ETV Bharat / state

কুঁৱাত পৰা ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱাই কাল হ'ল যুৱকৰ

পৰিত্যক্ত কুঁৱাত পৰা ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন যুৱকে । আন এজন অসুস্থ ।

Kokrajhar well tragedy
কুঁৱাত পৰা ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱাই কাল হ'ল... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত নায়েক গাঁৱৰ দ্বিতীয় খণ্ডত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ কুঁৱাত পৰা ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ এজন যুৱকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে । পৰিত্যক্ত কুঁৱাৰ ভিতৰত থকা বিষাক্ত গেছৰ ফলত যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ । কুঁৱাটোৰ ভিতৰত সোমাই আন এজন যুৱকো গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে ।

মৃত যুৱকজনক নায়েক গাঁৱৰ প্ৰথম খণ্ডৰ ধেনা ছোৰেনৰ পুত্ৰ ৰছেন ছোৰেন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । আনফালে কুঁৱাৰ পৰা বন্ধুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ যুৱকজন পাহাৰপুৰ গাঁৱৰ ৰেণ্টা কিস্কু বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনা অনুসৰি, নায়েক গাঁৱৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ সহোদেৱ বৰ্মনৰ ঘৰৰ এটা পৰিত্যক্ত কুঁৱাত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া এটা ছাগলী পৰিছিল ৷ শনিবাৰে পুৱা কুঁৱাটোৰ পৰা ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতেই এই শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷

কোকৰাঝাৰত পৰিত্যক্ত কুঁৱাত পৰা ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু এজন যুৱকৰ (ETV Bharat Assam)

ঘটনা সন্দৰ্ভত সহোদেৱ বৰ্মনৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "কালি নিশা প্ৰায় ১০ বজাত ঘৰৰ পিছফালে থকা পৰিত্যক্ত কুঁৱাত ছাগলীৰ মাত শুনিবলৈ পাওঁ ৷ পাছত সেইটো জেঠীহঁতৰ ছাগলী বুলি জানি নিশাই জেঠীক খবৰ দিলো ৷ কিন্তু নিশা ছাগলীটো উদ্ধাৰ কৰাৰ কোনো উপায় নাছিল ৷ আজি পুৱা আমাৰে চিনাকি ৰছেন ছোৰেনে কুঁৱাৰ পৰা ছাগলীটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যায় ৷ ৰছেনে কুঁৱাত নমাৰ পাছতে ভিতৰত গেছ থকা বুলি জনাই আৰু ওপৰলৈ উঠি আহে ৷ আমি পুনৰ কুঁৱাত নামিবলৈ বাধা দিছিলোঁ যদিও তেওঁ নুশুনিলে আৰু পুনৰ কুঁৱাত নামি যায় । কিন্তু ভিতৰত থকা বিষাক্ত গেছত আৱদ্ধ হৈ তেওঁ উঠি আহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে পৰি যায় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কিছু সময়ৰ পাছত কুঁৱাত আৱদ্ধ হৈ থকা ৰছেনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গাঁৱৰে ৰেণ্টা কিস্কুও কুঁৱাত নামি গেছৰ চাপত আৱদ্ধ হৈ থাকে ৷ পাছত আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় ।"

পৰৱৰ্তী সময়ত এছডিআৰএফৰ সহযোগত দুয়োজনকে কুঁৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় । দুয়োকে ততালিকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও ৰছেন নামৰ যুৱকজনক চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে । পৰিত্যক্ত কুঁৱাটোৰ ভিতৰত বিষাক্ত গেছ জমা হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । বৰ্তমান আহত ৰেণ্টা কিস্কুক কোকৰাঝাৰ আৰএনবি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । কুঁৱাত পৰা ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ এজন যুৱক নিহত হোৱাৰ এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।

লগতে পঢ়ক :

চলন্ত ৰে'লৰ পৰা যোগীঘোপাত কোনে পেলাই দিলে অম্বুবাচীৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতা যাত্ৰীক ?

TAGGED:

পৰিত্যক্ত কুঁৱা
কোকৰাঝাৰ
শোকাৱহ ঘটনা
এছডিআৰএফ
KOKRAJHAR WELL TRAGEDY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.