এটকীয়া, দুটকীয়া মুদ্ৰাৰে ৭৮ হেজাৰ টকা... কিদৰে সপোনৰ স্কুটীখনৰ গৰাকী হ’ল জিয়াৰুল

এটকীয়া, দুটকীয়া মুদ্ৰাৰে ৭৮ হেজাৰ টকা... কিদৰে সপোনৰ স্কুটীখনৰ গৰাকী হ’ল জিয়াৰুল
ইচ্ছাৰ অসাধ্য একো নাই বোলা কথাটোক পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰিলে এজন যুৱকে ৷ পঢ়ক সবিশেষ খবৰ...
Published : February 19, 2026 at 2:02 PM IST
ধুবুৰী: এটোপ এটোপ কৰি ডাৱৰৰ পানী পৰি ভৰি গ’ল বহল সাগৰ... কণ কণ বালিচাহী ইটো সিটো লগ লাগি সাজি দিলে ধৰণী ডাঙৰ... কথাটো ঠিক তেনেকুৱাই ৷ আজি এটকা, কালি এটকাৰে মুঠ ৭৮ হাজাৰ টকা জমা কৰি এজন যুৱকে ক্ৰয় কৰিলে এখন স্কুটী ৷
ইচ্ছাৰ অসাধ্য একো নাই বোলা কথাটোক পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে এই যুৱকজনে ৷ বিগত প্ৰায় ৫ টা বছৰে দুটকীয়া মুদ্ৰা জমা কৰাত যুৱকজনৰ ওচৰত গোট খাই ৩৯ হেজাৰটা দুটকীয়া মুদ্ৰা অৰ্থাৎ মুঠ ৭৮ হাজাৰ টকা জমা ৷ সেই জমা মুদ্ৰাৰে যুৱকজনে শেহতীয়াকৈ ক্ৰয় কৰে এখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটী ৷ ধুবুৰীৰ এই যুৱকজনৰ উদ্যমক লৈ জিলাখনত চলিছে চৰ্চা ।
মুদ্ৰা জমা কৰা বস্তাটোকে কান্ধত তুলি স্কুটী ক্ৰয়ৰ বাবে শ্ব’ৰূমলৈ আহে জিয়াৰুল হক নামৰ যুৱকজন ৷ এটা বা দুটা নহয় বৰং ছয়টাকৈ খুচুৰা পইচাৰ বস্তা কান্ধত তুলি স্কুটী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহে যুৱকজন ৷ অৱশ্যে জিয়াৰুলে জমা কৰা এই মুদ্ৰা গণিবলৈ প্ৰয়োজন হয় ৭ জনকৈ লোকৰ ৷ তেওঁলোকে ৫-৬ ঘণ্টা সময় ধৰি গণনা কৰি উলিয়াই পইচাখিনি । এই যুৱকজনৰ ঘৰ ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জৰ বিদ্যাৰডাবৰি চতুৰ্থ খণ্ড গাঁৱত ।
উল্লেখ্য যে জিয়াৰুল পেছাত এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী । প্ৰত্যেক দিনাই জেপত থকা ১ টকা, ২ টকাৰ মুদ্ৰা জমা কৰি আহিছিল জিয়াৰুলে । কাৰণ তেওঁৰ এটাই সপোন জমা মুদ্ৰাৰে এখন স্কুটী ক্ৰয় কৰা । সেয়েহে ৩৯ হাজাৰ দুটকীয়া মুদ্ৰা লগত লৈ বটেৰহাট ইলেক্ট্ৰিক স্কুটী শ্ব’ৰূমলৈ আহে যুৱকজন ৷
স্কুটী ক্ৰয়ৰ পিছত উৎফুল্লিত জিয়াৰুলে কয়, ‘‘মোৰ এটা সপোন আছিল । সেয়া হৈছে দুটকীয়া মুদ্ৰা জমা কৰি এখন স্কুটী ক্ৰয় কৰা । আজি প্ৰায় পাঁচবছৰ হ’ল । দুটকীয়া মুদ্ৰা জমা কৰি কৰি মই ৭৮ হেজাৰ টকাৰ মুদ্ৰা জমা কৰিছিলোঁ । মই পাঁচটাকৈ বস্তাত ৭৮ হেজাৰ টকাৰ মুদ্ৰা ভৰাই বটেৰহাটৰ এ জে এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ স্কুটীৰ দোকান এখনলৈ লৈ আনিছোঁ স্কুটী কিনাৰ বাবে । মুদ্ৰা বা কয়েনছ চৰকাৰে বন্ধ কৰা নাই । মুদ্ৰা মই ল’ম । এই মুদ্ৰা জমা কৰি আজি মই স্কুটী এখন কিনিব পাৰিছোঁ । মোৰ গাড়ী লোৱাৰ এটা সপোন আছিল । আজি মই মুদ্ৰা জমা কৰি মোৰ এই সপোন বাস্তৱায়িত কৰিলো ।’’
আনহাতে, বটেৰহাটৰ এ জে এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ স্কুটীৰ শ্ব’ৰূমটোৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়, ‘‘বুধবাৰে এজন গ্ৰাহক আমাৰ দোকানলৈ আহিছিল । তেওঁ আগতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি কৈছিল তেওঁ বহু দুটকীয়া মুদ্ৰা জমা কৰিছে । স্কুটী এখন কিনিব পাৰিবনে বুলি সুধিছিল । আমি তেওঁক মুদ্ৰাখিনি লৈ আনিব কৈছিলোঁ আৰু স্কুটীও দিম বুলি কৈছিলোঁ । বুধবাৰে জিয়াৰুল হক নামৰ সেই গ্ৰাহকজনে ৬ টাকৈ বস্তাত দুটকীয়া মুদ্ৰাবোৰ লৈ আনিছিল । ৬-৭ জন লোকে এই মুদ্ৰাসমূহ গণনা কৰোঁতে প্ৰায় ৪-৫ ঘণ্টা সময় লাগিছিল । দুটকীয়া মুদ্ৰা গণনা কৰি ৭৮ হেজাৰ টকা পাওঁ । পাছত আমি তেওঁৰ ওচৰত এখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটী বিক্ৰী কৰোঁ ।’’
