উভতি চাওঁ ২০২৫ : দুৰ্যোগ-শোক-সংঘাতৰ মাজতো উন্নয়নৰ খোজ

২০২৫ বৰ্ষত অসমে কি পালে কি হেৰুৱালে ? বিদায়বেলাত পোৱা-নোপোৱাৰ হিচাপ-নিকাচ ৷

Arunachal Pradesh accident(file photo)
অৰুণাচল প্ৰদেশত অসমৰ শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 27, 2025 at 4:24 PM IST

6 Min Read
তেজপুৰ : নতুন আশা-প্ৰত্যাশাৰে সকলোৱে ২০২৬ বৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে । ২০২৫ বৰ্ষ পাৰ হ'বলৈ আৰু মাত্ৰ চাৰিদিন বাকী । বহুতো ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে ২০২৫ বর্ষত অসমে কি হেৰুৱালে ? বছৰটোত অধিকাংশ উন্নয়নৰ খবৰৰ সমান্তৰালভাৱে দুখৰ খবৰেও ব্যথিত কৰে ৰাজ্যবাসীক । বছৰটোৰ অন্তিম মাহটো অসমৰ বাবে আছিল কেইবাটাও দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰৰ সাক্ষী ।

চলিত বৰ্ষৰ ৭ ডিচেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাও জিলাৰ হায়ুলিয়াঙত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ২০ জনকৈ শ্ৰমিকে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় । এই খবৰ ১১ ডিচেম্বৰত পোহৰলৈ অহাৰ পিছত ১৫ ডিচেম্বৰত সকলো মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

ৰাজ্য়ত দুৰ্যোগ-শোক-সংঘাতৰ মাজতো উন্নয়নৰ খোজ (ETV Bharat Assam)

২০ ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ পুৱতি নিশা নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত ৰাজধানী ৰে'লৰ খুন্দাত ৮ টাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু ঘটে । ৰাজ্যখনৰ আন এক উল্লেখযোগ্য় ঘটনা সংঘটিত হয় পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা খেৰণিত । কাৰ্বি আংলং স্বাসত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ডংকামকামৰ পূৰ্বৰ বাসগৃহ অৰ্থাৎ পিতৃগৃহত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অগ্নিসংযোগ কৰে ।

Tense situation in Karbi Anglong
কাৰ্বি আংলঙত প্ৰতিবাদকাৰীৰ তাণ্ডৱ (ETV Bharat Assam)
Tense situation in Karbi Anglong
কাৰ্বি আংলঙত প্ৰতিবাদকাৰীৰ তাণ্ডৱ (ETV Bharat Assam)

কাৰ্বি আংলঙৰ কেইবাটাও সংগঠনে চৰকাৰৰ ভূমিনীতি অনুসৰি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা অনা কাৰ্বি লোকক বহিষ্কাৰৰ দাবীত বিগত কেইবা সপ্তাহ ধৰি সাব্যস্ত কৰি আহিছিল প্ৰতিবাদ । প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ গুলীত এজন লোকৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকী মহিলা আৰক্ষীৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়া গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । পৰবৰ্তী সময়ত প্ৰশাসনৰ আহ্বানত সেনাই ফ্লেগ মাৰ্চ কৰাত পৰিস্থিতি সামান্য নিয়ন্ত্ৰণ হয় ।

Arson by protestors in Karbi Anglong
কাৰ্বি আংলঙত প্ৰতিবাদকাৰীৰ অগ্নিসংযোগ (ETV Bharat Assam)

অবৈধ কয়লা খননত শ্ৰমিকৰ মৃত্য়ু :

ডিমা হাছাও জিলাৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত অবৈধভাৱে পৰিচালিত কয়লাখনিৰ ভিতৰত হঠাৎ বানপানী হোৱাৰ ফলত কেইবাজনো শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাই এই বছৰটোতে । কঠিন ভূখণ্ড আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ অভাৱৰ বাবে উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টাত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল । এই ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে । উমৰাংছ'ৰ তিনিকিলোত দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে কয়লা খনন চলি থকা এটা খনিত হঠাৎ পানী জমা হোৱাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্য়ু ঘটে ।

কাজিৰঙা লেণ্ডস্কেপ :

বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহৰ বিষয়ে চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ পিছত বন আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলে ২০২৫ বৰ্ষটোত । চোৰাং চিকাৰীৰ কেইবাটাও আত্মগোপনৰ স্থান ভাঙি পেলোৱা হৈছিল এই বছৰটোত ।

বৰাক উপত্যকাত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ:

বজ্ৰপাত আৰু প্ৰচণ্ড বতাহৰ বাবে ঘৰ-দুৱাৰ, শস্য আৰু বিদ্যুতৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় বিদায় ল'বলৈ ওলোৱা এই বছৰটোত ।

৮–৩০ জুন :

ৰাজ্যজুৰি ধাৰাবাহিকভাৱে হোৱা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত সমগ্ৰ অসমতে ব্যাপক বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ সৃষ্টি হয় । পথ আৰু ৰে'ল সংযোগত বিঘিনি ঘটে । তদুপৰি শতাধিক গাঁও বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।

১০–২৫ জুলাই :

সমগ্ৰ অসমতে স্বাস্থ্য খণ্ডত কেইবাখনো জিলাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা লক্ষণীয়ভাৱে বৃদ্ধি হয় ২০২৫ত । স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চল আৰু বানপীড়িত অঞ্চলত চিকিৎসালয়ৰ প্ৰস্তুতি আৰু সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

৫–১৮ আগষ্ট :

সীমান্ত আৰু নদীৰ পাৰৰ অঞ্চল নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চোৰাংচোৱাগিৰি, অবৈধ চলাচল, সীমা অতিক্ৰম কৰি অপৰাধক লক্ষ্য কৰি বিশেষ অভিযান চলায় । বাৰিষাত সীমান্তৰ নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে সংস্থাসমূহৰ মাজত টহল আৰু সমন্বয় বৃদ্ধি কৰা হয় ।

১৯ ছেপ্টেম্বৰ :

অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ চিংগাপুৰত মৃত্য়ু হয় । সমগ্ৰ ৰাজ্য স্থবিৰ হৈ পৰে শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱায় ৷ একপ্ৰকাৰ মূক হৈ পৰে সমগ্ৰ জাতি ৷ দেশজুৰি এই খবৰে শোকৰ বন্যা আনে ৷

১৬–২২ নৱেম্বৰ :

কিছুমান বিশেষ ঔদ্যোগিক অঞ্চলত গেছ লিক আৰু পাইপলাইন সম্পৰ্কীয় সুৰক্ষাজনিত ঘটনা সংঘটিত হয় । যদিও বৃহৎ দুৰ্যোগৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা গৈছিল তথাপি এই কাণ্ডসমূহে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ মান আৰু জৰুৰীকালীন প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণৰ মাজত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰে ।

চাহ বাগিচা :

অসমৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে সুখবৰ লৈ আহে ২০২৫ বৰ্ষটোৱে । ২৮ নৱেম্বৰত অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনত ঘোষণা হয় যে অসমৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত বসবাস কৰা শ্ৰমিকসকলক সেই ঠাইতে ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব ।

৭ ডিচেম্বৰ :

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হায়ুলিয়াঙৰ ছাগলাগামৰ সমীপৰ পাহাৰীয়া পথত শ্ৰমিক কঢ়িওৱা এখন বাহন বাগৰি পৰাৰ ফলত অসমৰ ২০ জন শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । এজনক জীৱন্তে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে ১১ ডিচেম্বৰত । অত্যন্ত কঠিন ভূখণ্ডত কেইবাদিনো ধৰি উদ্ধাৰ অভিযান চলে ।

১৩ ডিচেম্বৰ :

শোণিতপুৰ জিলাৰ সদৰ তেজপুৰত পাকিস্তানৰ সংযোগত এজন প্ৰাক্তন সেনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে এটা নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ তেজপুৰৰ কুলেন্দ্ৰ শৰ্মাক পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা অভিযানকাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । আৰক্ষীৰ মতে, প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছিল যে অভিযুক্তই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে স্পৰ্শকাতৰ নথি-পত্ৰ আৰু তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ লেপটপ মোবাইল জব্দ কৰে য'ত এনে সম্পৰ্ক সংযোগ কৰা কিছু তথ্য পোৱা যায় ৷

২০ ডিচেম্বৰ :

লামডিং–হোজাই ৰে'লৱে শাখাৰ বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া ৰে’লপথ পাৰ হৈ যোৱা হাতীৰ জাক এটাক খুন্দা মৰাৰ ফলত যাত্ৰীবাহী ৰে’ল এখন ৰেলপথৰ পৰা পিছলি পৰে । কোনো যাত্ৰী আহত নহ’লেও ৮ টা বন্যহস্থীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱায় । এই ঘটনাই জীৱ-জন্তুৰ কৰিড'ৰ আৰু ৰে’ল সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত স্থায়ী প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰ পুনৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰে ।

২০ ডিচেম্বৰ :

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ নৱ-নিৰ্মিত টাৰ্মিনেলৰ উদ্ঘাটন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে ।

২১ ডিচেম্বৰ :

ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপত ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

