ETV Bharat / state

বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু গাহৰিৰ প্ৰজাতি নল গাহৰিৰ সংখ্যা অসমত ৬ ৰ পৰা ১৯৪ টালৈ বৃদ্ধি

মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই, ইয়াৰ প্ৰমাণ দিলে অসমে ৷ বিলুপ্তপ্ৰায় নল গাহৰি সংৰক্ষণ কৰি ইয়াৰ সংখ্যা ৬ৰ পৰা ১৯৪টালৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷

World''s smallest wild pig pygmy hog number rises to 194 from 6; Assam govt aims for 300 by 2040
বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু গাহৰিৰ প্ৰজাতি নল গাহৰি (@himantabiswa X)
author img

By PTI

Published : September 13, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ক্ৰমাৎ অসমৰ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে ৷ ইয়াৰ মাজতে সংৰক্ষণ আৰু প্ৰজনন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিৰল প্ৰজাতিৰ জীৱ পিগমি হ’গ (Pygmy hog), যাক অসমীয়াত নল গাহৰি বুলি কয়, ইয়াৰ সংখ্যা ৬ ৰ পৰা ১৯৪ টালৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই নল গাহৰি হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ আৰু বিৰল বনৰীয়া গাহৰিৰ এক প্ৰজাতি ৷ দেওবাৰে এক্সযোগে এই কথা সদৰী কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷

কিন্তু কেৱল ভাৰতত পোৱা এই বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণীবিধৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সময়সীমাৰ বিষয়ে তেওঁ পূৰ্বতে কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা নাছিল । বৰুৱাই কয় যে ২০৪০ চনৰ ভিতৰত ইয়াৰ সংখ্যা ৩০০লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এই দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্যই কেৱল প্ৰজাতিটোক সুৰক্ষা দিয়াই নহয়, নল গাহৰি আৰু আন কেইবাটাও বিপন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰজাতি নিৰ্ভৰশীল ঘাঁহনিৰ বাসস্থান পুনৰুদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।’’

তেওঁ কয় যে ৬ ৰ পৰা ১৯৪লৈ যোৱা এই যাত্ৰাই দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ সংৰক্ষণে কি সাধন কৰিব পাৰে সেয়া প্ৰতিফলিত কৰিছে । “ঘাঁহনি সুৰক্ষিত কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰজনন আৰু জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা শক্তিশালী কৰালৈকে আমি অসমৰ অনন্য বন্যপ্ৰাণী ঐতিহ্য যাতে অবিৰতভাৱে অব্যাহত থাকে তাৰ বাবে কাম কৰি আছো ।”

‘‘অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে বিলুপ্তপ্ৰায় নল গাহৰি মাত্ৰ ছয়টা প্ৰাণীৰ পৰা ১৯৪ টালৈ উদ্ধাৰ কৰাটো সংৰক্ষণ, ধৈৰ্য আৰু দশক দশক ধৰি নিষ্ঠাবান প্ৰচেষ্টাৰ এক উল্লেখযোগ্য কাহিনী আছিল ৷’’ এই বুলি বৰুৱাই কয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু আৰু বিৰল বনৰীয়া গাহৰিৰ এটা প্ৰজাতি বিলুপ্তিৰ পৰা বচাবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো । মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা অনা মাত্ৰ ছয়টা নল গাহৰিৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰজনন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিল আৰু আজি ইহঁতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটোৱে অব্যাহত থকা সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাৰ এক শক্তিশালী প্ৰমাণ হিচাবে থিয় দিছে ।’’

তেওঁ কয় যে এটা সৰু বনৰীয়া গাহৰি হ’গৰ বৃহৎ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটিছে আৰু অসমৰ সংৰক্ষণ অভিযানে বিশ্ববাসীক দেখুৱাইছে যে বিলুপ্তিৰ পথত থকা প্ৰজাতিবোৰকো নতুন ভৱিষ্যত দিব পাৰি ।

লগতে পঢ়ক : অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে

লগতে পঢ়ক : ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস : বনাঞ্চল-বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাণ আহুতি দিয়াসকলক স্মৰণ

TAGGED:

নল গাহৰিৰ সংৰক্ষণ
মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু গাহৰিৰ প্ৰজাতি
বিলুপ্তপ্ৰায় নল গাহৰি
WORLD SMALLEST WILD PIG PYGMY HOG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.