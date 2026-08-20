শ শ বিছনা, গাৰু, তুলি, ফিল্টাৰ লৈ বানাক্ৰান্তৰ কাষ পালেহি গ্ৰেট খালি
"প্ৰথমে আমি মানু্হ, তাৰ পাছতহে চেলিব্ৰেটী ।" আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন WWE খেলুৱৈ গ্ৰেট খালিৰ অনুভৱ ৷
Published : August 20, 2026 at 4:58 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 5:12 PM IST
ডিব্ৰুগড়: উজনিৰ মহাপ্ৰলয়ত সৰ্বস্বান্ত হোৱা ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন নামজ্বলা ব্যক্তিয়ে ভিৰ কৰিছেহি । এইবাৰ অসমৰ বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ অসমত উপস্থিত হ'ল WWEৰ ছুপাৰষ্টাৰ দ্য গ্ৰেট খালি ।
বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন WWE খেলুৱৈ গ্ৰেট খালিয়ে মৰাণত জিৰণি লৈ শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হয় ।
ইতিমধ্যে বানাক্ৰান্তৰ মাজত কাম কৰি থকা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা ট্ৰু হ'প ফাউণ্ডেশ্বন, আয়ান ফাউণ্ডেশ্বন আৰু দিপলীনা ডেকা ফাউণ্ডেশ্বনৰ সহযোগত গ্ৰেট খালিয়ে বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে দুটা দিন বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাহায্য আগবঢ়াব ।
শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে মৰাণত উপস্থিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন খেলুৱৈগৰাকীয়ে অসমৰ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ বাবে আহিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰে । ভাৰতৰ আন আন চেলিব্ৰেটীসকলকো অসমৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ আহিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় । গ্ৰেট খালিয়ে কয়, "প্ৰথমে আমি মানু্হ, তাৰ পাছতহে চেলিব্ৰেটী ।"
উল্লেখ্য যে গ্ৰেট খালিয়ে শিৱসাগৰৰ দৰিকা অঞ্চলত চাৰি শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত বিছনা, মেট্ৰেছ, গাৰু, ফিল্টাৰ আদি বিতৰণ কৰিব । তেওঁ কয়, "অসমত যি বান হৈ গ'ল, সেই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আহিছোঁ । ভাৰতৰ যিসকল চেলিব্ৰেটী আছে তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰোঁ, সকলো চেলিব্ৰিটী আহক ইয়ালৈ । চেলিব্ৰেটী হোৱাৰ আগতে আমি মানু্হ । যদি মানুহৰ সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ চেলিব্ৰেটী হৈ কি লাভ । দুটা দিন বানাক্ৰান্তৰ ৰাইজৰ মাজত থাকিম ।"
লগতে কয়,"অসমলৈ আহি খুবেই ভাল লাগিছে । মই নিজেও গাঁৱত জন্ম হৈছোঁ সেয়ে অসমৰ গাঁওবোৰ খুব ভাল লাগে ।" আনহাতে মৰাণৰ পেচিফিকা ইন হোটেলত ছুপাৰষ্টাৰ খালিক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ উপস্থিত হোৱা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী, কণ্ঠশিল্পী দিপলীনা ডেকায়োৱ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ।
কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "দুৰ্যোগৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিছে সহায় কৰিবলৈ । আমাৰ ভাগ্য যে ছুপাৰষ্টাৰ দ্য গ্ৰেট খালিৰ দৰে মহান ব্যক্তি আমাৰ মাজলৈ আহিছে । শিৱসাগৰৰ দৰিকাত আজি তেওঁৰ সৈতে বান সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ যাম । ৰাইজক যাতে সহায় কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ।"