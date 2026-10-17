অমৃতপ্ৰভা-সন্দীপনৰ জামিনৰ বিষয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব এইজন অভিবক্তাই

অমৃতপ্ৰভা-সন্দীপনৰ জামিনৰ বিষয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব এইজন অভিবক্তাই
অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গৰ জামিন বিৰোধিতাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব ৷
By PTI
Published : October 17, 2026 at 9:55 PM IST
মৰিগাঁও : অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গে জামিন পোৱা বিষয়টোক লৈ ৰাজ্যৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে অধিবক্তা ৰাতুল বৰাই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
শনিবাৰে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি অধিবক্তা বৰাই কয়,"হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ হত্য়াৰ গোচৰত দুই অভিযুক্তক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদানৰ বিষয়টোক লৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম ৷ সাতজন অভিযুক্তৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে দুজনক জামিন প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৷"
উল্লেখ্য যে, ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমটো আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল অধিবক্তা ৰাতুল বৰাই ৷ শনিবাৰে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা অভিযোগনামাক লৈ অধিবক্তা বৰা সৰৱ হৈ পৰে ৷ চাৰ্জশ্বীটখনত আসোঁৱাহৰ বাবেই দুই অভিযুক্তই জামিন পাইছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
প্ৰায় এবছৰৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা জামিন লাভ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "উচ্চ ন্যায়ালয়ে দুজন অভিযুক্তক জামিন দিয়াৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম। মই শীৰ্ষ আদালতক অনুৰোধ জনাম আন অভিযুক্তসকলে যাতে জামিন নাপায় ।"
ইফালে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে একাংশ লোকে ৷ বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী সভাত দুলু আহমেদ, বিকাশ অসম, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, আৰু আকাশ দলেকে ধৰি প্ৰায় তিনি শতাধিক লোকে ৷ লগতে ২১ জনীয়া আহ্বায়ক কমিটি আৰু বিশেষ আইনী কোষ গঠনৰ বাবে আলোচনাত মিলিত হয় ৷
লগতে পঢ়ক: সপ্তমী পূজাৰ দিনাই বঢ়মপুৰত চলিল বুলড'জাৰ