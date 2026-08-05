ETV Bharat / state

বহিঃৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত গৈ সন্ধানহীন ডুমডুমাৰ যুৱক

পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে, শিৱনাথ তাঁতী নামৰ যুৱকজন দাইছাজান চাহ বাগিচাৰ আন তিনিজনৰ সৈতে ৰে'লযোগে বেংগালুৰুলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে ৰাওনা হৈছিল ।

Dumduma youth missing
বহিঃৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত গৈ সন্ধানহীন ডুমডুমাৰ যুৱক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ সমীপৰ দাইছাজান চাহ বাগিচাৰ বাসিন্দা শিৱনাথ তাঁতী নামৰ প্ৰায় ২৬ বছৰীয়া এজন যুৱক বহিঃৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত গৈ ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰাৰ ঘটনাই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি, যুৱকজনৰ কোনো সন্ধান নোপোৱাত তেওঁলোক গভীৰ উদ্বেগ আৰু উৎকণ্ঠাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰি আছে ।

বহিঃৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত গৈ সন্ধানহীন ডুমডুমাৰ যুৱক (ETV Bharat Assam)

পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, শিৱনাথ তাঁতী দাইছাজান চাহ বাগিচাৰ আন তিনিজন লোকৰ সৈতে ৰে'লযোগে কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰুলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে ৰাওনা হৈছিল । কিন্তু যাত্ৰাপথত ২৬ জুলাইত ওড়িশাৰ কটক অঞ্চলত উপস্থিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ সৈতে সকলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । সেই সময়ৰ পৰাই শিৱনাথ তাঁতী সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়ে ।

যুৱকজনৰ সন্ধান লাভৰ আশাত তেওঁৰ ভাতৃয়ে ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ লগতে তালাপ আৰক্ষী আৰু ডুমডুমা সমজিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ত একাধিকবাৰ যোগাযোগ কৰা বুলি দাবী কৰিছে । কিন্তু তেওঁলোকৰ অভিযোগ, বিষয়টোত এতিয়ালৈকে প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই আৰু তদন্তৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কেও কোনো সন্তোষজনক তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই ।

ইফালে, পৰিয়ালটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে শিৱনাথ তাঁতী সন্ধানহীন হোৱাৰ সুযোগ লৈ এটা দুষ্টচক্ৰই বিভিন্ন প্ৰলোভন আৰু ভুৱা আশ্বাসেৰে তেওঁলোকৰ পৰা ধন সৰকাইছে । ইতিমধ্যে এই ঘটনাই পৰিয়ালটোক মানসিক, সামাজিক আৰু আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে ।

এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "মোৰ ভাইটি তিনিচুকীয়াৰ পৰা বেংগালুৰুলৈ গৈ আছিল । তাৰ লগত তিনিজন দাদা আছিল । ওড়িশাৰ কটকৰ পৰা মোৰ ভাই সন্ধানহীন হ'ল বুলি সিহঁতে আমাক ফোন কৰি জনালে । তোৰ ভাইটি ট্ৰেইনৰ পৰা হেৰাল বুলি জনালোঁ । তেতিয়া আমি ক'লোঁ যে তহঁতে অলপ ট্ৰেইনত বিচাৰ-খোচাৰ কৰ । সিহঁতে ওড়িশাৰ কটকত বিচাৰিলে । কিন্তু নাপালে ।"

উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছু সময় ধৰি ডুমডুমা অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা বহিঃৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে যোৱা একাংশ যুৱক-যুৱতী সন্ধানহীন হোৱা বা বিপদত পৰাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । এই ঘটনাসমূহে বহিঃৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষা, তেওঁলোকৰ গতিবিধিৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু দালাল চক্ৰৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত নতুনকৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

শিৱনাথ তাঁতীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষী তথা জিলা প্ৰশাসনক ঘটনাটোৰ ওপৰত শীঘ্ৰে গুৰুত্বসহকাৰে তদন্ত চলাই যুৱকজনৰ সন্ধান উলিয়াই পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে আবেদন জনাইছে । লগতে বহিঃৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ নামত সক্ৰিয় হৈ থকা দালাল বা প্ৰতাৰক চক্ৰৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :বিহাৰৰ ইটাভাতাত যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা অসমৰ সাত নাবালিকাক উদ্ধাৰ
লগতে পঢ়ক :অসমৰ বাবে সাহায্য বিচাৰি অক্সফৰ্ড ষ্ট্ৰীট-পিকাডিলী চাৰ্কাছৰ ৰাজপথত মেঘৰঞ্জনীৰ নৃত্য

TAGGED:

ডুমডুমাৰ যুৱক সন্ধানহীন
বহিঃৰাজ্যত সন্ধানহীন যুৱক
বহিঃৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক
ইটিভি ভাৰত অসম
DOOM DOOMA YOUTH MISSING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.