সন্ধানহীন যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ শৌচাগাৰত; থানা ঘেৰাও উত্তজিত জনতাৰ
আশ্ৰমত অনৈতিক কাৰ্য চলাই আহিছিল ভণ্ড বেজে । তিতাবৰ থানা ঘেৰাও । ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্ল’জ ।
Published : November 10, 2025 at 4:44 PM IST
যোৰহাট: চাৰিদিন পূৰ্বে এগৰাকী যুৱতী ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল মহাবিদ্যালয়লৈ বুলি । যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰৰ এখন আগশাৰীৰ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক প্ৰথম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিচৰে পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল । আজি ৰহস্য়জনকভাৱে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ শৌচাগাৰত উদ্ধাৰ হ'ল যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ । ইয়াৰ পিচতেই উত্তপ্ত হৈ পৰে তিতাবৰ । আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ক্ষুব্ধ জনতাই ঘেৰাও কৰিলে আৰক্ষী থানা ।
কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ ?
উত্থাপিত অভিযোগ মতে, যুৱতীগৰাকীয়ে চাৰিদিন পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ ওলাই যোৱাৰ পিচতেই সন্ধানহীন হৈ পৰে । যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । ইয়াৰ পিচতো আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধান উলিয়াত ব্যৰ্থ হয় । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ পক্ষ লোৱা বুলি অভিযোগ তুলি দেওবাৰে স্থানীয় ৰাইজে তিতাবৰ থানা ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।
তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে দেওবাৰেই এই ঘটনাত জড়িত থকাৰ সন্দেহত জগত সিং নামৰ এজন লোকক আটক কৰে । আৰক্ষীৰ জেৰাত যুৱতীগৰাকীৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাত ভণ্ড বেজ জগত সিং জড়িত থকাটো স্পষ্ট হৈ পৰে । জগত সিঙৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ শৌচাগাৰত অৰ্ধ-উংলগ অৱস্থাত মেধাৱী ছাত্রীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাত তিতাবৰ থানা ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে উত্তেজিত ৰাইজে ।
তিতাবৰ থানা ঘেৰাও :
ইতিমধ্যে জগত সিঙক ফাঁচী দিয়াৰ দাবীত তিতাবৰ থানা ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে । আৰক্ষীয়ে বেজ জগত সিঙক লগত লৈ তিতাবৰত থকা তেওঁৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাত অভিযুক্তই বিশেষ টেংকী এটা আৰক্ষীক দেখুৱাই দিয়ে । ইয়াতেই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ ।
আশ্ৰমত অনৈতিক কাৰ্য চলোৱাৰ অভিযোগ :
অভিযুক্ত জগত সিঙে আৰক্ষীক দিয়া স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি ছাত্ৰীগৰাকীক হত্যা কৰি নিজৰ দোকানৰ পিছফালে থকা শৌচাগাৰৰ টেংকীত ভৰাই থৈছিল । ১৯ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰে জগত সিঙৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে বাসগৃহ ।
অভিযোগ মতে, অভিযুক্তৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পিছফালে এখন আশ্ৰম আছে, য'ত জগত সিঙে বেজালি কৰাৰ চলৰে বহু মহিলাক অপকৰ্ম কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই কয়, "জগত সিং নামৰ ভণ্ড লোকজনে এখন আশ্ৰম চলাই আছে আৰু এই আশ্ৰমখনত বেজালি কৰাৰ চলেৰে যুৱতী-মহিলাক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল । জগত সিং নামৰ অভিযুক্তটোক ফাঁচী দিয়ক । অবৈধভাৱে আশ্ৰম চলাই অহা জগত সিঙৰ আশ্ৰমখনত উচ্ছেদ চলাওক । মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীগৰাকীক জগত সিঙে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছে । তিতাবৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া লক্ষ্মণ প্ৰসাদ দাসে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা অভিযুক্তৰ পক্ষ লৈ আহিছে । সেয়েহে তেওঁক শীঘ্ৰে নিলম্বন কৰক ।"
ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্ল’জ :
আনহাতে, তিতাবৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া লক্ষ্মণ কুমাৰ দাসক ৰিজাৰ্ভ ক্ল’জ কৰা বুলি সদৰী কৰিছে যোৰহাট জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শুভ্ৰজিৎ বৰাই ।