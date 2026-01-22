দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ইতিহাসৰ সন্ধানত তাপিৰ দাৰাঙৰ সফলতা
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বিমান অনুসন্ধানকাৰীৰ দ্বাৰা অৰুণাচল আৰু অসমত ৩ খন ঐতিহাসিক বিমানৰ ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰ । এই সন্দৰ্ভত প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : January 22, 2026 at 6:20 PM IST
তেজপুৰ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত উজনি অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম পাহাৰৰ মাজত বহুতো যুদ্ধ বিমান ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল । সেই যুদ্ধ বিমানসমূহৰ ধ্বংসাৱশেষ বিচাৰি তাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাটৰ বাসিন্দা তাপিৰ দাৰাঙে ।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত বিমানৰ অনুসন্ধানকাৰী তাপিৰ দাৰাঙে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলা আৰু অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ মিত্ৰশক্তিৰ ৩ খন বিমানৰ ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰ আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা সদৰী কৰিছে । তেওঁৰ এই অনুসন্ধানে অঞ্চলটোৰ যুদ্ধত জড়িত বিমানৰ ইতিহাসৰ এক নতুন দিশ উন্মোচন কৰিছে । তাপিৰ দাৰাঙে জনাই যে এই অভিযানৰ মূল লক্ষ্য আছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ 'হাম্প' বিমান পথ আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত ভূপতিত হোৱা বিমানসমূহ বিচাৰি উলিওৱা ।
তেওঁ কয়, "এইবাৰ আমি বিশেষভাৱে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বিমান বিচাৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু অভিযানকালত ৩ খন বিমানৰ ধ্বংসৰ প্ৰমাণ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ।" তেওঁৰ মতে দুখন বিমানৰ ধ্বংসাৱশেষ চাংলাং চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৩৫ কিলোমিটাৰ দূৰত, ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ কাষৰ ৰাংলম গাঁৱৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হয় । পথ সুগম নোহোৱাৰ বাবে দলটোৱে ৪ চকীয়া বাহন ভাড়া কৰি দুৰ্গম অঞ্চলটোত উপস্থিত হ'বলগীয়া হয় ।
এই অভিযানৰ কথা উল্লেখ কৰি দাৰাঙে কয়, "ৰাংলম এখন অত্যন্ত সুন্দৰ গাঁও, কিন্তু এতিয়াও সাধাৰণ যান-বাহনৰ বাবে পথ সুগম নহয় । যথেষ্ট কষ্টৰ পাছত আমি সেই স্থানত উপনীত হৈছিলোঁ ।" উদ্ধাৰ কৰা ধ্বংসাৱশেষসমূহৰ ভিতৰত এখন কুৰ্টিছ চি-৪৬ কমাণ্ডো মালবাহী বিমান বুলি চিনাক্ত কৰা হয়, যিখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত মিত্ৰশক্তিয়ে ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । দ্বিতীয়খন বিমানৰ ধ্বংসাৱশেষ অৱশ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই, কিয়নো অংশসমূহ বিক্ষিপ্ত আছিল আৰু কিছুমান অংশ নদীৰ পানীত ভাহি যোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
স্থানীয় লোকৰ তথ্যইও অনুসন্ধানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱাৰ কথা দাৰাঙে উল্লেখ কৰে । তেওঁ সেইসকল ব্যক্তিয়ে উল্লেখ কৰা ধৰণে কয়, "আমি গাঁৱৰ বৃদ্ধসকলৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ । এজন বৃদ্ধই ক'লে যে তেওঁ নিজে দুৰ্ঘটনাটো দেখা নাছিল, কিন্তু তেওঁৰ দেউতাকে কৈছিল- পাটকাই দিশৰ পৰা দুখন মিত্ৰশক্তিৰ বিমান আহি আছিল । তেতিয়া দুখন জাপানী যোদ্ধা বিমানে আক্ৰমণ কৰে আৰু আকাশী যুদ্ধৰ পাছত দুখন মিত্ৰশক্তিৰ বিমান ভূপতিত হয় ।" ৰাংলমত উদ্ধাৰ কৰা চি-৪৬ বিমানখনৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকসকলে পাইলত আৰু অন্যান্য লোকসকলৰ মৃত্যুৰ কথা কয় । তেওঁ কয়, "বৃদ্ধসকলে আমাক কৈছিল যে সেই দুৰ্ঘটনাত ৩ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।"
তৃতীয়খন বিমানৰ ধ্বংসাৱশেষ অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাপেখাতিত উদ্ধাৰ কৰা হয় । এইখনো এখন চি-৪৬ বিমান বুলি কোৱা হৈছে, যিখন ১৯৪৫ চনত চাবুৱা বিমানঘাটিলৈ আহি থাকোঁতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল । চাবুৱা সেই সময়ত মিত্ৰশক্তিৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমানঘাটি আছিল । তেওঁ কয়, "বিমানখন কুনমিং অঞ্চলৰ পৰা আহি আছিল আৰু চাবুৱালৈ আহোতেই আন্ধাৰ হৈ পৰে, দৃশ্যমানতা কমি যায় । সেই সময়ত সাপেখাতী আছিল ঘন জংঘল আৰু জলাহভূমি আৰু বিমানখন তাতেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ অদৃশ্য হয় ।"
আশ্চৰ্যজনকভাৱে এই দুৰ্ঘটনাস্থলৰ কথা বহু দশক ধৰি কোনেও জনা নাছিল । দাৰাঙে এই সন্দৰ্ভত কয় যে বিমানখন এতিয়া এজন স্থানীয় বাসিন্দাৰ এটা পুখুৰীত আছে । তেওঁ কয়, "কুমুদ শৰ্মা নামৰ ব্যক্তিজনে গম পাইছিল যে বিমানখন তেওঁৰ পুখুৰীৰ তলতে আছে । পুখুৰীতো ৬-৭ ফুট গভীৰ, কিন্তু বিমানখন ১৫-২০ ফুট তলত আছে, কিয়নো এই ঠাইখন আগতে জলাশয় আছিল ।" তেওঁ লগতে কয় যে সময়ৰ লগে লগে ভূমি ব্যৱহাৰৰ পৰিৱর্তন-জলাশয় পুতি পেলোৱা, পানীৰ ধাৰা সলনি হোৱা আৰু নদী শুকাই যোৱাই-এই ধ্বংসাৱশেষ বহুদিন লুকুৱাই ৰাখিছিল বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তাপিৰ দাৰাঙে এই অভিযান ২০২৫ বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰম্ভ কৰে ।
এই অনুসন্ধানসমূহৰ ঐতিহাসিক মূল্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি দাৰাঙে ধ্বংসাৱশেষসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "এই দুৰ্ঘটনাস্থলসমূহ আমাৰ পাহৰণিৰ গৰ্ভত থকা ইতিহাসৰ অংশ । সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰা উচিত । ভৱিষ্যতে এই ঠাইসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক নিদৰ্শন হৈ উঠিব পাৰে ।" এই অনুসন্ধানসমূহে উত্তৰ-পূব ভাৰতত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ আকাশী যুদ্ধ আৰু যোগান পথসমূহ নথিভুক্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা স্বাধীন গৱেষক আৰু ইতিহাসবিদসকলৰ প্ৰচেষ্টাক নতুন গতি প্ৰদান কৰিছে । এই অঞ্চলটোৱে চীন-বাৰ্মা-ভাৰত সহযোগত মিত্ৰশক্তিৰ অভিযানত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল । ইফালে 'MIA Recoveries Inc.'-ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু সভাপতি ক্লেটন কুলছৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশ পোৱা সুকুৰেটিং বুলি লিখিত তথ্যত ৬ ফেব্ৰুৱাৰী ১৯৪৫ত 'হাম্প' বিমান পথত উৰা মাৰি থকা অৱস্থাত নিৰুদ্দেশ হোৱা এখন আমেৰিকান সেনা বিমান বাহিনীৰ চি-৪৬ বিমানৰ অন্তিম মুহূৰ্তসমূহৰ বিষয়ে সদৰী কৰিছে ।
কুৰ্টিছ চি-৪৬ (ছিৰিয়েল নম্বৰ ৬৯৮৩) বিমানখন চীনৰ কুনমিঙৰ পৰা উৰা মাৰি অসমৰ বৰ্তমানৰ চাবুৱা বিমানঘাটিৰ সমীপত অন্তিমবাৰৰ বাবে দেখা গৈছিল । বিমানখন এটা ইঞ্জিনযুক্ত আছিল । ৰেডিঅ'ৰ সহায়ত দিশ-নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পাছতো কৰ্মচাৰীসকলে বিমানঘাটি বিচাৰি পোৱা নাছিল আৰু ডিনজান বিমানঘাটি দেখা পোৱাৰ পাছত সুকুৰেটিঙলৈ ঘূৰি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । শেষ বাৰ্তাত বিমানখন ৫,০০০ ফুট উচ্চতাত উৰি থকা বুলি জনোৱা হৈছিল । ১৯৪৫ চনৰ ১৬ মাৰ্চত দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰ কৰা হয় । এই দুৰ্ঘটনাত ৪ জন কৰ্মচাৰী-পাইলট প্ৰথম লে. বাৰ্ণাৰ্ড এ. বাইয়াৰ্ছ, কো-পাইলট প্ৰথম লে. জ'জেফ এফ. হুবা, ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ ছাৰ্জেণ্ট ডব্লিউ.পি. ব'লি আৰু সহকাৰী ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ প্ৰাইভেট হিউ ডি. কামিংছ-আটাইয়ে প্ৰাণ হেৰুৱায় । এই দুৰ্ঘটনাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ 'হাম্প' এয়াৰলিফ্টৰ চূড়ান্ত বিপদসমূহ পুনৰ স্মৰণ কৰায়, য'ত অপ্রত্যাশিত বতৰ, যান্ত্ৰিক ত্ৰুটি আৰু দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত শতাধিক বিমান ধ্বংস হোৱাৰ লগতে আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল ।
