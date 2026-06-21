ETV Bharat / state

যোগে শৰীৰ, মন আৰু আত্মাৰ মিলন ঘটায় : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত সেনাপ্ৰধান উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী

দ্বিবেদীয়ে কয় যে যোগাসন শৰীৰ, মন, আত্মাৰ মিলনৰ প্ৰতীক আৰু ইয়াক দৈনন্দিন জীৱনৰ অংশ হিচাপে গঢ়ি তোলা উচিত ।

INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস পালন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 11:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: আজি দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ৷ এই দিৱস উপলক্ষে ভাৰতীয় সেনাৰ সেনাধ্যক্ষ জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে জোৱানসকলৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক কল্যাণ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যোগৰ পৰিৱৰ্তনশীল ভূমিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

তেজপুৰস্থিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ মেঘনা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত যোগ দিৱসৰ এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি দ্বিবেদীয়ে যোগক কেৱল শাৰীৰিক ব্যায়ামে নহয়, বৰং জীৱনশৈলীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে অভিহিত কৰে ।

অনুষ্ঠানৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে কয় যে যোগাসন শৰীৰ, মন, আত্মাৰ মিলনৰ প্ৰতীক আৰু ইয়াক দৈনন্দিন জীৱনৰ অংশ হিচাপে গঢ়ি তোলা উচিত । তেওঁ কয়, ‘‘ওখ তথা পাহাৰীয়া অঞ্চল, দূৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰৰ স্থান আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিৱেশত নিয়োজিত সৈন্যসকলে দৈনিক অসংখ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় ৷ সেয়া লাগিলে বতৰে হওঁক বা ঠেক ভূখণ্ড আৰু পৰিয়ালৰ পৰা হোৱা দীৰ্ঘদিনীয়া বিচ্ছিন্নতা । এনে পৰিস্থিতিত যোগে তেওঁলোকক শাৰীৰিক সুস্থতা, মানসিক শক্তি, আবেগিক স্থিৰতাত সহায় কৰে আৰু যিকোনো অভিযানৰ বাবে সাজু কৰি তোলে ।’’

INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
তেজপুৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত সেনাপ্ৰধান উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীৰ অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)

শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ লগতে মানসিক শান্তি আৰু আধ্যাত্মিক সচেতনতা থাকিলে প্ৰকৃত কল্যাণ সাধন হয় বুলিও সেনা প্ৰধানগৰাকীয়ে সদৰী কৰে । তেওঁৰ মতে যোগে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিত সহায় কৰে ৷ লগতে নৱীকৃত শক্তি আৰু ইতিবাচক চিন্তাৰ অনুভূতি, বিশেষকৈ যিবোৰ গুণ সৈনিকসকলৰ বাবে অপৰিহাৰ্য সেয়া প্ৰদান কৰে ।

ভাৰতীয় সেনাৰ শক্তিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে উল্লেখ কৰে যে এগৰাকী জোৱানেই হৈছে ভাৰতীয় সৈনাৰ মূল সম্পদ । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে আজিৰ সৈন্যসকলে শাৰীৰিক সহনশীলতা, প্ৰযুক্তিগত দক্ষতা আৰু পেছাদাৰী দক্ষতাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটায়, যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সফলতাৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । যেতিয়া এক উমৈহতীয়া উদ্দেশ্য আগত ৰাখি শক্তিশালীভাৱে দলীয় শক্তি একত্ৰিত হয়, তেতিয়া সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰাৰ ক্ষমতা লাভ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ভাষণ ৰাখি সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সফলতাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ তদুপৰি ভাৰতীয় সেনা, নৌসেনা আৰু বায়ুসেনাক এই অভিযানৰ কৃতিত্ব প্ৰদান কৰে ৷ দ্বিবেদীয়ে কয়, ‘‘এই অভিযানে আন্তঃসেৱা সহযোগিতাৰ ফলপ্ৰসূতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ প্ৰতিগৰাকী সেনা জোৱানে নিষ্ঠা, অনুশাসন আৰু পেছাদাৰিত্বৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছিল । এই ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই অভিযান সফল হৈছে আৰু পাকিস্তানক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ভাৰতে সক্ষম হৈছে ৷’’

INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
মেঘনা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত যোগ দিৱস (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত সেনা জোৱানসকলক যোগক জীৱনৰ নিয়মীয়া অংশ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰি জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে কয় যে সুস্থ শৰীৰ, সুষম মন আৰু দৃঢ় মনোবলেই ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ভেটি ।

উল্লেখ্য যে, ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছৰ অধীনত প্ৰায় ১৫ হাজাৰৰো অধিক সেনা বাহিনীৰ লোকে ভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই যোগ দিৱসত ভাৰতীয় সেনাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী, পিভিএছএম, এভিএছএমে সপত্নীক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । লগতে পূব কমাণ্ডৰ সেনা কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ভিএমবি কৃষ্ণন আৰু পত্নী, তেজপুৰস্থিত গজৰাজ কৰ্পছৰ কৰ্প’ছৰ কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নিৰজ শুক্লা, ৰঙিয়াৰ জিঅ’চি, ৭১ মাউণ্টেইন ডিভিজনৰ জিঅ’চি তথা অন্যান্য উচ্চপদস্থ সামৰিক বিষয়া আৰু বিশিষ্ট অতিথিসকলেও অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৷ আনহাতে, গুৱাহাটীৰ দৰেই তেজপুৰ চহৰখনো বেঙুনীয়া কৰি তুলিবলৈ সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে এজাৰ গছৰ পুলি ৰোপণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে কুকি ইনপি মণিপুৰৰ ক্ষোভ

TAGGED:

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস
সেনাপ্ৰধান উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী
ভাৰতীয় সেনাৰ যোগ দিৱস
ইটিভি ভাৰত অসম
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.