভাৱে আঁতৰি যাব পাৰে কিন্তু তেওঁ আমাৰ মাজত আছিল, আছে আৰু প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে চিৰকাল অমৰ হৈ থাকিব । কালি আহিব নোৱাৰিলোঁ । আমাৰ তাতেই পালন কৰিছোঁ । আজি পুৱাই ইয়ালৈ আহিলোঁ । দাদা ন্যায় আমাক লাগে যেনেকৈ নহওঁক ।"

উল্লেখ্য বিগত ৩ টা দিনত জুবিনক্ষেত্ৰক পৰম শ্ৰদ্ধা আৰু মৰমৰ এক অভূতপূৰ্ব মহাতীৰ্থত পৰিণত হোৱা দেখা গৈছিল । চাৰিওফালে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ । অশ্ৰুসিক্ত নয়ন আৰু বুকুত অফুৰন্ত আৱেগেৰে সকলো আহিছিল । সকলোৰে মুখত এটাই প্ৰতিধ্বনি জয় জুবিনদা । দেশৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা ঢাপলি মেলি অহা অনুৰাগীৰ ভিৰে জুবিনক্ষেত্ৰক এক আৱেগিক মিলনভূমি কৰি তুলিছিল ।

Zubeen Diwas concludes
জুবিন দিৱসত মৰমৰ শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat)
  • অন্তিম কাৰ্যসূচীত ভাওনা প্ৰদৰ্শন

৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ শনিবাৰে শেষৰটো কাৰ্যসূচী অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ আৰু আধ্যাত্মিক অনুভৱেৰে সিক্ত আছিল । সন্ধিয়া জুবিনক্ষেত্ৰৰ অস্থায়ী নামঘৰত যোৰহাটৰ 'ডেকাগিৰী সাংস্কৃতিক সংঘ'ই 'বিপ্ৰ দামোদৰ আখ্যান' নামৰ এখনি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰে ।

নিশাৰ নিজান পৰিৱেশত ভক্তিৰ সুৰ আৰু সুন্দৰ অভিনয়ে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ প্ৰাণ স্পৰ্শ কৰি যায় । অসমীয়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক জীয়াই ৰখাৰ এই সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাক উপস্থিত সকলোৱে সমস্বৰে আদৰণি জনায় ।

Zubeen Diwas concludes
জুবিন দিৱসৰ অন্তিম দিনা নিশা ভাওনা প্ৰদৰ্শন (ETV Bharat)
  • ঘাইপথ স্তব্ধ, খোজকাঢ়িয়েই অনুৰাগীৰ যাত্ৰা

জুবিন দিৱস উপলক্ষে শনিবাৰে গোটেই দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যান-জঁট দেখা গৈছিল । মাজনিশালৈও ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সমাগম আছিল । আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চেষ্টা চলালেও ৰাজপথত ইমানে ভিৰ আছিল যে সফল হ'ব পৰা নাছিল । যাৰ বাবে বহু দূৰৰ পৰা অহা অনুৰাগীসকলে খোজকাঢ়িয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাত্ৰা কৰে ।

আচলতে যি সুৰে এসময়ত গোটেই অসমক জগাই তুলিছিল, যি আৱেগে প্ৰতিজন অসমীয়াক এক কৰিছিল সেই প্ৰাণৰ শিল্পী, অসমীয়াৰ স্বাভিমান জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাবে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল । কিন্তু চকুৰ আঁতৰ হ'লেই জানো মনৰ আঁতৰ হয় ? হৃদয়ৰ স্পন্দন হৈ থকা শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথমটো তিথিত আয়োজিত ৩ দিনীয়া জুবিন দিৱসত আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হ'ল জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন ব্যক্তি নাছিল, তেওঁ আছিল সমগ্ৰ অসমীয়া সত্তাৰ বিশ্বাস আৰু এক অবিনাশী স্পন্দন ।

লগতে পঢ়ক : জুবিনময় জুবিন ক্ষেত্ৰ, ন্যায়ৰ দাবীত কৰিলে মুণ্ডন

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
জুবিন দিৱস
জুবিনক্ষেত্ৰত ভাওনা প্ৰদৰ্শন
জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ
ZUBEEN DIWAS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.