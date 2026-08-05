বহিঃৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত গৈ সন্ধানহীন ডুমডুমাৰ যুৱক
পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে, শিৱনাথ তাঁতী নামৰ যুৱকজন দাইছাজান চাহ বাগিচাৰ আন তিনিজনৰ সৈতে ৰে'লযোগে বেংগালুৰুলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে ৰাওনা হৈছিল ।
Published : August 5, 2026 at 3:18 PM IST
তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ সমীপৰ দাইছাজান চাহ বাগিচাৰ বাসিন্দা শিৱনাথ তাঁতী নামৰ প্ৰায় ২৬ বছৰীয়া এজন যুৱক বহিঃৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত গৈ ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰাৰ ঘটনাই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি, যুৱকজনৰ কোনো সন্ধান নোপোৱাত তেওঁলোক গভীৰ উদ্বেগ আৰু উৎকণ্ঠাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰি আছে ।
পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, শিৱনাথ তাঁতী দাইছাজান চাহ বাগিচাৰ আন তিনিজন লোকৰ সৈতে ৰে'লযোগে কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰুলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে ৰাওনা হৈছিল । কিন্তু যাত্ৰাপথত ২৬ জুলাইত ওড়িশাৰ কটক অঞ্চলত উপস্থিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ সৈতে সকলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । সেই সময়ৰ পৰাই শিৱনাথ তাঁতী সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়ে ।
যুৱকজনৰ সন্ধান লাভৰ আশাত তেওঁৰ ভাতৃয়ে ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ লগতে তালাপ আৰক্ষী আৰু ডুমডুমা সমজিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ত একাধিকবাৰ যোগাযোগ কৰা বুলি দাবী কৰিছে । কিন্তু তেওঁলোকৰ অভিযোগ, বিষয়টোত এতিয়ালৈকে প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই আৰু তদন্তৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কেও কোনো সন্তোষজনক তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই ।
ইফালে, পৰিয়ালটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে শিৱনাথ তাঁতী সন্ধানহীন হোৱাৰ সুযোগ লৈ এটা দুষ্টচক্ৰই বিভিন্ন প্ৰলোভন আৰু ভুৱা আশ্বাসেৰে তেওঁলোকৰ পৰা ধন সৰকাইছে । ইতিমধ্যে এই ঘটনাই পৰিয়ালটোক মানসিক, সামাজিক আৰু আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে ।
এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "মোৰ ভাইটি তিনিচুকীয়াৰ পৰা বেংগালুৰুলৈ গৈ আছিল । তাৰ লগত তিনিজন দাদা আছিল । ওড়িশাৰ কটকৰ পৰা মোৰ ভাই সন্ধানহীন হ'ল বুলি সিহঁতে আমাক ফোন কৰি জনালে । তোৰ ভাইটি ট্ৰেইনৰ পৰা হেৰাল বুলি জনালোঁ । তেতিয়া আমি ক'লোঁ যে তহঁতে অলপ ট্ৰেইনত বিচাৰ-খোচাৰ কৰ । সিহঁতে ওড়িশাৰ কটকত বিচাৰিলে । কিন্তু নাপালে ।"
উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছু সময় ধৰি ডুমডুমা অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা বহিঃৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে যোৱা একাংশ যুৱক-যুৱতী সন্ধানহীন হোৱা বা বিপদত পৰাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । এই ঘটনাসমূহে বহিঃৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষা, তেওঁলোকৰ গতিবিধিৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু দালাল চক্ৰৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত নতুনকৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
শিৱনাথ তাঁতীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষী তথা জিলা প্ৰশাসনক ঘটনাটোৰ ওপৰত শীঘ্ৰে গুৰুত্বসহকাৰে তদন্ত চলাই যুৱকজনৰ সন্ধান উলিয়াই পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে আবেদন জনাইছে । লগতে বহিঃৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ নামত সক্ৰিয় হৈ থকা দালাল বা প্ৰতাৰক চক্ৰৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ।