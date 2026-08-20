ETV Bharat / state

শ শ বিছনা, গাৰু, তুলি, ফিল্টাৰ লৈ বানাক্ৰান্তৰ কাষ পালেহি গ্ৰেট খালি

"প্ৰথমে আমি মানু্হ, তাৰ পাছতহে চেলিব্ৰেটী ।" আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন WWE খেলুৱৈ গ্ৰেট খালিৰ অনুভৱ ৷

Great Khali
বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ আহিল খালি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2026 at 4:58 PM IST

|

Updated : August 20, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: উজনিৰ মহাপ্ৰলয়ত সৰ্বস্বান্ত হোৱা ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন নামজ্বলা ব্যক্তিয়ে ভিৰ কৰিছেহি ।‌ এইবাৰ অসমৰ বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ অসমত উপস্থিত হ'ল WWEৰ ছুপাৰষ্টাৰ দ্য গ্ৰেট খালি ।

বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন WWE খেলুৱৈ গ্ৰেট খালিয়ে মৰাণত জিৰণি লৈ শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হয় ।

বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ আহিল খালি (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে বানাক্ৰান্তৰ মাজত কাম কৰি থকা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা ট্ৰু হ'প ফাউণ্ডেশ্বন, আয়ান ফাউণ্ডেশ্বন আৰু দিপলীনা ডেকা ফাউণ্ডেশ্বনৰ সহযোগত গ্ৰেট খালিয়ে বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে দুটা দিন বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাহায্য আগবঢ়াব ।

Great Khali
বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ বুলি... (ETV Bharat Assam)

শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে মৰাণত উপস্থিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন খেলুৱৈগৰাকীয়ে অসমৰ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ বাবে আহিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰে । ভাৰতৰ আন আন চেলিব্ৰেটীসকলকো অসমৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ আহিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় । গ্ৰেট খালিয়ে কয়, "প্ৰথমে আমি মানু্হ, তাৰ পাছতহে চেলিব্ৰেটী ।"

Great Khali
বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে গ্ৰেট খালিয়ে শিৱসাগৰৰ দৰিকা অঞ্চলত চাৰি শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত বিছনা, মেট্ৰেছ, গাৰু, ফিল্টাৰ আদি বিতৰণ কৰিব । তেওঁ কয়, "অসমত যি বান হৈ গ'ল, সেই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আহিছোঁ । ভাৰতৰ যিসকল চেলিব্ৰেটী আছে তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰোঁ, সকলো চেলিব্ৰিটী আহক ইয়ালৈ । চেলিব্ৰেটী হোৱাৰ আগতে আমি মানু্হ । যদি মানুহৰ সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ চেলিব্ৰেটী হৈ কি লাভ । দুটা দিন বানাক্ৰান্তৰ ৰাইজৰ মাজত থাকিম ।"

Great Khali
ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত খালি (ETV Bharat Assam)

লগতে কয়,"অসমলৈ আহি খুবেই ভাল লাগিছে । মই নিজেও গাঁৱত জন্ম হৈছোঁ সেয়ে অসমৰ গাঁওবোৰ খুব ভাল লাগে ।" আনহাতে মৰাণৰ পেচিফিকা ইন হোটেলত ছুপাৰষ্টাৰ খালিক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ উপস্থিত হোৱা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী, কণ্ঠশিল্পী দিপলীনা ডেকায়োৱ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ।

Great Khali
ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত খালি (ETV Bharat Assam)

কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "দুৰ্যোগৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিছে সহায় কৰিবলৈ । আমাৰ ভাগ্য যে ছুপাৰষ্টাৰ দ্য গ্ৰেট খালিৰ দৰে মহান ব্যক্তি আমাৰ মাজলৈ আহিছে । শিৱসাগৰৰ দৰিকাত আজি তেওঁৰ সৈতে বান সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ যাম । ৰাইজক যাতে সহায় কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: দুৰ্দশা ! থানাৰ ভিতৰত একাঁঠু পানী, বাহিৰত ৰৈয়েই কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে

কামপুৰত নিশাৰী নৈৰ ব্যাপক খহনীয়া: নৈপৰীয়া ৰাইজৰ হাহাকাৰ

Last Updated : August 20, 2026 at 5:12 PM IST

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
দ্য গ্ৰেট খালি
ডিব্ৰুগড়
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.