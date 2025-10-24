একেলগে ১৪ হাজাৰ মুৰ্গী পালন কৰিব পৰা এখন শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত ফাৰ্ম

একেলগে ১৪ হাজাৰ মুৰ্গী পালন কৰিব পৰা এখন শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত ফাৰ্ম
জাৰ্মান প্ৰযুক্তিৰে অত্যাধুনিক ব্ৰয়লাৰ ফাৰ্ম মুকলি তিতাবৰত ।
Published : October 24, 2025 at 5:50 PM IST
যোৰহাট : জীৱন-জীৱিকাৰ পথ বিচাৰি যি সময়ত অসমৰ যুৱক বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে তেনে সময়তে ঘৰৰ ল'ৰাই ঘৰতে থাকি দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ । কেইজনমান যুৱকে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ পৰিৱৰ্তে জাৰ্মান প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি সাজু কৰিলে অত্যাধুনিক ব্ৰয়লাৰ ফাৰ্ম ।
তিতাবৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উজনি অসমৰ প্ৰথমখন শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত অত্যাধুনিক ব্ৰয়লাৰ ফাৰ্ম । যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত তিতাবৰৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল বেকাজানত কৰ্মোদ্যমী যুৱক পৰমেশ্বৰ সোণোৱাল আৰু চাৰিজন বন্ধুৱে মিলি স্থাপন কৰিছে শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত এই ব্ৰয়লাৰ ফাৰ্মখন । 'শাশ্বত' নামেৰে নামকৰণ কৰা অত্যাধুনিক ফাৰ্মখন উদ্বোধন কৰে ঠেঙাল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কুমুদ চন্দ্ৰ কছাৰীয়ে ।
অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা ফাৰ্মখনত একেলগে ১৪ হাজাৰ মুৰ্গী পালন কৰিব পৰাৰ লগতে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে খাদ্য, পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে । উক্ত ফাৰ্মখনত পোনপটীয়া আৰু পৰোক্ষভাৱে কেইবাজনো লোকে সংস্থাপন লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে পৰমেশ্বৰ সোণোৱাল নামৰ যুৱকজনে । উক্ত ফাৰ্মখন উদ্বোধন কৰি ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী কুমুদ কছাৰীয়ে কয়,"এই ফাৰ্মখন অত্যাধুনিক ৰূপত তৈয়াৰ কৰা হৈছে । তিতাবৰত এনেধৰণৰ ফাৰ্ম গঢ় লৈ উঠাত বহু নিবনুৱা যুৱকৰ জীৱন-জীৱিকাৰ বাট মুকলি হ'ব ।"
আনহাতে ফাৰ্মখনত জড়িত থকা পৰমেশ্বৰ সোণোৱালে কয়, "মোৰ দুজনমান বন্ধুৰ সৈতে বহি থাকোতে ব্ৰয়লাৰ ফাৰ্মৰ বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছিল । তেতিয়া আমি ভাবিলো যে এক উন্নত প্ৰযুক্তিৰে ফাৰ্ম গঢ়ি তুলিব পাৰো নেকি ? সেই কথা ভাবি আমি ফাৰ্মখন গঢ়ি তুলিলো । এই ফাৰ্মখন তৈয়াৰ কৰোতে ৯ মাহ সময় লাগিল । এই ফাৰ্মখনত জাৰ্মান প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । সম্ভৱতঃ তিতাবৰত গঢ়ি উঠা এইখনেই উজনি অসমৰ প্ৰথমখন শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত কুকুৰা ফাৰ্ম । এই ফাৰ্মখনৰ জৰিয়তে তিনি-চাৰিজন লোকে পোনপটীয়াকৈ সংস্থাপন লাভ কৰিব । এনেধৰণৰ আৰু ৮ ৰ পৰা ১০ খন ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰা হ'ব ।"