অন্তিম সাক্ষাৎকাৰত জুবিন গাৰ্গক কি কি সুধিছিল চক্ৰপাণি পৰাশৰে ? এছ আই টিক লিখি দিলে
অব্যাহত আছে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত । ইতিমধ্যে শতাধিক লোকৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে এছ আই টিয়ে ।
Published : November 3, 2025 at 8:52 PM IST
গুৱাহাটী: অব্যাহত আছে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া । এছ আই টিয়ে ইতিমধ্যে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত শতাধিক লোকৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু, সহশিল্পী, আত্মীয়ৰ উপৰি বহু অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটীৰো ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে এছ আই টিয়ে ।
ইয়াৰে মাজতে সোমবাৰে এছ আই টিয়ে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ বৰ্তমান এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ চক্ৰপাণি পৰাশৰৰ । প্ৰায় ৩ ঘণ্টাৰ অন্তত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰি ওলাই আহে চক্ৰপাণি পৰাশৰ ।
আনহাতে, চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহি ইউটিউবাৰ চক্ৰপাণি পৰাশৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "জুবিনদাৰ বহুকেইটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ । যিটো শেষৰ সাক্ষাৎকাৰ ডিব্ৰু-ছৈখোৱাত লৈছিলোঁ সেইটোত তেওঁ পানী, সাগৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা কৈছিল । প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টাৰ আছিল সাক্ষাৎকাৰটো । মই তেওঁক সুধিছিলোঁ ডিপ্ৰেছনৰ কথা, এ টি এম ব্যৱহাৰ কৰেনে নাই, ই এম আইৰ কথা চিন্তা কৰে নে নাই । মই সেই সাক্ষাৎকাৰটোত কি সুধিছিলোঁ, তেওঁ কি কৈছিল সকলোখিনি লিখি দিব দিলে । মই সাক্ষাৎকাৰটো শুনি লিখি জমা দিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ চানমাৰিৰ খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বিভাগৰ চৌহদত সোমবাৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । এই প্ৰক্ৰিয়া দেওবাৰক বাদ দি ৩ নৱেম্বৰৰ পৰা ২১ নৱেম্বৰলৈ পুৱা ১০.৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ চলিব । চানমাৰিস্থিত অসম খাদী আৰু গ্রামোদ্যোগ বোর্ডৰ চৌহদস্থিত ন্যায়াধীশ সৌমিত্র শইকীয়াৰ নেতৃত্বাধীন এজনীয়া তদন্ত আয়োগৰ কাৰ্যালয়ত লোৱা হ'ব ৰাজহুৱা জবানবন্দী ।