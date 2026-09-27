বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস ২০২৬ : কিদৰে পৰিৱৰ্তন আহিব অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগলৈ ?
বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ এই বছৰৰ মূলমন্ত্ৰ কি ? ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি ? পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰৰ অৱদান কি ?
Published : September 27, 2026 at 3:19 PM IST
কলিয়াবৰ: প্ৰতি বছৰে ২৭ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিশ্বজুৰি বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস পালন কৰা হয় । পৰ্যটনৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক বিকাশ, কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি আৰু সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানক উদগনি যোগোৱাটোৱেই ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য । অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, বন্যপ্ৰাণ আৰু চহকী ঐতিহ্যই পৰ্যটন মানচিত্ৰত এক সুকীয়া স্থান দিছে । পৰম্পৰাগত কাজিৰঙা বা কামাখ্যা দৰ্শনৰ উপৰিও বৰ্তমান সময়ত অপৰম্পৰাগত পৰ্যটন খণ্ড যেনে - সাংস্কৃতিক, গ্ৰাম্য আৰু চাহ পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰৰ এক বিশাল সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ।
২০২৬ চনৰ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ গোলকীয় মূলমন্ত্ৰ বা বিষয়বস্তু হৈছে "পৰ্যটনক নৱৰূপ প্ৰদানৰ বাবে ডিজিটেল কাৰ্যসূচী আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা" (Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism) । ৰাষ্ট্ৰসংঘ অধীনস্থ পৰ্যটন সংস্থাই এইবাৰ এই বিশেষ মূলমন্ত্ৰটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
- ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু গুৰুত্ব :
- প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ : পৰ্যটন উদ্যোগত আধুনিক প্ৰযুক্তি, ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগ বৃদ্ধি কৰা ।
- স্মাৰ্ট পৰ্যটন : এআই আৰু ডিজিটেল আহিলাৰ সহায়ত ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে যাত্ৰা অধিক সহজ, সুৰক্ষিত আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলা ।
- বহনক্ষম উন্নয়ন : প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি পৰ্যটনস্থলীবোৰত পৰ্যটকৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু পৰিৱেশ অনুকূল বহনক্ষম পৰ্যটনক উদগনি দিয়া.এই গোলকীয় মূলমন্ত্ৰৰ সৈতে সংগতি ৰাখিয়েই এইবাৰ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ মূল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানটি কেন্দ্ৰীয় আমেৰিকাৰ দেশ এল ছেলভাডৰত আয়োজন কৰা হৈছে ।
- এই বৰ্ষৰ প্ৰসংগ
"পৰ্যটনক নতুন ৰূপ প্ৰদানৰ বাবে ডিজিটেল কাৰ্যসূচী আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা" - এই গোলকীয় মূলমন্ত্ৰক ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় । অসমৰ প্ৰাকৃতিক বৈচিত্ৰ্য আৰু ঐতিহাসিক সমলসমূহক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিলে পৰ্যটন খণ্ড অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু ব্যৱহাৰকাৰী-অনুকূল হৈ পৰিব ।
- অসমৰ পৰ্যটনক বিকাশ কৰাৰ বাবে পৰ্যটনক নতুন ৰূপ কেনেদৰে দিব পাৰি :
- এআই-চালিত পৰ্যটন সহায়ক : অসম পৰ্যটন বিভাগৰ ৱেবছাইটত এআই চাটবিট ব্যৱহাৰ কৰি বিদেশী বা বহিঃৰাজ্যৰ পৰ্যটকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ভ্ৰমণসূচী প্ৰস্তুত কৰি ল’ব পাৰিব ।
- ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি ট্যুৰ : মাজুলীৰ ৰাসলীলা, শুৱালকুছিৰ পাট-মুগা কাপোৰ বোৱা শৈলী বা কাজিৰঙাৰ অৰণ্যৰ এক থ্ৰী-ডি (3D) ভাৰ্চুৱেল ট্যুৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ কৰাই পৰ্যটকক সশৰীৰে অসমলৈ আহিবলৈ আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি ।
- ভাষাৰ বাধা দূৰীকৰণ : এআই চালিত অনূদিত অডিঅ' গাইডৰ সহায়ত এজন বিদেশী পৰ্যটকে নিজৰ ভাষাতে অসমৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন বা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ইতিহাস বুজি পাব ।
- স্মাৰ্ট ডাটা মেনেজমেণ্ট : এআই-ৰ জৰিয়তে কাজিৰঙা বা মানাহৰ দৰে উদ্যানসমূহত কোন সময়ত পৰ্যটকৰ ভিৰ বেছি হয়, তাৰ পূৰ্বানুমান কৰি পৰ্যটকৰ ভিৰ সুন্দৰকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ।
- কলিয়াবৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ
নগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে চহকী কলিয়াবৰ সমাজিলাৰ প্ৰাকৃতিক, ঐতিহাসিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত এই প্ৰযুক্তিয়ে এক উল্লেখনীয় পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে –
- অপৰম্পৰাগত পৰ্যটনস্থলীৰ ডিজিটেল ব্ৰেণ্ডিং : কলিয়াবৰত থকা বহুতো কম পৰিচিত অথচ সুন্দৰ ঠাই আছে । এআই চালিত এলগৰিডম ব্যৱহাৰ কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত সঠিক পৰ্যটকৰ ওচৰলৈ প্ৰসাৰ কৰিব পৰা যাব ।
- চাহ পৰ্যটনৰ আধুনিকীকৰণ : কলিয়াবৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত চাহ বঙলা আৰু চাহ বাগিচাসমূহৰ বুকিং, বিশেষ 'টি-টেষ্টিং' কাৰ্যসূচী আৰু পক্ষী নিৰীক্ষণৰ তথ্যসমূহ ডিজিটেল এপ্লিকেচনৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উপলব্ধ কৰাব পাৰি ।
- ঐতিহাসিক আৰু ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ ডিজিটেল সংৰক্ষণ : ঐতিক্ষাসিক দৌল-দেৱাল, মন্দিৰ, গড় বা ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত ইতিহাসক কিউআৰ ক’ড আৰু ডিজিটেল অডিঅ’ গাইডৰ জৰিয়তে পৰ্যটকৰ বাবে সহজলভ্য কৰিব পাৰি ।
- কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমিকা
কলিয়াবৰৰ পৰ্যটন কেৱল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেন্দ্ৰিক নহৈ কলিয়াবৰৰ প্ৰাকৃতিক, ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক কৰিবলৈ স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু পৰ্যটন বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম থকা কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে । কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় (স্বতন্ত্ৰ)ৰ পৰ্যটন আৰু সেৱা উদ্যোগ' পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে কিদৰে আগ বঢ়ায় নিব পাৰে তাৰ বিষয়ে সহকাৰী অধ্যাপিকা অনুৰাধা হাজমে সদৰী কৰে ।
সহকাৰী অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে কয়, "কলিয়াবৰ ঐতিহাসিক সমলখিনিৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ তথা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এখন আকৰ্ষণীয় ঠাই । কলিয়াবৰৰ পূৱ সীমান্তত অৱস্থিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি আৰু বুঢ়াপাহাৰ দুটা বনাঞ্চল কলিয়াবৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ দেশী-বিদেশী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে অহা জাহাজ, ৰে'ল বা বিমান যি পৰিবহণৰ যোগেদিয়ে নাহক কিয় কলিয়াবৰৰ মাজেদিয়ে পাৰ হ'ব লাগিব । সেই ক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰকো পৰ্যটনৰ এক উপযুক্ত কেন্দ্ৰ ৰূপে গঢ়ি দিব পাৰি ।"
হাজমে লগতে কয়,"বিশেষকৈ জানুৱাৰী মাহৰ আশে-পাশে কলিয়াবৰত এক পৰ্যটন উৎসৱ আয়োজন কৰিব পাৰি । কলিয়াবৰৰ প্ৰাকৃতিক আৰু ঐতিহাসিক সমলসমূহৰ লগতে কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী কৃষ্টি-সংস্কৃতিকো এই পৰ্যটনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লাগিব । বিহু, ভাওনা, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সমাহাৰেৰে বৈচিত্ৰ্যময় কলিয়াবৰৰ সৌন্দৰ্য আৰু ঐতিহাসিক গুৰুত্ব দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ সমুখত দাঙি ধৰিব লাগিব ।"
তেওঁ কয়, "তদুপৰি, এআইৰ সহায়ত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ে কলিয়াবৰৰ পৰ্যটনৰ সকলো দিশ একগোট কৰি দেশী-বিদেশী দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে আকৰ্ষণীয় ৰূপত পৰ্যটনৰ সমলসমূহ দাঙি ধৰাৰ প্ৰস্তূতি চলাইছে । যিহেতু কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত (স্বতন্ত্ৰ) ইতিমধ্যে B.Voc. in Tourism and Service Industry পাঠ্যক্ৰম সফলতাৰে চলি আছে, গতিকে এই নতুন প্ৰযুক্তিগত মূলমন্ত্ৰই শিক্ষাৰ্থীসকলক এক বিশেষ সুযোগ প্ৰদান কৰিব । মহাবিদ্যালয়খনে স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদা ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ পাঠ্যক্ৰমত 'ডিজিটেল টুৰিজম মাৰ্কেটিং' আৰু 'পৰ্যটন খণ্ডত এআই (AI) ৰ ব্যৱহাৰ' অন্তৰ্ভুক্তিৰ ইতিমধ্যে গুণা-গঁথা চলিছে ।"
ইয়াৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেৱল পৰম্পৰাগত গাইড হোৱাৰ পৰিৱেৰ্ত নিজাকৈ 'ট্ৰেভেল টেক ষ্টাৰ্টআপ' (Travel-Tech Startup), ডিজিটেল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েচন আৰু স্মাৰ্ট ট্যুৰ অপাৰেটিং এজেন্সী গঢ়ি তুলি কলিয়াবৰৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে নিয়োগৰ এক নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
- অপৰম্পৰাগত পৰ্যটনৰ উন্নতিৰ বাবে ল’বলগীয়া আৱশ্যকীয় ব্যৱস্থা
অসমত পৰম্পৰাগত ৰীতিৰ বাহিৰলৈ গৈ পৰ্যটন খণ্ডক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ নিম্নলিখিত ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰা উচিত:
- আন্তঃগাঁথনিৰ আধুনিকীকৰণ: দুৰ্গম বা অখ্যাত পৰ্যটনস্থলীবোৰলৈ উন্নত পথ যোগাযোগ, খোৱাপানী, চাফ-চিকুণতা আৰু থকা-খোৱাৰ সু-ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।
- ডিজিটেল প্ৰচাৰ আৰু ব্ৰেণ্ডিং : সামাজিক মাধ্যম আৰু গোলকীয় প্লেটফৰ্মত অসমৰ ‘অফ-বীট’ বা কম পৰিচিত ঠাইসমূহৰ ব্যৱহাৰিক তথ্যচিত্ৰ প্ৰচাৰ কৰা ।
- স্থানীয় লোকৰ সৱলীকৰণ : পৰ্যটনস্থলীসমূহৰ ব্যৱস্থাপনাত স্থানীয় যুৱক-যুৱতী আৰু মহিলাসকলক প্ৰশিক্ষণ দি গাইড বা হোমষ্টে পৰিচালক হিচাপে গঢ়ি তোলা ।
- ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেন্দ্ৰিক দুঃসাহসিক পৰ্যটন: নদী পৰ্যটন আৰু ৰিভাৰ ক্ৰুজৰ লগতে কায়াকিং, ৰাফটিং আদি দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা ।
- অসম চৰকাৰৰ পদক্ষেপসমূহ -
অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য নীতি আৰু আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে : -
চাহ পৰ্যটন নীতি: অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে ৫০ খন বাছনি কৰা চাহ বাগিচাক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে বিশেষ মিছন হাতত লৈছে । ইয়াৰ অধীনত ঐতিহ্যমণ্ডিত বঙলাসমূহৰ সংৰক্ষণ আৰু পৰ্যটকৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।
অসম পৰ্যটন নীতি: পৰ্যটনক ঔদ্যোগিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকাৰীসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চৰকাৰে বিশেষ ৰাজসাহায্য আৰু প্ৰেৰণা যোগাইছে ।
হোমষ্টে আঁচনি: গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ বিকাশৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলক নিজৰ গৃহক হোমষ্টে ৰূপলৈ সলনি কৰিবলৈ বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।
সাংস্কৃতিক পৰ্যটন, গ্ৰাম্য পৰ্যটন আৰু চাহ পৰ্যটনত অসমে অগ্ৰগতি লাভ কৰা দেখা গৈছে । অসমে বৰ্তমান এই তিনিটা বিশেষ খণ্ডত দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িছে ।
- সাংস্কৃতিক পৰ্যটন: সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, বিহু আৰু জনজাতীয় উৎসৱসমূহৰ বাবে অসম বিশ্ববিশ্ৰুত । মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আৰু মুখাশিল্পই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰে ।
- গ্ৰাম্য পৰ্যটন: প্ৰাকৃতিক আৰু প্ৰদূষণমুক্ত গ্ৰাম্য পৰিৱেশৰ সোৱাদ দিবলৈ অসমে এক সুকীয়া মানদণ্ড গঢ়ি তুলিছে । এছিয়াৰ আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ গাঁওসমূহৰ অন্যতম 'মায়ং' বা 'হালধীবাৰী' আৰ্হিৰ গাঁৱে প্ৰসাৰ লাভ কৰিছে ।
- চাহ পৰ্যটন: ১৮২৩ চনত চাহ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা অসমত ৮০০ তকৈও অধিক বিশাল চাহ বাগিচা আছে । বৰ্তমান ব্ৰিটিছ যুগৰ ঐতিহাসিক 'চাহ বঙলা'সমূহত নৈশযাপন আৰু 'টি-টেলফ' ভ্ৰমণৰ মানদণ্ড বিশ্বমানৰ হৈ উঠিছে ।
- পৰ্যটন প্ৰৱন্ধন শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ আৰু অসমৰ অৰ্থনীতি
অসমৰ অপৰম্পৰাগত পৰ্যটন খণ্ডৰ দ্ৰুত বিকাশৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দক্ষ মানৱ সম্পদৰ সমানেই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে । এই প্ৰেক্ষাপটত পৰ্যটন প্ৰৱন্ধন শিক্ষা আৰু বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমে সংস্থাপন সৃষ্টিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।
- পৰ্যটন প্ৰৱন্ধন শিক্ষাই কেনেদৰে নিয়োগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ?
পৰ্যটন কেৱল ভ্ৰমণতে সীমাবদ্ধ নহয়, ই এক বৃহৎ উদ্যোগ । এই শিক্ষাই শিক্ষাৰ্থীসকলক পেছাভিত্তিক জ্ঞান দি বিভিন্ন দিশত সংস্থাপনৰ সুযোগ দিয়ে ।
- পেছাদাৰী ট্যুৰ অপাৰেটৰ আৰু গাইড : অসমৰ চাহ বাগিচা বা মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি পৰ্যটকক সঠিকভাৱে বুজাই দিবলৈ ভাষাজ্ঞান আৰু ব্যৱস্থাপনাত পাকৈত দক্ষ গাইডৰ প্ৰয়োজন ।
- হোমষ্টে আৰু আতিথ্য প্ৰৱন্ধন: গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ লগে লগে হোমষ্টে আৰু ৰিজৰ্ট পৰিচালনাৰ বাবে মেনেজাৰ, ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ আৰু আতিথ্য সতীৰ্থৰ পদ সৃষ্টি হৈছে ।
- পৰ্যটন উদ্যোগী: এই শিক্ষাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিজে ট্ৰেভেল এজেন্সী, ক্ৰাফ্ট ভিলেজ বা ইক'-টুৰিজম ষ্টাৰ্টআপ আদি খুলি আত্মসংস্থাপনৰ লগতে আনকো কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম কৰে ।
- কৰ্পোৰেট খণ্ডত সংস্থাপন: এয়াৰলাইনছ, বিমানকোঠ ব্যৱস্থাপনা, ক্ৰুজ পৰ্যটন আৰু ইভেণ্ট মেনেজমেন্ট কোম্পানীত উচ্চ দৰমহাৰ চাকৰিৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰি ।
- বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব
পৰম্পৰাগত শিক্ষাৰ তুলনাত পৰ্যটন খণ্ডত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম । ইয়াৰ ভিতৰত আছে-
- প্ৰত্যক্ষ কৰ্মসংস্থান : বৃত্তিমূলক শিক্ষাই থিয়ৰীতকৈ ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা আৰু 'অন-দ্য-জব ট্ৰেনিং'ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, যাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীজন উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ দিনাই কামৰ বাবে যোগ্য হৈ উঠে ।
- স্থানীয় অৰ্থনীতিৰ সৱলীকৰণ : কম সময়ৰ চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্লমা পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকলে নিজৰ অঞ্চলতে গাইড বা হস্তশিল্পৰ ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে ।
- অসমৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পদক্ষেপ
অসমৰ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে উদ্যোগৰ চাহিদা অনুসৰি নিজকে সলনি কৰিছে । তেনে কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে-
- পেছাভিত্তিক পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন : উদ্যোগৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তিমূলক মানদণ্ডৰ (NOS) সৈতে মিলাই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
- ষ্টাৰ্ট-আপ আৰু ইনকুবেশ্যন : বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ষ্টাৰ্ট-আপ এণ্ড ইনকুবেশ্যন চেণ্টাৰ স্থাপন কৰি যুৱ প্ৰজন্মক পৰ্যটন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছে ।
- অসমৰ কোন-কোন মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত পৰ্যটন প্ৰৱন্ধনৰ পাঠ্যক্ৰম আছে ?
অসমত স্নাতক (BBA/B.Voc), স্নাতকোত্তৰ (MTTM/MBA) আৰু ডিপ্লমা পৰ্যায়ত এই পাঠ্যক্ৰম উপলব্ধ । এই পাঠ্যক্ৰম থকা প্ৰধান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হ'ল-
তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় : ইয়াত থকা ব্যৱসায় প্ৰশাসন বিভাগৰ অধীনত Master of Tourism and Travel Management (MTTM) পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা হয় ।
- গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় : পৰ্যটন ব্যৱস্থাপনাৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে ।
- ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় : ইয়াতো পৰ্যটন পাঠ্যক্ৰমৰ সুব্যৱস্থা আছে ।
- অসম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি : ইয়াৰ পৰ্যটন বিভাগৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰিক আৰু বৃত্তিমূলক দক্ষতাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ।
- স্নাতক আৰু বৃত্তিমূলক(B.Voc) ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা মহাবিদ্যালয়সমূহ
চৰকাৰী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ত ৩ বছৰীয়া Bachelor of Vocational (B.Voc) in Tourism and Travel Management পাঠ্যক্ৰম আছে ।
- শৰাইঘাট মহাবিদ্যালয় : গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ অতি জনপ্ৰিয় B.Voc TTM পাঠ্যক্ৰম ইয়াত উপলব্ধ ।
- মাজুলী মহাবিদ্যালয় : নদী দ্বীপ মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক পৰ্যটনক লক্ষ্য কৰি ইয়াত বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম চলোৱা হয় ।
- প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয় : ইয়াত স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী (MTM) দুয়োটা উপলব্ধ ।
- জগীৰোড মহাবিদ্যালয় : Master of Tourism Management (MTM) পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়ায় ।
- অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয় : B.Voc Tourism and Travel Management পাঠ্যক্ৰম আছে ।
- কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰ্যটন পাঠ্যক্ৰমৰ বিৱৰণ:
মহাবিদ্যালয়খনত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ অধীনত পৰ্যটন খণ্ডৰ এক উচ্চমানৰ ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা হয়:
পাঠ্যক্ৰমৰ নাম : B.Voc. in Tourism and Service Industry তিনি বছৰীয়া স্নাতক ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম)
- উদ্দেশ্য আৰু গুৰুত্ব : এই পাঠ্যক্ৰমটো বিশেষভাৱে উদ্যোগৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱহাৰিক দক্ষতা আৰু ফিল্ড ৱৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ইয়াত ট্ৰেভেল কনছালটেণ্ট, ট্ৰেভেল এজেন্সী পৰিচালনা আৰু অন-দ্য-জব ট্ৰেনিং আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।