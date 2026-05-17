নৱ প্ৰজন্মক ম'বাইল আসক্তিমুক্ত কৰিবলৈ যোগাসন প্ৰতিযোগিতা

মৰিগাঁৱত পতঞ্জলি যুৱ ভাৰত, অসমৰ উদ্যোগত যোগাসন প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন ।

Yoga Competition 2026 in Morigaon organized by Patanjali Yuva Bharat Assam
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 17, 2026 at 8:50 PM IST

মৰিগাঁও: যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে সমাজত সুস্থ জীৱনশৈলী আৰু আধ্যাত্মিক চেতনা প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে মৰিগাঁও জিলাৰ ভকতগাঁৱত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি যোগাসন প্ৰতিযোগিতা । জিলা ভিত্তিত আয়োজিত প্ৰতিযোগিতাখনিৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰজন্মক ম'বাইল আসক্তি আৰু অপসংস্কৃতিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় ।

পতঞ্জলি যুৱ ভাৰত, অসমৰ উদ্যোগত যোগাসন ক্ৰীড়া মহাসংঘ আৰু অসম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ সহযোগত তথা মণিকাঞ্চন যোগ স্প'ৰ্টছ এছ’চিয়েচনৰ ব্যৱস্থাপনাত মৰিগাঁও জিলা ভিত্তিক মুকলি যোগাসন প্ৰতিযোগিতা ২০২৬খনি সম্পন্ন হয় । ভকতগাঁৱৰ স্থানীয় প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এই বিশাল যোগ প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অৰ্ধশতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

শিশু, কিশোৰ আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে পৃথক পৃথক শাখাত এই প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হয় । কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু যোগ প্ৰাৰ্থনাৰে প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধন কৰা হয় । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি পতঞ্জলি যুৱ ভাৰতৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াসকলে যোগৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

পতঞ্জলি যুৱ ভাৰতৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া এগৰাকীয়ে কয়, "সাম্প্ৰতিক সময়ত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা মানসিক চাপ আৰু শাৰীৰিক ব্যাধিৰ পৰা মুক্ত হ’বলৈ যোগ চৰ্চাৰ বিকল্প নাই । বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মক ম'বাইল আসক্তি আৰু অপসংস্কৃতিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি এক সুস্থ সমাজ গঢ়াত যোগাসনে কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰে, সেই বিষয়েও অনুষ্ঠানত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।

প্ৰতিযোগিতা আৰু আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন :

প্ৰতিযোগিতাৰ মূল পৰ্বত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে বিভিন্ন কঠিন যোগাসন যেনে বকাসন, চক্ৰাসন, ময়ূৰাসন আৰু পশ্চিমোত্তানাসন আদি প্ৰদৰ্শন কৰে । এছ’চিয়েচনৰ বিষয়ববীয়াসকলে সদৰী কৰা মতে, জিলা পৰ্যায়ৰ এই প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰতিযোগীসকলক আগন্তুক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যোগাসন প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হ’ব ।

সামৰণি আৰু বঁটা বিতৰণ :

প্ৰতিযোগিতাৰ শেষত বঁটা বিতৰণী সভা অনুষ্ঠিত হয় । মণিকাঞ্চন যোগা স্প'ৰ্টছ এছ'চিয়েচন আৰু সহযোগী সংগঠনসমূহৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক আকৰ্ষণীয় ট্ৰফী, মানপত্ৰ আৰু মেডেল প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীকে প্ৰেৰণাদায়ক প্ৰমাণপত্ৰ আগবঢ়োৱা হয় ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

