মাহ-হালধি গাত সানিবলৈ নহ'ল;বিয়াৰ ১০ দিন পূৰ্বে যুৱতীয়ে ল'লে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত

মাহ-হালধি গাত সানিবলৈ নহ'ল;বিয়াৰ ১০ দিন পূৰ্বে যুৱতীয়ে ল'লে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত
চিঠি ছপা কৰি অতিথিক নিমন্ত্ৰণ দিছিল বিয়াৰ বাবে । মিঠাই, খোৱা বস্তু, ফাৰ্ণিচাৰ সকলো ঠিক কৰা হৈছিল । আজি হঠাতে সকলো সলনি হ'ল ।
Published : November 24, 2025 at 1:56 PM IST
গুৱাহাটী: অহা ৫ ডিচেম্বৰত আছিল বিয়াৰ দিন । যুৱতীগৰাকীৰ বিয়াৰ দিন ঠিক হোৱাৰ পিচৰে পৰাই পৰিয়ালটোৰ সদস্য়সকলৰ ব্য়স্ততাৰ অন্ত নাই । কালিলৈকে বিয়াৰ বাবে সকলো ঠিকেই চলি আছিল । বিয়াৰ বাবে মিঠাই, খোৱা বস্তু, কাপোৰ, ফাৰ্ণিচাৰ সকলো ঠিক কৰা হৈছিল; কিন্তু মাহ-হালধি গাত সানিবলৈ নহ'ল যুৱতীগৰাকীৰ । আজি পুৱা হঠাতেই যেন সকলো ওলট-পালট হৈ গ'ল । সকলোকে আচৰিত কৰি যুৱতীগৰাকীয়ে ল'লে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত ।
বিয়াৰ বাবে সকলো যো-জা চলি আছিল । চিঠি ছপা কৰি দুই এজন অতিথিক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল । গুৱাহাটীত এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত বাতৰি পৰিৱেশক হিচাপে কাম কৰা যুৱতীগৰাকীয়ে ল'লে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত । পিচে যুৱতীগৰাকীয়ে কিয় এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেই বিষয়ে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
এটা ব্যক্তিগত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত যুৱতীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাৰ্যালয়তে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বিবাহৰ বাবে মাজত ১০ দিন থকা সময়ত কিয় এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ । মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টানবস্তিৰ পূৰ্বোদয় ভৱনৰ তৃতীয় মহলাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে । যুৱতীগৰাকীয়ে কাৰ্যালয়টোৰ ভিতৰত জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত লয় । এই কোঠাটোতেই উদ্ধাৰ হৈছে শেষ সিদ্ধান্তৰ এটি টোকা ।
কি লিখিলে শেষ সিদ্ধান্তৰ টোকাত ?
শেষ সিদ্ধান্তৰ টোকাত লিখা আছে, "সকলোৰে ভালৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত । সকলো ভালে থাকিব ।" শেষ সিদ্ধান্তৰ টোকাত দেউতাকৰ ফোন নম্বৰটোও লিখি থৈ গৈছে । ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সহকৰ্মী এগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "দেওবাৰে পুৱাই ডিউটি কৰি আবেলি ৩ মান বজাৰ পিছত কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই গৈছিল । আজি আবেলিৰ ডিউটি বিচাৰিছিল । সেয়েহে আবেলি ডিউটি দিয়া হৈছিল । নিশা ১১ বজালৈ কাৰ্যালয় খোলা থাকে । তেতিয়া যুৱতীগৰাকী অহা নাছিলে । তেওঁ কেতিয়া আহিলে আমি গম পোৱা নাই । আজি মৰ্ণিং ডিউটি থকা কৰ্মচাৰীসকলে কাৰ্যালয়লৈ পুৱা ৭ বজাত অহাৰ পিচত তেওঁক এই অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ।" সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ ছাবি এই ভৱনটোৰ ছিকিউৰিটিৰ হাতত থাকে, কৰ্মচাৰীসকলে খুলি ল'ব পাৰে । সেয়ে তেওঁ কাৰ্যালয়লৈ আহি এই পন্থা বাচি ল'লে ।"
এই সন্দৰ্ভত কি কয় পিতৃয়ে ?
আনহাতে যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "অহা ৫ ডিচেম্বৰত বিয়া আছিল । বিয়াৰ বাবে সাজু হৈছিলো । ছোৱালীয়ে মোক সকলো বজাৰ কৰিব কৈছিল । এনেস্থলত তাই যে এনেকুৱা কৰিব ভবাই নাছিলো । তাইৰ কাৰো লগত কাজিয়া হোৱা নাছিল । তাই নিজেই চিঠি ছপাইছে । দৰাঘৰৰ মানধৰা কাপোৰ তাই নিজে কিনিব বুলি কৈছিল । ফাৰ্ণিচাৰো তাই নিজেই কিনিব খুজিছিল । সকলো ঠিকেই চলি আছিল । বিয়াৰ বাবে মিঠাই, খোৱাৰ সামগ্ৰী, কাপোৰ, ফাৰ্নিচাৰ সকলো ঠিক কৰা হৈছিল । তাই কোৱাৰ্টাৰত ঠাইৰ অভাৱৰ বাবে হাতীগাঁৱত ভাড়াঘৰত থাকিছিল । হঠাতে কিয় এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে । প্ৰায় ডেৰ বছৰৰ পৰা বান্ধৱীৰ সৈতে হাতীগাঁৱত ভাড়াঘৰত থাকিছিল ।"
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)