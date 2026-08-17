জাঁজী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভঙা ১৩ টাকৈ গৃহ সাজিলে একাংশ উদ্যমী যুৱকে

জাঁজী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভঙা ১৩ টাকৈ গৃহ সাজিলে একাংশ উদ্যমী যুৱকে
মৰিয়নীত বানে বিধ্বস্ত কৰা ১৩ টাকৈ গৃহ সাজি মানৱতাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে একাংশ উদ্যমী যুৱকে ৷
Published : August 17, 2026 at 4:07 PM IST
টীয়ক : শেহতীয়া বানত মৰিয়নী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চেলেংহাট চুমনি পথাৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় ২৬ টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল ৷ দিশহাৰা হৈ পৰিছিল ২৬ টাকৈ পৰিয়াল ৷ অসহায় এইসকল বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল ধেমাজিৰ পৱন গগৈ নামৰ এগৰাকী যুৱক ৷
স্থানীয় কেইজনমান যুৱকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পাছতে ধেমাজিৰ পৱন গগৈ নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ নেতৃত্বত টীয়কৰ এদল যুৱকৰ সহযোগত বানাক্ৰান্তৰ বাবে সাজিলে ১৩ টাকৈ গৃহ ৷ সেই গৃহ সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে গৃহস্থক চমজাই দিছে দলটোৱে । উল্লেখযোগ্য যে জাঁজী নদীৰ বাঢ়নী পানীত ১৯ জুলাইৰ নিশা ঘৰ-দুৱাৰ, আচবাব সকলো উটুৱাই নিছিল গাঁওখনৰ ৰাইজৰ ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নীতি আদৰ্শ শিৰোগত কৰি আগলৈও এইদৰে দুৰ্যোগৰ সময়ত আৰ্তজনক সহায় কৰাৰ সংকল্প লৈছে । টীয়কৰ এজন যুৱকে কয়,"আমি জুবিন দাৰ আদৰ্শ আগত লৈ আগবাঢ়ি আহিছো । এইসকল ৰাইজৰ দুখ বহু দিনলৈকে আমি অৱগত হোৱা নাছিলো । সামাজিক মাধ্যমত এই দুৰ্যোগৰ কথা গম পাইছিলো ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"ধেমাজিৰ পৰা পৱন গগৈকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ স্থানীয় বহু যুৱক, যুৱতী তথা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ সহযোগত আজি আমি এই পৰিয়ালকেইটাৰ বাবে ঘৰ, আচবাব প্ৰায়খিনি যোগাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । লগতে ঘৰৰ সমান্তৰালকৈ স্নানাগাৰ,শৌচাগাৰো আমি নিৰ্মাণ কৰি আছো । আমি এইদৰে সদায় কাম কৰি যাম । জুবিন দা যদিও কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই আমি তেওঁক এইদৰে কৰ্মৰ মাজেৰে জীয়াই ৰাখিম ।"
ইপিনে পৱন গগৈয়ে কয়,"মই ২২ টা দিন ৰাইজৰ লগতে আছো । এই ঘৰবোৰ কেৱল মই অকলে নিৰ্মাণ কৰা নাই, ৰাইজে বহুত সহযোগ কৰিছে । আজি মনটো ভাল লাগিছে । ঘৰৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাবে বিচনা, ফেন, আলনা, টেবুল, চকী সকলো আমি যোগাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু সফলো হৈছো । ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছো আমাক এইদৰে সহযোগ কৰাৰ বাবে ।"
লগতে পঢ়ক: আঘাতপ্ৰাপ্ত ধনেশক নতুন জীৱন দি প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ অনন্য নিদৰ্শন ভৰত বৰাৰ