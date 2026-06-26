মা কামাখ্যাৰ আশিস বিচাৰি কৃচ্ছসাধনা; হাতত জ্বলন্ত চাকি লৈ আঁঠুকাঢ়ি নীলাচল পাহাৰ বগালে ৰাজস্থানৰ যুৱকে
ৰাজস্থানৰ যুৱকজনে হাতত জ্বলি থকা চাকি লৈ আঁঠুকাঢ়ি মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰে । কামাখ্যা নাৰ্ছাৰী গে'টৰ পৰা পাহাৰীয়া একা-বেঁকা পথেৰে তেওঁৰ মন্দিৰলৈ যাত্ৰা ।
Published : June 26, 2026 at 3:41 PM IST
গুৱাহাটী : আধ্যাত্মিকতা আৰু অলৌকিকতাৰ সমাহাৰেৰে উখল-মাখল শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধাম । অম্বুবাচী উপলক্ষে কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে দেশ-বিদেশৰ অগণন ভক্ত, সাধু-সন্যাসী । সকলোৰে এটাই আশা, মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন আৰু আশিস লাভ ।
কিবা এটা প্ৰাপ্তিৰ বাবে বিভিন্ন ভক্তই বিভিন্ন মনোকামনা লৈ দেশৰ অন্যতম শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে । কামাখ্যা দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত নত হৈ বিচাৰিছে শক্তি-শান্তি-সমৃদ্ধিৰ সন্ধান।
আনহাতে, দেশ-বিদেশৰ ভক্তৰ উপৰি এতিয়া নালীচলৰ বুকুত ভিৰ কৰিছেহি বিভিন্ন সাধু-সন্তই । ইয়াৰে ভিতৰত বহুতেই আকৌ অলৌকিক শক্তিৰ অধিকাৰী । তেওঁলোকৰ অলৌকিকতা প্ৰদৰ্শনৰ লগতে মা কামাখ্যাৰ নিকট সান্নিধ্য লাভেৰে মোক্ষ লাভৰো তপ-জপত ব্যস্ত । ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন ভক্তই কঠোৰ কৃচ্ছসাধনাৰে দেৱীক সন্তুষ্ট কৰাৰ লগতে সিদ্ধি লাভৰ বাবে কামাখ্যা ধামত উবুৰি খাই পৰিছে ।
অম্বুবাচী মহাযোগৰ ২২ তাৰিখে নিশা প্ৰবৃত্তিৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা নিবৃত্তি হয় । এই নিবৃত্তিৰ দিনটোত নীলাচল পাহাৰ জনসমূদ্ৰত পৰিণত হৈছে । এই জনসমুদ্ৰৰ মাজতে নীলাচল পাহাৰত দেখা গ’ল এক অনন্য দৃশ্য ।
মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হোৱা এই পবিত্ৰ ক্ষণত ৰাজস্থানৰ এজন যুৱকৰ অনন্য ভক্তিয়ে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ৰাজস্থানৰ পৰা অহা কিষাণ নামৰ যুৱকজনে হাতত জ্বলি থকা চাকি লৈ আঁঠুকাঢ়ি মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰে ।
যুৱকজনে কামাখ্যা নাৰ্ছাৰী গে'টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাহাৰীয়া একা-বেঁকা পথেৰে মন্দিৰলৈ এই যাত্ৰা কৰে ।
অৱশ্যে মা কামাখ্যাক এনেদৰে আৰাধনাৰ তেওঁৰ এয়াই প্ৰথম প্ৰয়াস নহয় । তিনি বছৰ পূৰ্বেও তেওঁ ঠিক একেদৰেই আঁঠুকাঢ়ি মা কামাখ্যাৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিছিল । এইবাৰ তেওঁ দ্বিতীয়বাৰলৈ অম্বুবাচীলৈ আহি মা কামাখ্যাৰ চৰণলৈ আঁঠুকাঢ়ি আহিছে । মা কামাখ্যাৰ চৰণত মনোবাঞ্ছা পূৰণ হোৱাৰ বাবে যুৱকজনে কৰে এই অত্যন্ত কঠিন সাধনা ।
ৰাজস্থানৰ আলৱাৰৰ পৰা অহা কিষাণ নামৰ যুৱকজনক সংগ দিছে তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃয়ে । ভাতৃগৰাকীয়ে কয়, "এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আঁঠুকাঢ়ি মাৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে । তিনি বছৰ আগতেও তেওঁ কৰিছিল । যোৱাবাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণ পাবলৈ ৩-৩.৩০ ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । এইবাৰো পুৱা ৬ বজাৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল।"
মা কামাখ্য়াৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি কৰা এনে সাধনাই ভক্তিৰ এক অন্য় ৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰে৷