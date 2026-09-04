বদৰপুৰত ১.৪ কোটিৰ য়াবা টেবলেট জব্দ, গ্ৰেপ্তাৰ ৫
নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য জব্দ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "স্কুল বেগ থা, হোমৱৰ্ক ভী থা । বচ ছাবজেক্ট গলত চুন লিয়া ।"
By PTI
Published : September 4, 2026 at 12:37 PM IST
গুৱাহাটী : নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্যৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ নিৰন্তৰ অভিযানত আন এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে নিচামুক্ত অসম আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্যৰ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতিৰে ৰাজ্যত অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে অসম আৰক্ষীয়ে এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
শ্ৰীভূমি জিলা আৰক্ষীৰ অভিযানত বদৰপুৰত ১.৪ কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ লগতে এই নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অপৰাধত ৫ জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে । আনহাতে, বদৰপুৰত দুখন বাহনৰ পৰা এই নিষিদ্ধ নিচাযুক্ত টেবলেটখিনি জব্দ কৰা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
School bag tha, homework bhi tha. Bas subject galat chun liya. 🎒🚨— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 3, 2026
At Badarpur, @sribhumipolice intercepted 2 vehicles and seized 14,000 Yaba tablets worth ₹1.40 cr. Five accused apprehended.
Good work, @assampolice 👏🏻#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/acfBrXd1fJ
সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "স্কুল বেগ থা, হোমৱৰ্ক ভী থা । বচ ছাবজেক্ট গলত চুন লিয়া ।"
এই সফল অভিযানৰ বাবে তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশংসা কৰি লগতে লিখিছে, "বদৰপুৰত শ্ৰীভূমি আৰক্ষীয়ে ২খন বাহন আটক কৰি ১.৪ কোটি টকাৰ ১৪ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰে । পাঁচ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে নিয়ন্ত্ৰিত দ্ৰৱ্য আইনৰ অনুসূচী II ৰ অধীনত মেথামফেটামাইন থকা বাবে ভাৰতত য়াবা টেবলেট নিষিদ্ধ ।
ইয়াৰ পূৰ্বেও নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্যৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এনে অভিযানত শ্ৰীভূমি আৰক্ষীয়ে দুবাৰকৈ সফলতা লাভ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষীক উচ্চ প্ৰশংসাৰে প্ৰশংসিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সামাজিক মাধ্যমত এই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
শেহতীয়াকৈ শ্ৰীভূমি আৰক্ষীয়ে ৬৬,০০০ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ জব্দকৃত এই য়াবা টেবলেটসমূহৰ বজাৰমূল্য প্ৰায় ৬.৬ কোটি টকা ৷
এই টেবলেট সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িতৰ অভিযোগত চাৰিজন লোককো আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে ৷ লগতে দলটোৱে দীৰ্ঘদিনে ব্যৱহাৰ কৰি অহা এখন বাহন জব্দ কৰে ৷