অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন যুৱক
যোৱা ২২ মে'ৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে টিংখাঙৰ প্ৰাঞ্জল লাহন ।
Published : June 10, 2026 at 12:27 PM IST
মৰাণ : অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল চৌহদৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে এজন যুৱক সন্ধানহীন হৈছে । সন্ধানহীন যুৱকজন ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পিএনবি গাৰ্লছ কেণ্টিনত কৰ্মৰত আছিল ।
যোৱা ২২ মে'ৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে টিংখাঙৰ ৰাজগড় ৰংছোৱালৰ প্ৰাঞ্জল লাহন নামৰ যুৱকজন । ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীজন সন্ধানহীন হোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালটোত । প্ৰায় ডেৰ মাহ পূৰ্বে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পিএনবি গাৰ্লছ কেণ্টিনত যোগদান কৰিছিল প্ৰাঞ্জলে; কিন্তু যোৱা ২২ মে'ত নিজৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰাই তেওঁ ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হয় ।
পত্নীয়ে ফোন কৰাত ফোনটো বাজি কাটি যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ছুইচ অফ হৈ পৰে । তাৰ পিছৰে পৰাই তেওঁৰ সৈতে পৰিয়ালৰ লোকে কোনো যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । যুৱকজনৰ ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশৰ হোৱাত এতিয়া পত্নী, ৬ বছৰীয়া পুত্ৰ, ভগ্নী, আইতাক আৰু পিতৃ-মাতৃৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এই ঘটনাটোৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা আৰু বৰবাম আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও পৰিয়ালটোক আৰক্ষীয়ে দিব পৰা নাই তথ্য । পিএনবি গাৰ্লছ কেণ্টিনৰ চৌহদৰ চিচিটিভিত দেখা গৈছে উক্ত দিনা দিনতে হাতত ম'বাইল ফোনটো লৈ গেটৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল যুৱকজন । ইয়াৰ পাছত ক'ত সন্ধানহীন হ'ল যুৱকজন তাক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
সন্ধানহীন যুৱকজনৰ পত্নীয়ে কয়, "যোৱা ২১ মে'ত মোৰ সৈতে কথা হৈছিল; কিন্তু ২২ মে'ত ফোন ধৰা নাছিল । তেওঁ কামৰ স্থানৰ মালিকে মোক ফোন কৰি সুধিছিল প্ৰাঞ্জল ঘৰলৈ গৈছে নেকি বুলি । তেওঁৰ পৰা গম পাইছিলো প্ৰাঞ্জল তাত নাই বুলি । আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যদিও কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা নাই । ম'বাইলটো বন্ধ হৈ থকা বাবে লোকেচন চাব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে ।"
লগতে পঢ়ক:ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অপহৰণ প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱা যুৱতী, তিনিচুকীয়া ৰে'ল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ