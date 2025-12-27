উভতি চাওঁ ২০২৫ : দুৰ্যোগ-শোক-সংঘাতৰ মাজতো উন্নয়নৰ খোজ

উভতি চাওঁ ২০২৫ : দুৰ্যোগ-শোক-সংঘাতৰ মাজতো উন্নয়নৰ খোজ
২০২৫ বৰ্ষত অসমে কি পালে কি হেৰুৱালে ? বিদায়বেলাত পোৱা-নোপোৱাৰ হিচাপ-নিকাচ ৷
Published : December 27, 2025 at 4:24 PM IST
তেজপুৰ : নতুন আশা-প্ৰত্যাশাৰে সকলোৱে ২০২৬ বৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে । ২০২৫ বৰ্ষ পাৰ হ'বলৈ আৰু মাত্ৰ চাৰিদিন বাকী । বহুতো ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে ২০২৫ বর্ষত অসমে কি হেৰুৱালে ? বছৰটোত অধিকাংশ উন্নয়নৰ খবৰৰ সমান্তৰালভাৱে দুখৰ খবৰেও ব্যথিত কৰে ৰাজ্যবাসীক । বছৰটোৰ অন্তিম মাহটো অসমৰ বাবে আছিল কেইবাটাও দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰৰ সাক্ষী ।
চলিত বৰ্ষৰ ৭ ডিচেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাও জিলাৰ হায়ুলিয়াঙত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ২০ জনকৈ শ্ৰমিকে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় । এই খবৰ ১১ ডিচেম্বৰত পোহৰলৈ অহাৰ পিছত ১৫ ডিচেম্বৰত সকলো মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
২০ ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ পুৱতি নিশা নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত ৰাজধানী ৰে'লৰ খুন্দাত ৮ টাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু ঘটে । ৰাজ্যখনৰ আন এক উল্লেখযোগ্য় ঘটনা সংঘটিত হয় পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা খেৰণিত । কাৰ্বি আংলং স্বাসত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ডংকামকামৰ পূৰ্বৰ বাসগৃহ অৰ্থাৎ পিতৃগৃহত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অগ্নিসংযোগ কৰে ।
কাৰ্বি আংলঙৰ কেইবাটাও সংগঠনে চৰকাৰৰ ভূমিনীতি অনুসৰি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা অনা কাৰ্বি লোকক বহিষ্কাৰৰ দাবীত বিগত কেইবা সপ্তাহ ধৰি সাব্যস্ত কৰি আহিছিল প্ৰতিবাদ । প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ গুলীত এজন লোকৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকী মহিলা আৰক্ষীৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়া গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । পৰবৰ্তী সময়ত প্ৰশাসনৰ আহ্বানত সেনাই ফ্লেগ মাৰ্চ কৰাত পৰিস্থিতি সামান্য নিয়ন্ত্ৰণ হয় ।
অবৈধ কয়লা খননত শ্ৰমিকৰ মৃত্য়ু :
ডিমা হাছাও জিলাৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত অবৈধভাৱে পৰিচালিত কয়লাখনিৰ ভিতৰত হঠাৎ বানপানী হোৱাৰ ফলত কেইবাজনো শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাই এই বছৰটোতে । কঠিন ভূখণ্ড আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ অভাৱৰ বাবে উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টাত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল । এই ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে । উমৰাংছ'ৰ তিনিকিলোত দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে কয়লা খনন চলি থকা এটা খনিত হঠাৎ পানী জমা হোৱাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্য়ু ঘটে ।
কাজিৰঙা লেণ্ডস্কেপ :
বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহৰ বিষয়ে চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ পিছত বন আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলে ২০২৫ বৰ্ষটোত । চোৰাং চিকাৰীৰ কেইবাটাও আত্মগোপনৰ স্থান ভাঙি পেলোৱা হৈছিল এই বছৰটোত ।
বৰাক উপত্যকাত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ:
বজ্ৰপাত আৰু প্ৰচণ্ড বতাহৰ বাবে ঘৰ-দুৱাৰ, শস্য আৰু বিদ্যুতৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় বিদায় ল'বলৈ ওলোৱা এই বছৰটোত ।
৮–৩০ জুন :
ৰাজ্যজুৰি ধাৰাবাহিকভাৱে হোৱা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত সমগ্ৰ অসমতে ব্যাপক বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ সৃষ্টি হয় । পথ আৰু ৰে'ল সংযোগত বিঘিনি ঘটে । তদুপৰি শতাধিক গাঁও বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।
১০–২৫ জুলাই :
সমগ্ৰ অসমতে স্বাস্থ্য খণ্ডত কেইবাখনো জিলাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা লক্ষণীয়ভাৱে বৃদ্ধি হয় ২০২৫ত । স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চল আৰু বানপীড়িত অঞ্চলত চিকিৎসালয়ৰ প্ৰস্তুতি আৰু সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
৫–১৮ আগষ্ট :
সীমান্ত আৰু নদীৰ পাৰৰ অঞ্চল নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চোৰাংচোৱাগিৰি, অবৈধ চলাচল, সীমা অতিক্ৰম কৰি অপৰাধক লক্ষ্য কৰি বিশেষ অভিযান চলায় । বাৰিষাত সীমান্তৰ নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে সংস্থাসমূহৰ মাজত টহল আৰু সমন্বয় বৃদ্ধি কৰা হয় ।
১৯ ছেপ্টেম্বৰ :
অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ চিংগাপুৰত মৃত্য়ু হয় । সমগ্ৰ ৰাজ্য স্থবিৰ হৈ পৰে শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱায় ৷ একপ্ৰকাৰ মূক হৈ পৰে সমগ্ৰ জাতি ৷ দেশজুৰি এই খবৰে শোকৰ বন্যা আনে ৷
১৬–২২ নৱেম্বৰ :
কিছুমান বিশেষ ঔদ্যোগিক অঞ্চলত গেছ লিক আৰু পাইপলাইন সম্পৰ্কীয় সুৰক্ষাজনিত ঘটনা সংঘটিত হয় । যদিও বৃহৎ দুৰ্যোগৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা গৈছিল তথাপি এই কাণ্ডসমূহে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ মান আৰু জৰুৰীকালীন প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণৰ মাজত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰে ।
চাহ বাগিচা :
অসমৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে সুখবৰ লৈ আহে ২০২৫ বৰ্ষটোৱে । ২৮ নৱেম্বৰত অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনত ঘোষণা হয় যে অসমৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত বসবাস কৰা শ্ৰমিকসকলক সেই ঠাইতে ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব ।
৭ ডিচেম্বৰ :
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হায়ুলিয়াঙৰ ছাগলাগামৰ সমীপৰ পাহাৰীয়া পথত শ্ৰমিক কঢ়িওৱা এখন বাহন বাগৰি পৰাৰ ফলত অসমৰ ২০ জন শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । এজনক জীৱন্তে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে ১১ ডিচেম্বৰত । অত্যন্ত কঠিন ভূখণ্ডত কেইবাদিনো ধৰি উদ্ধাৰ অভিযান চলে ।
১৩ ডিচেম্বৰ :
শোণিতপুৰ জিলাৰ সদৰ তেজপুৰত পাকিস্তানৰ সংযোগত এজন প্ৰাক্তন সেনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে এটা নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ তেজপুৰৰ কুলেন্দ্ৰ শৰ্মাক পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা অভিযানকাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । আৰক্ষীৰ মতে, প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছিল যে অভিযুক্তই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে স্পৰ্শকাতৰ নথি-পত্ৰ আৰু তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ লেপটপ মোবাইল জব্দ কৰে য'ত এনে সম্পৰ্ক সংযোগ কৰা কিছু তথ্য পোৱা যায় ৷
২০ ডিচেম্বৰ :
লামডিং–হোজাই ৰে'লৱে শাখাৰ বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া ৰে’লপথ পাৰ হৈ যোৱা হাতীৰ জাক এটাক খুন্দা মৰাৰ ফলত যাত্ৰীবাহী ৰে’ল এখন ৰেলপথৰ পৰা পিছলি পৰে । কোনো যাত্ৰী আহত নহ’লেও ৮ টা বন্যহস্থীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱায় । এই ঘটনাই জীৱ-জন্তুৰ কৰিড'ৰ আৰু ৰে’ল সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত স্থায়ী প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰ পুনৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰে ।
২০ ডিচেম্বৰ :
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ নৱ-নিৰ্মিত টাৰ্মিনেলৰ উদ্ঘাটন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে ।
২১ ডিচেম্বৰ :
ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপত ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।