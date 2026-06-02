আন এক অভিলেখৰ সাক্ষী : কাজিৰঙাত হালধীয়া ডিঙিৰ মাৰ্টেনৰ উপস্থিতি
Published : June 2, 2026 at 9:47 PM IST
কাজিৰঙা/তেজপুৰ: কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হালধীয়া ডিঙিৰ মাৰ্টেন ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰাণীবিধৰ বিচৰণ নিশ্চিত কৰি সদৰী কৰিছে এই তথ্য ৷
উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া মতে, কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ কোষে চলোৱা নিয়মীয়া কেমেৰা ট্ৰেপিং প্ৰক্ৰিয়াত এটা হালধীয়া ডিঙিৰ মাৰ্টেনৰ ছবি বন্দী হৈছে ।
মধ্যস্তৰৰ মাংসভোজী চিকাৰী প্ৰাণী এই হালধীয়া ডিঙিৰ মাৰ্টেন এবিধ দিনৰ ভাগত সক্ৰিয় থকা, গছত বগাব পৰা ‘মুষ্টেলিড’ (mustelid) প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী ৷ এই প্ৰাণীবিধে উদ্ভিদৰ বীজ বিস্তাৰণত সহায় কৰে । ইহঁতৰ এই ভূমিকাই অৰণ্যৰ প্ৰাকৃতিক পুনৰুৎপাদন আৰু পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ।
Under the leadership of HCM Dr. @himantabiswa, Assam is creating conservation success stories that extend beyond protecting landscapes to nurturing thriving ecosystems.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) June 2, 2026
The sighting of the yellow-throated marten in Kaziranga underscores the strength of Assam’s conservation… pic.twitter.com/c6TGW2oiT0
ভাৰতৰ ভিতৰত এই প্ৰজাতিটো সমগ্ৰ হিমালয় অঞ্চল আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহত(অসম আৰু ইয়াৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহক ধৰি) পোৱা যায় । গতিকে কাজিৰঙাত এই প্ৰাণীৰ উপস্থিতিৰ নিশ্চিতিয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ইহঁতৰ পৰিচিত বিস্তৃতিৰ পৰিসৰৰ কথাকে সূচায় ৷ তদুপৰি, উদ্যানখনত ইয়াৰ উপস্থিতিৰ এই নিশ্চিতকৰণে স্থানীয় সংৰক্ষণৰ দিশত এক বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিছে ।
বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞসকলে জনোৱা মতে, বনাঞ্চলৰ পৰিৱেশগত ভাৰসাম্য ৰক্ষাত এই প্ৰজাতিটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে । ই ক্ষুদ্ৰ জীৱ-জন্তুৰ সংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে বীজ বিস্তাৰত সহায় কৰে, যাৰ ফলত বনাঞ্চলৰ স্বাভাৱিক পুনৰজন্ম আৰু বন পুনৰুৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া শক্তিশালী হয় ।
উল্লেখযোগ্য যে, ভাৰতৰ হিমালয় অঞ্চল আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলীয় ৰাজ্যসমূহত এই প্ৰজাতি পোৱা যায় । অসমতো ইয়াৰ উপস্থিতিৰ তথ্য পূৰ্বৰ পৰাই আছে যদিও কাজিৰঙাৰ ভিতৰত কেমেৰা ট্ৰেপত ধৰা পৰা ঘটনাক বনজীৱ সংৰক্ষণ আৰু বৈজ্ঞানিক নথিভুক্তিকৰণৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।
কাজিৰঙাৰ বন বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, এই নতুন তথ্যই উদ্যানখনৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ ভঁৰাল অধিক সমৃদ্ধ কৰাৰ লগতে সংৰক্ষণমূলক ব্যৱস্থাৰ সফলতাকো প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
হালধীয়া-গলীয়া মাৰ্টেন ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন অনুসৰি সূচী-II (Part II)-ৰ অধীনত সংৰক্ষিত প্ৰজাতি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত । সংৰক্ষণবিদসকলৰ মতে, গঁড়, বাঘ বা হাতীৰ দৰে বিশ্ববিখ্যাত বন্যপ্ৰাণীৰ উপৰিও কাজিৰঙা বহু কম চিনাকি অথচ পৰিৱেশগতভাৱে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰজাতিৰো নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে ।
