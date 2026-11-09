অতিৰিক্ত মাত্ৰাত ড্ৰাগছ সেৱন : গোলাঘাটত মৰণব্যাধিয়ে প্ৰাণ কাঢ়িলে যুৱকৰ

অতিৰিক্ত মাত্ৰাত ড্ৰাগছ সেৱন : গোলাঘাটত মৰণব্যাধিয়ে প্ৰাণ কাঢ়িলে যুৱকৰ
চলিত বৰ্ষত ৬২টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে ১১২জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ, চন্দন কৰ্মকাৰৰ প্ৰতিবেদন...
Published : November 9, 2026 at 2:57 PM IST
গোলাঘাট: ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ বেহাৰ লগতে সেৱনকাৰীৰ সংখ্যা ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । আৰক্ষী-প্ৰশাসনে এই মৰণব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ সময়তেই গোলাঘাটত অতিৰিক্ত মাত্ৰাত ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।
গোলাঘাটত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ অবাধ প্ৰচলনে জিলাখনৰ সামাজিক পৰিৱেশলৈ গভীৰ উদ্বেগ কঢ়িয়াই আনিছে । বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ একাংশ যুৱক-যুৱতী নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ জীৱন ধ্বংসৰ দিশে আগবঢ়াৰ ঘটনাই সচেতন মহলক চিন্তিত কৰি তুলিছে ।
আৰক্ষীৰ অভিযানৰ মাজতেই গোলাঘাটৰ অকাঁ তিনিআলিত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হয় । এই সন্দৰ্ভত গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ শাখা) লুনা সোণোৱালে কয়, "গোলাঘাটৰ অকাঁ তিনিআলিৰ এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহত লক্ষী বৰুৱা ( ৩০) আৰু তুষাৰ প্ৰতিম চেতিয়া (২৯) নামৰ দুজন যুৱক উপস্থিত হোৱাৰ পিচত ইয়াৰে এজনৰ মৃত্যু হয় । যুৱকজনৰ অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । আমি প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰো যে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আনজন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ।"
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোলাঘাট আৰক্ষী থানাত ২৭৯/ ২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰি আছিফ আলী নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ শাখা)গৰাকীয়ে কয় ।
চলিত বৰ্ষত জিলখনত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছে । অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ শাখা)গৰাকীয়ে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি কয় যে জিলাখনত প্ৰায় তিনি কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে । লগতে আৰক্ষীয়ে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে প্ৰায় এক কোটি টকা মূল্যৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে ।
এই সময়ছোৱাত মুঠ ৬২টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে ১১২জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আনহাতে, নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৈতে জড়িত ঘটনাত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলিও গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ শাখা) লুনা সোণোৱালে কয় ।
উল্লেখ্য যে আগষ্টত গোলাঘাটৰ নতুন আমোলাপট্টিত শ্যামন্ত শইকীয়া নামৰ এজন উচ্চশিক্ষিত যুৱকৰ নিজৰ বাসগৃহত অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল । আৰক্ষীৰ এনে অভিযানৰ মাজতো জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধিহে পাইছে । কেৱল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ সন্তানেই নহয়, আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ একাংশ যুৱকো নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ কবলত পৰিছে ।
শনিবাৰে অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত লক্ষী বৰুৱা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । একেটা ঘটনাতে দীপক চেতিয়া নামৰ আন এজন যুৱক অসুস্থ হৈ পৰাত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:নিউজিলেণ্ডৰ পৰা উভতি অহা মেধাৱী যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: ড্ৰাগছে কাঢ়ি নিলে এক প্ৰতিভা
HIV, কয়দীৰ অত্যাধিক ভিৰ, আত্মহত্যা : অসমৰ কাৰাগাৰসমূহৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়