বিশ্ব দূৰদৰ্শন দিৱস: মনোৰঞ্জন আৰু বিশ্বজনীন সংযোগৰ মাধ্যম আজি এলাগী
ৰবিবাৰৰ দিনটোলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা । পুৱাৰে পৰাই ৰামায়ণ, মহাভাৰতৰ লগতে চিনেমা উপভোগ কৰিবলৈ সকলোৱে ভিৰ কৰিছিলহি চোতালত ।
Published : November 21, 2026 at 12:09 PM IST
গুৱাহাটী : আজি 'বিশ্ব দূৰদৰ্শন দিৱস'। নব্বৈ দশকৰ আগলৈকে সকলোৰে বাবে দূৰদৰ্শনেই মনোৰঞ্জন আৰু বিশ্বজনীন সংযোগৰ মাধ্যম আছিল । ষ্ট্ৰীমিং সেৱাৰ প্ৰসাৰ আৰু ইণ্টাৰনেটৰ উত্থানৰ লগে লগে দূৰদৰ্শনৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস পাই আহিছে যদিও ইয়াৰ সৈতে জড়িত আৱেগ এতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই ।
মোবাইল, ইণ্টাৰনেটৰ অবাধ প্ৰচলনৰ সময়তো আমাক আমাৰ সংস্কৃতি, সমাজ আৰু ব্যক্তিগত জীৱনক দশকজুৰি গঢ় দিয়াত ভুমিকা গ্ৰহণ কৰা দূৰদৰ্শনৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱৰ কথাকেই সোঁৱৰাই দিয়ে । প্ৰতি বছৰে ২১ নৱেম্বৰত 'বিশ্ব দূৰদৰ্শন দিৱস' উদযাপন কৰা হয় ৷ আমাৰ জীৱনত দূৰদৰ্শনৰ পৰিৱৰ্তনশীল ভূমিকাক সন্মান জনোৱাৰ বাবে এই দিনটো পালন কৰি অহা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ১৯৯৬ চনত ২১ নৱেম্বৰৰ দিনটো 'বিশ্ব দূৰদৰ্শন দিৱস' হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ।
আজিকালি সকলোৰে হাতত থকা মোবাইলটোত বিশ্বখন লুকুৱাই আছে যদিও আশী-নব্বৈ দশকৰ দূৰদৰ্শনৰ সেই সজীৱ স্মৃতিবোৰ পাহৰিব পৰা নাই । সেইবাবে 'বিশ্ব দূৰদৰ্শন দিৱস'ত টেলিভিছনক বিশ্বত শক্তিশালী যোগাযোগ আৰু বিশ্বায়নৰ প্ৰতীক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে ।
এসময়ত সকলোৱে ৰবিবাৰৰ দিনটোলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল । পুৱাৰে পৰাই সকলো ব্য়স্ত হৈ পৰে ৰামায়ণ, মহাভাৰতৰ লগতে চিনেমা উপভোগ কৰিবলৈ । গাঁওখনৰ কোনো এটা পৰিয়ালত যদি এই যন্ত্ৰটো আছিল, তেতিয়াহ'লে ৰবিবাৰৰ দিনটোত সকলোৱে আহি ভিৰ কৰিছিলহি ।
আনকি কিছুমানে চোতাল বা বাৰাণ্ডাত টিভিটো উলিয়াই দিবলগীয়া হৈছিল । বহুতৰ আকৌ এনে কৰোতে এণ্টেনাডাল ঠিক কৰোতেই অনুষ্ঠানৰ আধা পাৰেই হৈছিল । এনেকৈ আনন্দ উপভোগ কৰাৰ স্মৃতি এতিয়াও বহুতৰেই মনত সজীৱ হৈ আছে ।
প্ৰায় নব্বৈ দশকৰ আগলৈকে সংবাদ, শিক্ষা, মনোৰঞ্জন আৰু বিশ্বজনীন সংযোগৰ মাধ্যম হিচাপে টেলিভিছনৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰভাৱ আছিল ৷ সেইবিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই দিৱস আয়োজনৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
১৯৫৯ চনত ভাৰতত দূৰদৰ্শনৰ প্ৰচলন কৰা হৈছিল । সেইবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৈক্ষিক, বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক সংস্থাৰ সহায়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশত প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পিছত প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় দূৰদৰ্শন চেনেল দূৰদৰ্শনে কেইবা দশক ধৰি ভাৰতীয়সকলক মনোৰঞ্জন দিছিল ।
নব্বৈৰ দশকত কেবল টিভিৰ প্ৰচলনৰ ফলত নতুন চেনেলৰ জন্ম হয় । এইবোৰ চেনেলত অধিক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ প্ৰচলন হোৱাত দৰ্শকৰ বাবে দূৰদৰ্শনৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে ।
Remember the Doordarshan days, Sundays and the excitement of waiting for our favourite shows? Television has come a long way, but those memories remain timeless. On World Television Day, celebrating a medium that has been part of so many of our cherished memories. https://t.co/8rVVCq6WWB— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 21, 2026
এই দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত দূৰদৰ্শনৰ দিনৰ সেই মধুৰ স্মৃতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে । এই পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দূৰদৰ্শনৰ দিনবোৰ, দেওবাৰ আৰু আমাৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠানবোৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰাৰ সেই উত্তেজনা মনত আছে নে ? দূৰদৰ্শনে এক দীঘলীয়া পথ অতিক্ৰম কৰিলেও সেই স্মৃতিবোৰ চিৰযুগমীয়া হৈ আছে ।"
From adjusting rooftop antennas to gathering in the living room for Sunday classics and evening news, television has been the quiet witness to our childhoods and family conversations. Even as screens evolve, those shared moments of togetherness remain timeless. Warm wishes on #WorldTelevisionDay.— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) November 21, 2026
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "ছাদৰ এণ্টেনা ঠিক কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেওবৰীয়া ধ্ৰুপদী অনুষ্ঠান আৰু সন্ধিয়াৰ বাতৰি দূৰদৰ্শনত উপভোগ কৰিবলৈ ড্ৰয়িং ৰূমত গোট খোৱালৈকে সকলোবোৰ আমাৰ শৈশৱ আৰু পাৰিবাৰিক কথোপকথনৰ এক নীৰৱ সাক্ষী হৈ আহিছে ।"
লগতে পঢ়ক:চেৰী ফুলৰ গোলাপী আভাৰে ৰঙীন শ্বিলং, চেৰী ব্ল'জ'ম ফেষ্টিভেলত নেলীৰ যাদু
দীপৰ বিলৰ পিছত ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো 'ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ'ৰ স্বীকৃতি লাভৰ দিশে ৰৌমাৰী-দন্দুৱা