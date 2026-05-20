প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ২৭০ ফুট উচ্চ টাৱাৰত উঠিল যুৱক-যুৱতী !
ৰে'ল বিভাগৰ প্ৰায় ২৭০ ফুট এটা সুউচ্চ টাৱাৰত উঠিল যুৱক-যুৱতী, মৰিয়নী ৰে'লৱে ক'লনীত লাগিল হুৱাদুৱা ৷
Published : May 20, 2026 at 7:26 PM IST
যোৰহাট: গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনি সাধাৰণতে পাংখা বা বাতানুকূল যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে, নাইবা গছৰ ছাঁত থাকে, শীতল পানীয়ও সেৱন কৰে ৷ কিন্তু গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সুউচ্চ টাৱাৰত উঠি থাকিব পাৰিবনে ? তাকো প্ৰচণ্ড ৰ'দত ! কাহিনীটোৰ মূল কেন্দ্ৰ বিন্দু হৈছে ৰে'ল বিভাগৰ প্ৰায় ২৭০ ফুট এটা সুউচ্চ টাৱাৰ ৷
বুধবাৰে হঠাৎ মৰিয়নী ৰে'লৱে ক'লনীত লাগিল হুৱাদুৱা পৰিৱেশ ৷ কাৰণ মৰিয়নী ৰে'লৱে ক'লনিত থকা ৰে'ল বিভাগৰ প্ৰায় ২৭০ ফুট এটা সুউচ্চ টাৱাৰত উঠিল যুৱক-যুৱতী ৷ যিটো উঠিবলৈ আপুনি মই সাহস বা কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো ৷ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বুধবাৰে যুৱক-যুৱতীয়ে টাৱাৰটোৰ ওপৰলৈ উঠি শীৰ্ষত অৱস্থান কৰি আছিল ৷ দুয়োগৰাকীয়ে বহু ঘণ্টা ধৰি উঠা বহা কৰি থাকিল টাৱাৰটোৰ শীৰ্ষত ৷
তেনেতে স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে, সু-উচ্চ টাৱাৰটোৰ শীৰ্ষত দুজন লোক আছে ৷ তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়ে মৰিয়নী আৰক্ষী আৰু ৰে'ল বিভাগক ৷ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যুৱক-যুৱতীক টাৱাৰৰ পৰা নামি আহিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ আৰক্ষীৰ আহ্বানক প্ৰত্যাখান কৰি আকোঁৰগোজেৰে টাৱাৰটোৰ শীৰ্ষ স্থানতে অৱস্থান কৰি আছিল যুৱক-যুৱতীদ্বয়ে ৷ সেয়ে অসহায় আৰক্ষীয়ে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফৰ সহায় লয় ৷
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুয়োটা বাহিনীয়ে যুৱক-যুৱতীহালক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ পাঁচঘণ্টা জোৰা শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ অন্তত এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফৰ সহায়ত টাৱাৰটোৰ পৰা যুৱক-যুৱতীহালক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ পিছে এই দীঘলীয়া নাটকৰ আঁৰত আছিল গৰম ৷ প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যুৱক-যুৱতীদ্বয়ে ৰে'ল বিভাগৰ সুউচ্চ টাৱাৰৰ শীৰ্ষত শুই আছিল বুলি যুৱক-যুৱতীহালে মত প্ৰকাশ কৰে ৷
এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়,"মই সুউচ্চ টাৱাৰৰ ওপৰত দুজন লোক উঠি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলো । দুয়োজনে টাৱাৰ একেবাৰে শীৰ্ষত উঠা-বহা কৰি আছিল ৷ কিন্তু মই বিশেষ গুৰুত্ব নিদি বিদ্যালয়লৈ গলো, কিন্তু বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি দেখো উক্ত স্থানত এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ বাহিনীয়ে তেওঁ লোকক উদ্ধাৰ কৰা বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে ৷ নিৰাপত্তাৰক্ষী নাথাকে এই টাৱাৰটোৰ, ফলত এনে ঘটনা পুনৰ হ'ব পাৰে ৷"
