ETV Bharat / state

পাঠ্যপুথিত বিহু বিভ্ৰাট; ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰকাশিত অসমীয়া ভাষাৰ পাঠ্যপুথিক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

শিক্ষাৰ ওপৰত বা অসমৰ বিহুৰ ওপৰত জেহাদ চলাইছে নেকি ? স্থানীয় লোকৰ প্ৰশ্ন ।

Dhubri textbook bihu controversy
পাঠ্যপুথিত বিহু বিভ্ৰাট; ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰকাশিত অসমীয়া ভাষাৰ পাঠ্যপুথিক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 19, 2026 at 3:29 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : বহু সময়ত পাঠ্যপুথিক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । এইবাৰ অসমীয়া ভাষাৰ এখন পাঠ্যপুথিক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক । বিতৰ্কও আকৌ এলা-পেচা নহয় । খোদ অসমৰ বাপতিসাহোন বিহুক বিকৃত কৰাৰ মৰসাহ কৰিছে এই পাঠ্যপুথিত । বিহু সম্পৰ্কীয় বিভ্ৰান্তিমূলক তথা অশুদ্ধ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই পাঠ্যপুথিখনত ।

কেৱল সিমানেই নহয়, এই পাঠ্যপুথিখন হৈছে অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ৰচনাৰ পাঠ্যপুথি । এনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ্যপুথিত বিহুৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ অকালপক্ব জ্ঞানেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জ্ঞান প্ৰদানৰ বাবে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা গ্ৰন্থখনক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ।

Dhubri textbook bihu controversy
পাঠ্যপুথিত বিহু বিভ্ৰাট (ETV Bharat Assam)
Dhubri textbook bihu controversy
বিতৰ্কিত পাঠ্যপুথিখন (ETV Bharat Assam)

পাঠ্যপুথিত বিহু বিভ্ৰাট: ক'ত, কোনে সংঘটিত কৰিছে এই গুৰুতৰ কাণ্ড

অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু সন্দৰ্ভত এইবাৰ ধুবুৰীত অপব্যাখ্যা । ধুবুৰীৰ এনএছ ৰোডস্থিত নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ 'সহজ ব্যাকৰণ ৰচনা' নামৰ পুথিখনত অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু সন্দৰ্ভত ভুল আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্যৰে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যক চৰম অপমান কৰা হৈছে ।

Dhubri textbook bihu controversy
নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ে প্ৰকাশ কৰা সহজ ব্যাকৰণ আৰু ৰচনা (ETV Bharat Assam)

প্ৰকাশকৰ নাই বিহু সম্পৰ্কত ন্যূনতম জ্ঞান

ইফালে আত্মপক্ষ সমৰ্থনত নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী ইয়াছৰান ভূঞাৰ অদ্ভূত যুক্তি । স্বত্ত্বাধিকাৰীজনে নিজেই নাজানে বিহু কেতিয়া পালন কৰা হয় ।

নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী ইয়াছৰান ভূঞাৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিহু সম্পৰ্কত ভুল ব্যাখ্যা দিয়াক লৈ ধুবুৰীত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া । গ্ৰন্থখনত উল্লেখ থকা মতে, চ'ত মাহৰ শেষৰ দিনটোক ৰঙালী বিহু বোলে । আকৌ পুহ মাহৰ শেষৰ দিনটোক ভোগালী বিহু বোলে ।

কলকাতাৰ পৰা কিতাপখন ছপা কৰি আনি ধুবুৰীৰ নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ৰ স্বত্ত্বাধিকাৰীয়ে উক্ত গ্ৰন্থখন বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছে । ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ সহজ ব্যাকৰণ ৰচনা নামৰ পুথিখনৰ লেখকৰ নামতো বিভ্ৰান্তি আছে । বেটুপাতত লেখকৰ নাম দিছে মোঃ ই আলী । আনহাতে, ভিতৰৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত লেখকৰ নাম আছে ভূইয়া আৰু মোল্লা । এই পুথিখনক লৈ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া সন্দেহ আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ।

স্বত্ত্বাধিকাৰী ইয়াছৰান ভূঞাই কি কয়

নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী ইয়াছৰান ভূঞাক সোধা হৈছিল সাত বিহুৰ কথা । কিন্তু তেওঁ দিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ । তেওঁৰ অসহায় স্বীকাৰোক্তি, "মই সাত বিহুৰ বিষয়ে নাজানো । সৰুৰে পৰাই মই বাহিৰত পঢ়িছিলোঁ । তাৰ বাবেই মই নাজানো ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কলকাতাৰ পৰা কিতাপখন ছপা কৰি আনি ধুবুৰীৰ নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ৰ প্ৰকাশনৰ বেনাৰত কিতাপখন বজাৰত বিক্ৰী কৰা হৈছিল । আমাৰ ভুল হৈছে । মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয় । আমি কিতাপখনৰ বিক্ৰী আজিৰে পৰা বন্ধ কৰি দিম । আমি আমাৰ ভুল সংশোধন কৰিম ।"

আনহাতে, পুথিখনৰ লেখকৰ নামো দুঠাইত বেলেগকৈ উল্লেখ কৰিছে । এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী ইয়াছৰান ভূঞাই এক অদ্ভূত তথা দায়িত্বহীন যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি নিজে গা-এৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । ইফালে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণস্বৰূপ বিহুক লৈ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত এনেধৰণৰ বিকৃত তথ্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ হাতত তুলি দিয়া কাৰ্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

শিক্ষাৰ ওপৰত বা অসমৰ বিহুৰ ওপৰত জেহাদ চলাইছে নেকি ? স্থানীয় লোকৰ প্ৰশ্ন

ধুবুৰীৰ নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ৰ পাঠ্যপুথিত জাতীয় উৎসৱ বিহুক লৈ বিকৃত তথ্য দাঙি ধৰাক কেন্দ্ৰ কৰি ধুবুৰীৰ স্থানীয় ব্যক্তি চন্দ্ৰশেখৰ দাসে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মঙলবাৰে কয় যে এয়া অসম তথা অসমীয়াৰ ওপৰত চৰম অপমান । ইয়াৰ আঁ‌ৰত কোনো নেক্সাছ জড়িত থাকিব পাৰে বুলিও তেওঁ সন্দেহ ব্যক্ত কৰে ।

স্থানীয় ব্যক্তি চন্দ্ৰশেখৰ দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "বিহু আমাৰ আবেগ, বিহু আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ, অসমীয়াৰ প্ৰাণ । বিহুক লৈ যদি কোনোবাই ব্যংগ কৰিছে, আমাৰ প্ৰশাসন আছে, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা আছে আৰু আমাৰ চৰকাৰ আছে । মোৰ হাতত যিখন কিতাপ আছে সহজ ব্যাকৰণ আৰু ৰচনা, ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ বাবে, লেখক মঃ ই আলী আৰু নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয় অসম । ভিতৰত আকৌ লেখক আছে ভূইয়া আৰু মোল্লা । গতি আমি ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এওঁলোকৰ এনেকুৱা যিমান কিতাপ আছে, শীঘ্ৰে কিতাপবোৰ জব্দ কৰিব লাগে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ধুবুৰী জিলাৰ এনেই বদনাম । আৰু আমাৰ ধুবুৰী জিলাৰ ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কি বুজাব বিচাৰিছে বিহু সন্দৰ্ভত । এওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে বুজাব বিচাৰিছে নে কিবা জানি-শুনি ভুল কৰিছে নে এওঁলোকৰ পিছফালে কোনোবা চক্ৰ জড়িত হৈ আছে, যিটো চক্ৰৰ দ্বাৰা আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটোক এওঁলোকে ব্যংগ কৰিব বিচাৰিছে । গতিকে আমি আমাৰ জিলা প্ৰশাসনক আৰু শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অনতি পলমে ইয়াৰ তদন্ত কৰিব লাগে ।"

দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "ইয়াৰ আঁৰত কোন কোন জড়িত হৈ আছে, কোন নেক্সাছ জড়িত হৈ আছে, নে এইটো এটা ক'বলৈ গ'লে বেয়া কথা, শিক্ষাৰ ওপৰত বা অসমৰ বিহুৰ ওপৰত জেহাদ চলাইছে নেকি ? গতিকে আমি অনতি পলমে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনক আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিব লাগে ।"

অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ কাৰণে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়: ভাষা-সাহিত্যৰ মুৰব্বী অধ্যাপকৰ মন্তব্য

এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ধুবুৰী বিএন কলেজৰ (স্বায়ত্তশাসিত) অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মাই । তেওঁ কয়, "আমাৰ অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ কাৰণে এয়া অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় । আজি আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৱে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে । এই ভাষাটোৰ এটা দুহাজাৰ বছৰীয়া পৰিক্ৰমা আছে । যিটো ভাষা আজি অসম, ভাৰত নহয়, বিশ্বৰ এটা সৰ্বজন স্বীকৃত ভাষা । যাৰ বৈশিষ্ট্য, আজি ক'বলৈ গ'লে সমতুল্য ভাষা আজি বিশ্বত পাবলৈ নাই । গতিকে সেই ভাষাটোক এনেকৈ বিকৃতকৰণ কৰি নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়, ধুবুৰীয়ে যিবোৰ কাম কৰি আহিছে সেইবোৰ একপ্ৰকাৰ গৰিহণাৰ যোগ্য । গতিকে ধুবুৰীত এই ভাষা-সাহিত্য চৰ্চাৰ নামত এই পুস্তকালয়খনে আগতেও এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত কামবিলাক কৰিছিল, আমি কেইবাবাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাইছিলোঁ । আৰু অতি নিৰ্লজ্জভাৱে তেওঁলোকে এই কামবিলাক কৰে আৰু বজাৰত এৰি দিয়ে । ফলত এইবিলাক আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ হাতত পৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল দিকভ্ৰান্ত হয় আৰু ভৱিষ্যৎ জীৱনত তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো শিকাৰ পৰা বঞ্চিত হয় ।"

ধুবুৰী বিএন কলেজৰ (স্বায়ত্তশাসিত) অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ্যপুথি প্ৰকাশৰ দায়িত্ব কোনে দিলে

উল্লেখ্য যে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুক লৈ ধুবুৰীৰ এনএছ ৰোডস্থিত নিউ মহাম্মদীয়া পুস্তকালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ 'সহজ ব্যাকৰণ ৰচনা' নামৰ পুথিখনত চৰম অপমান কৰাৰ লগতে বিহুৰ অপব্যাখ্যা দাঙি ধৰাত ধুবুৰীবাসী ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ ঘটা দেখা দিছে ।

কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এইটো প্ৰশ্নও উঠিছে যে তেওঁলোকক অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ্যপুথি প্ৰকাশৰ দায়িত্ব কোনে দিলে ? কাৰ অনুমোদন সাপেক্ষে তেওঁলোকে এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে ? বা এই পাঠ্যপুথিখন প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত লোকসকলৰ অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ওপৰত দখল কিমান ? তেওঁলোকে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনেধৰণৰ এখন গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰিছে ?

বৰ্তমান অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ওপৰত আগ্ৰাসন আৰু অসমীয়া ভাষাক টেঁটু চেপি ধৰাৰ পৰিৱেশ ৰচনা হোৱাৰ সময়ত এই বিষয়বোৰৰ ওপৰত নিশ্চিতভাৱে এক উচিত আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ত হোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি সচেতন মহলে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :অগ্নিবীৰ, জেচিঅ' তথা অন্যান্য পদৰ বাবে উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা
লগতে পঢ়ক :ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসনৰ দাবীত তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ

TAGGED:

DHUBRI BIHU CONTROVERSY
পাঠ্যপুথিত বিহু বিভ্ৰাট
ধুবুৰীত বিহু বিতৰ্ক
ইটিভি ভাৰত অসম
DHUBRI TEXTBOOK BIHU CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.