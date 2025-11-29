ETV Bharat / state

গৈছিল সুস্থ হোৱাৰ আশাৰে, ঘূৰি আহিল প্ৰদীপৰ নিথৰ দেহাটোহে

নাগালেণ্ডত সংঘটিত হৈছে এক ভয়কৰ ঘটনা । মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা অসমৰ এজন যুৱকক ।

Assam youth killed in Nagaland
আটকাধীন ৫ অভিযুক্ত (Dimapur Police)
Published : November 29, 2025 at 12:46 PM IST

সৰুপথাৰ : নাগালেণ্ডৰ চুমুকডিমা চেকিয়ে গাঁৱৰ য়েছু আৰ্মছ ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যন ৰিহেব চেণ্টাৰৰ পৰিচালন সঞ্চালক অভিষেক ঘোষৰ আক্ৰমণত মৃত্যু উৰিয়ামঘাটৰ এজন যুৱকৰ । যুৱকজন কিছুদিনৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ চুমুকডিমা চেকিয়ে গাঁৱৰ য়েছু আৰ্মছ ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যন ৰিহেব চেণ্টাৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল । যুৱকজন সৰুপথাৰ সমজিলাৰ উৰিয়ামঘাটৰ প্ৰদীপ বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ব্যক্তিজনক কিদৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল সেই সমগ্ৰ দৃশ্য কেমেৰাত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে । আনহাতে, উক্ত ঘটনাক লৈ নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে । জানিব পৰা মতে, এই মুহূৰ্তলৈকে পাঁচজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজন হৈছে বিজয় দেৱ, বিশাল ঘোষ, দিলদাৰ হুছেইন, অভিষেক ঘোষ আৰু বপেন চাং।

হত্যাৰ অভিযোগত আটক ৫ জনক (Dimapur Police)

ইফালে উক্ত ঘটনাক লৈ নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ে ২৭ নৱেম্বৰত প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে সদৰী কৰিছে, "২৬ নৱেম্বৰ, ২০২৫ তাৰিখে বিয়লি প্ৰায় ৩ বজাত ডিফুফাৰ আৰক্ষী থানাই চিকিৎসালয়খনত ৰখা এটা মৃতদেহ সম্পৰ্কে ৰেফাৰেল হাস্পতালৰ পৰা টেলিফোনিক তথ্য লাভ কৰে । মৃতদেহটো নাগালেণ্ডৰ চুমুকডিমা চেকিয়ে গাঁৱৰ য়েছু আৰ্মছ ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যন ৰিহেব চেণ্টাৰৰ পৰা অনা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।"

বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, "লাভ কৰা প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত তৎক্ষণাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আৰক্ষীৰ দলটোৱে পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ যায় । কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকে ব্যক্তিজনক মৃত অৱস্থাত অনা বুলি নিশ্চিত কৰে । নিহত লোকজন লেফটেনেণ্ট লম্বুধৰ বসুমতাৰীৰ পুত্ৰ প্ৰদীপ বসুমতাৰী (৪৬ বছৰ) । লোকজনক অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়ামঘাটৰ বাসিন্দা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।"

আৰক্ষীৰ বিবৃতি (Dimapur SP office)

লগতে উল্লেখ কৰিছে, "মৃত লোকজনৰ শৰীৰত আক্ৰমণৰ চিন পোৱা গৈছে । শৰীৰৰ ভৰি, বাওঁ গাল আৰু বাওঁহাতত আঘাতৰ চিন দেখা গৈছে । মৃত্যু হোৱা লোকজনক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ জানিবলৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিমাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এই কাণ্ডৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত বুলি চিনাক্ত কৰা ৪ (চাৰি) জন ব্যক্তিৰ লগতে ৰিহেব চেণ্টাৰৰ মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোক এতিয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

