গোলাঘাটত অবৈধ বালি খননৰ বিষয়ে বন বিভাগক খবৰ দিয়া যুৱক গুলীবিদ্ধ

গোলাঘাটত অবৈধ বালি খননৰ বিষয়ে বন বিভাগক খবৰ দিয়া যুৱক গুলীবিদ্ধ
কালিয়নী নদীত অবৈধ বালি খনন অব্য়াহত ।
Published : August 1, 2026 at 3:12 PM IST
গোলাঘাট : গোলাঘাটৰ শ্যামৰাইপুৰত অবৈধ খননৰ বিষয়ে এজন যুৱকে বন বিভাগক খবৰ দিছিল । এই সন্দৰ্ভত এই যুৱকজনে ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছিল । সেয়া গোলাঘাটৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিয়াৰ পিছত বিভাগে অভিযান চলাইছে নে নাই সেয়া চাবলৈ যাওতে এই যুৱকজন গুলীবিদ্ধ হয় ।
নিশা বন বিভাগৰ গুলীত ইমতিয়াজ আহমেদ নামৰ যুৱকজন আহত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । নিশা কালিয়নী নদীত অবৈধভাৱে বালি খননৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে বন বিভাগৰ গুলীত আহত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱকে । উক্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত গুলীবিদ্ধ ইমতিয়াজক ততাতৈয়াকৈ গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
এই সম্পৰ্কে আঘাতপ্ৰাপ্ত ইমতিয়াজ আহমেদে কয়, "শুকুৰবাৰে ফ'কলেণ্ডেৰে বালি খনন কৰি থকাত মই ভিডিঅ' বনাই গোলাঘাটৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত দিওঁ । সেইমতে বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে অবৈধ বালি খননকাৰীয়ে পলায়ন কৰে । আজিও অবৈধ বালি খনন কৰি আছে নেকি চাবলৈ গৈছিলো; কিন্তু উক্ত স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে বন বিভাগৰ লোকে মোৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে ।"
প্ৰতি নিশাই বকিয়াল বিটৰ অন্তৰ্গত উক্ত স্থানত বন বিভাগৰ সহযোগত অবৈধভাৱে বালি খনন কৰি আহিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "মই বন বিভাগক অভিযোগ দিয়া বাবে মোক গুলীয়াইছে । প্ৰথম অৱস্থাত মই পোৰাবাংলা বিটৰ বন কৰ্মীক খবৰ দিছিলো; কিন্তু তেওঁলোক নহাৰ বাবে গোলাঘাটৰ বন বিভাগৰ লোকক অভিযোগ দিলো । সেইমতে তেওঁলোকৰ এটা দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈছিল ।"
আনহাতে এই সম্পৰ্কে এজন বন বিষয়াই কয়, "শুকুৰবাৰে নিশা যুৱকজনে খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মই উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈছিলো; কিন্তু আমি যোৱাৰ পাছত অবৈধ বালি খননকাৰীসকল পলাই যায় । আনহাতে বন বিভাগৰ লোকে গুলীয়াইছে বুলি বৰ্তমানলৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই । এই সম্পৰ্কে তদন্ত কৰিলে সকলো ওলাব । মই শুকুৰবাৰে নিশা উক্ত স্থানত গৈ দেখিলো যে তাত সম্পূৰ্ণ অবৈধ বালি খনন হৈ আছে । ভুক্তভোগী যুৱকজনে আমাক খবৰ দিয়া বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি বৰ্তমানলৈকে প্ৰমাণ পোৱা নাই ।"
লগতে পঢ়ক:অসম আৰক্ষীৰ জালত ২১ জনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী