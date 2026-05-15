আপোন হাত জগন্নাথ ! কৃষিকৰ্মৰে উজলিছে মাজুলীৰ যুৱক পংকজ শইকীয়া
কেঁচুসাৰ প্ৰকল্প আৰু নাৰ্ছাৰীৰে বছৰি ১২ লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাজুলীৰ ধুৱাচলা গাঁৱৰ যুৱক পংকজ শইকীয়াই ।
Published : May 15, 2026 at 8:17 PM IST
মাজুলী: যিসময়ত সংস্থাপন বিচাৰি হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীয়ে নিজ ৰাজ্য এৰি নিতৌ আন আন ৰাজ্যলৈ গতি কৰিছে, সেই সময়তে নিজকৰ্মৰ জৰিয়তে উজলিছে মাজুলীৰ ধুৱাচলা গাঁৱৰ যুৱক পংকজ শইকীয়া । নিজৰাজ্য এৰি আন আন ৰাজ্যত গৈ অধিক শ্ৰম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ মাটিতেই যে সোণ ফলাব পাৰি, তাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে পংকজ শইকীয়াই ।
কৃষিকৰ্মৰে অনন্য নিদৰ্শন পংকজ শইকীয়াৰ
যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ কৃষক পংকজ শইকীয়াই কৃষিকাৰ্যৰ লগতে কৃষিৰ বাবে আনুষংগিক উপাদান প্ৰস্তুত কৰি আহিছে । কেঁচুসাৰ উৎপাদন, নাৰ্ছাৰী আৰু আপেল বগৰীৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হোৱা পংকজ শইকীয়াই এতিয়া বছৰি প্ৰায় ১২ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে । জানিব পৰা মতে পংকজ শইকীয়াৰ এই প্ৰকল্প মাজুলীৰ সৰ্ববৃহৎ কেঁচুসাৰ বা ভাৰ্মি কম্প'জ উৎপাদন কেন্দ্ৰ ।
ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই আছিল কৃষিৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা
ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই কৃষিৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা থকা মাজুলীৰ ধুৱাচলা গাঁৱৰ পংকজ শইকীয়াই নিজৰ একাগ্ৰতা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত গঢ়ি তুলিছে এই বৃহৎ প্ৰকল্প । গোবৰ, মেটেকা আৰু কলগছৰ টুকুৰা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ প্ৰস্তুত কৰে এই কেঁচুসাৰ । কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰা মেচিনৰ জৰিয়তে কলগছসমূহ কাটি কেঁচুৰ বাবে উপযুক্ত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয় । যাৰ ফলত কম সময়ৰ ভিতৰতে সাৰখিনি ব্যৱহাৰোপযোগী হৈ পৰে ।
বহুমুখী কৃষি পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িছে পংকজ
এইগৰাকী যুৱ কৃষক কেৱল কেঁচুসাৰ উৎপাদনতেই নিজৰ কৰ্ম পৰিসৰ সীমাবদ্ধ ৰখা নাই । পংকজ শইকীয়াই নাৰ্ছাৰী, লেণ্ডস্কেপিং, গাৰ্ডেনিং আৰু ইভেণ্ট ডেক'ৰেচনৰ লগতো জড়িত হৈ আহিছে । ৰাসায়নিক সাৰৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ আৰু কেন্সাৰৰ দৰে ভয়াৱহ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তেওঁ সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে এই কৃষিকাৰ্য চলাই নিছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁ ৫৬ জোপা আপেল বগৰীৰ খেতিও আৰম্ভ কৰিছে ।
লীজৰ পৰা ভূমি ক্ৰয়লৈ পংকজৰ অবিৰত যাত্ৰা
প্ৰথম অৱস্থাত মাটি লীজত লৈ এই কাম আৰম্ভ কৰা পংকজে এতিয়া নিজৰ উপাৰ্জনেৰে মাটি কিনিবলৈ সক্ষম হৈছে । বৰ্তমান অকলেই এই প্ৰকল্প চলাই নিলেও তেওঁৰ লক্ষ্য ভৱিষ্যতে প্ৰায় ৫০ জন নিবনুৱা যুৱকক সংস্থাপন দিয়া । আনহাতে, বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলা যুৱপ্ৰজন্মলৈ পংকজ শইকীয়াৰ আহ্বান, "বজাৰো আমাৰ, পথাৰো আমাৰ, কেৱল লাগে অলপ কঠোৰ পৰিশ্ৰম ।"
জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰশংসা
ইফালে মাজুলী জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়েও শুকুৰবাৰে পংকজ শইকীয়াৰ এই বৃহৎ কৃষি প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰে । প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰি পংকজৰ এই প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়েও ভৱিষ্যতলৈ সকলো ধৰণৰ সহায়-সহযোগিতাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।
পংকজ শইকীয়াৰ কথাৰে
আন দহজন যুৱকৰ বাবে কৃষিৰ জৰিয়তে এক আদৰ্শ দাঙি ধৰা পংকজ শইকীয়াই কয়, "এতিয়া মোৰ বৰ্তমান নাৰ্ছাৰীৰ লগতে ভাৰ্মি বেড, কেঁচুসাৰৰ লগত জড়িত কাম কৰি আছোঁ । কেঁচুসাৰৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিছোঁ । গোবৰ, মেটেকা আৰু কলগছ, কলগছ কিছুমানে দাৰে কাটি দিয়ে মই মেচিনেৰে কাটিছোঁ । আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ পৰা গছ কটা মেচিন দিছে, সেই মেচিনেৰে ধুনীয়াকৈ কাটিছোঁ । যদি কেঁচুবিলাকে খাবলৈ সুবিধাটো পায় কম সময়তে কেঁচুসাৰ উৎপাদন হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কৃষিকৰ্মৰ লগত মই সৰুৰে পৰাই জড়িত । মই পঢ়ি থকা অৱস্থাৰে পৰা কৃষিৰ প্ৰতি স্পৃহা আছিল । মই আগলৈ কৃষি কৰিম, কৃষিৰ লগত ৰিলেচন থকা ইভেণ্টৰ কাম, ডেক'ৰেচনৰ কাম সকলোখিনি মই ইয়াৰ লগত সামৰি লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ । চৰকাৰে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে, বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাফে । যিহেতু মই কৰ্ম কৰিছোঁ সেয়ে মোক ছাপ'ৰ্ট দিছে । সকলোৱে কৰ্ম কৰিবলৈ আহক, সকলোৱে তেনেকৈ ছাপ'ৰ্ট পাব ।"
কেৱল চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত নুঘূৰি বা কেইটামান দৰমহাৰ আশাত নিজৰ ঘৰ-পৰিয়াল এৰি বহিঃৰাজ্যলৈ ন'গৈ এনেদৰেই কৃষিৰ জৰিয়তে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে পংকজ শইকীয়াই ।