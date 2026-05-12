অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰত শোকৰ ছাঁ, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ যুৱ লেখক-কবি জোনমণি দাসৰ

যুৱ কবি জোনমণি দাসৰ দেহাৱসান ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ৷

অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰত শোকৰ ছাঁ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 12, 2026 at 6:54 PM IST

ডিব্ৰুগড়/শিৱসাগৰ: অসমৰ প্ৰতিভাৱান যুৱ কবি জোনমণি দাসৰ দেহাৱসান । ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত মঙলবাৰে পুৱা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে যুৱ লেখক তথা কবি দাসে ।

উল্লেখ্য যে, ছাত্ৰ জীৱনৰে পৰা সাহিত্য চৰ্চা আৰম্ভ কৰা জোনমণিয়ে কবিতাৰ জৰিয়তে সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । যুৱ লেখক জোনমণিৰ মৃত্যুত শিৱসাগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ সাহিত্য জগতত পৰিছে শোকৰ ছাঁ ৷

মঙলবাৰে শিৱসাগৰৰ ৩ নং ৱাৰ্ডস্থিত নিজা বাসগৃহত শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কবিগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । অসংখ্য গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত শিৱসাগৰৰ শান্তিবন শ্মশানত ইতিমধ্যে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় জোনমণি দাসৰ ।

১৯৮৫ চনৰ ৩১ মে'ত শিৱসাগৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা দাসে শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় আৰু বীৰ লাচিত বৰফুকন মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছিল ।

জোনমণি দাসৰ মৃত্যু অসমবাসীৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰি কবি জয়জ্যোতি গগৈয়ে কয়,"অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান কবিৰ লগতে ছবি আঁকি ভাল পাইছিল জোনমণিয়ে ৷ মোৰ ভাল বন্ধু জোনমণিয়ে শিশুসকলৰ বাবে ভিন্ন পদ্য ৰচনা কৰাৰ লগতে অসমীয়া কাব্য জগতৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ঠ কাম কৰিছিলে ৷ তেওঁৰ মৃত্যু আমাৰ বাবে বৰ অসহনীয় ৷"

ঔপন্যাসিক জুৰী বৰা বৰগোহাঞিয়ে কয়, "অসমীয়া কবিতাক এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰা অতি প্ৰতিভাৱান কবি জোনমণিৰ বিয়োগ আমাৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি ৷ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় হোৱা জোনমণিয়ে শিশু সাহিত্যৰ প্ৰতি অনবদ্য অবদান আগবঢ়ালে ৷"

প্ৰয়াত দাসৰ বাল্যবন্ধু এগৰাকীয়ে কয়,"অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি তাক হেৰুৱালো ৷ বাল্যকালৰ বন্ধু জোনমণিয়ে অসমীয়া সাহিত্যলৈ যি অবদান আগবঢ়ালে সেয়া সকলোৱে মনত ৰাখিব ৷ তেওঁ কবি হোৱাৰ লগতে ছবি আঁকি ভাল পাইছিল ৷"

প্ৰয়াত দাস অসমৰ জনপ্ৰিয় পষেকীয়া আলোচনী 'প্ৰান্তিক'ৰ সম্পাদনা বিভাগতো কৰ্মৰত আছিল । আনহাতে, শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰকাশিত 'আমাৰ জোনবাই' নামৰ শিশু আলোচনীত কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা জোনমণি দাসৰ কবিতাত মানৱীয় প্ৰেম, বিৰহ আৰু সামাজিক চেতনাৰ প্ৰতিফলন দেখা যায়। তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য কবিতাপুথিসমূহ হ’ল—

• স্বপ্নবাক বৰষুণ (২০০৭)
• জলস্তম্ভ (২০১৪)
• উৰণীয়া ছাঁ (২০১৬)
• নিনাদিত নিৰ্জনতা (২০১৬)
• মৈথুনৰত মাছ (২০১৭)
• সমকামী সূৰ্য (২০২০)
• টেঙেচী ফুলৰ টোপনি (২০২৩)

অসমীয়া সাহিত্যলৈ আগবঢ়ো অবদানৰ বাবে জোনমণি দাসে 'স্বৰ্ণলিপি সাহিত্য বঁটা, কিৰণ তামুলী শিশু সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷

