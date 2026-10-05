বিশ্ব শিক্ষক দিৱস : জ্ঞান-দক্ষতা-নৈতিক মূল্যবোধ আৰু জীৱনৰ পথ প্ৰদৰ্শনকাৰীৰ ৰূপত শিক্ষক সমাজ
১৯৯৪ চনৰ পৰা ইউনেস্ক’ই এই দিৱসটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উদযাপন কৰি আহিছে ।
Published : October 5, 2026 at 3:13 PM IST
কলিয়াবৰ: প্ৰতি বছৰে ৫ অক্টোবৰত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি বিশ্ব শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ শিক্ষকসকলৰ অপৰিসীম অৱদানক স্বীকৃতি দিয়া, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা আৰু শিক্ষকতা বৃত্তিটোৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰাই এই দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য ।
১৯৬৬ চনৰ ৫ অক্টোবৰত ইউনেস্ক’ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক সংস্থাৰ যুটীয়া বৈঠকত শিক্ষকসকলৰ স্থিতি সম্পৰ্কীয় এক ঐতিহাসিক পৰামৰ্শৱলী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ স্মৃতিত ১৯৯৪ চনৰ পৰা ইউনেস্ক’ই এই দিৱসটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উদযাপন কৰি আহিছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে, ভাৰতত ৫ ছেপ্টেম্বৰত আন্তৰ্জাতিক শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয় ৷ যিটো বিশ্ব শিক্ষক দিৱসতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক । চলিত বৰ্ষৰ বিশ্ব শিক্ষক দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে - ‘‘শিক্ষকসকলৰ কাষত থিয় দিয়া : বৃত্তিটোক সুৰক্ষিত কৰা, ইয়াৰ স্থিতি উন্নত কৰা আৰু আমাৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ ৬০ বছৰ’’ ৷
বিশ্ব শিক্ষক দিৱসত ভাৰতৰ শিক্ষকৰ তুলনাত বিশ্বৰ উন্নত দেশৰ শিক্ষকসকলে লাভ কৰা সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা তথ্যৰে বুজিব পাৰি -
- ভাৰতত 'গুৰু'ক ঈশ্বৰৰ দৰে স্থান দিয়া হয় । গ্লোবেল টিচাৰ ষ্টেটাছ ইণ্ডেক্স(GTSI) অনুসৰি, শিক্ষকক সন্মান জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত বিশ্বৰ শীৰ্ষ ১০খন দেশৰ ভিতৰত অষ্টম স্থানত আছে ।
- উন্নত দেশসমূহৰ ভিতৰত চীন আৰু ছিংগাপুৰত শিক্ষকৰ সামাজিক মৰ্যাদা অতি উচ্চ । কিন্তু আমেৰিকা বা ইউৰোপৰ কিছুমান দেশত শিক্ষকক কেৱল এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপেই গণ্য কৰা হয়, আধ্যাত্মিক বা পৰম্পৰাগত গুৰুৰ স্থান দিয়া নহয় ।
- সামাজিক সন্মান লাভ কৰিলেও, দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় শিক্ষকসকল বিশ্বৰ আটাইতকৈ কম দৰমহা পোৱা শিক্ষকৰ তালিকাত পৰে । এইক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ দৰমহা অতিকৈ পুতৌজনক ।
- বিশ্বৰ ভিতৰত লাক্সেমবাৰ্গত শিক্ষকৰ দৰমহা আটাইতকৈ বেছি । তাত এগৰাকী অভিজ্ঞ শিক্ষকে বছৰি প্ৰায় ১ লাখ ডলাৰৰো অধিক(ভাৰতীয় মুদ্ৰাত প্ৰায় ৮৫ লক্ষাধিক টকা) উপাৰ্জন কৰে । জাৰ্মানী আৰু ছুইজাৰলেণ্ডতো শিক্ষকৰ বাৰ্ষিক দৰমহা ৫০ লাখৰ পৰা ১ কোটি টকা পৰ্যন্ত হয় ।
- ভাৰতত শিক্ষকসকলক পাঠদানৰ উপৰিও নিৰ্বাচনৰ কৰ্তব্য, লোকপিয়ল, মধ্যাহ্ন ভোজন চোৱা-চিতা কৰা আৰু বিভিন্ন চৰকাৰী ডাটা এণ্ট্ৰিৰ দৰে কামত নিয়োজিত কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোক মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হয় আৰু পাঠদান ব্যাহত হয় ।
- উন্নত দেশবোৰত শিক্ষকসকলৰ কাম কেৱল শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান, গৱেষণা আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ থাকে । অনা-শৈক্ষিক কামৰ বাবে তাত পৃথক প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰী থাকে ।
- ভাৰতৰ বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ চৰকাৰী স্কুলসমূহত এতিয়াও উপযুক্ত শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱ, খোৱাপানী আৰু শৌচাগাৰৰ সমস্যা আৰু পুৰণি কিতাপ-পত্ৰৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায় ।
- উন্নত দেশসমূহত প্ৰতিখন বিদ্যালয় অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি, স্মাৰ্ট ব’ৰ্ড, উচ্চ গতিৰ ইণ্টাৰনেট, বিজ্ঞানাগাৰ আৰু ক্ৰীড়াংগনেৰে সমৃদ্ধ । ডিজিটেল শিক্ষা তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাৰ এক স্বাভাৱিক অংগ ।
- ভাৰতত শিক্ষকৰ নাটনিৰ বাবে বহু সময়ত এজন শিক্ষকে ৪০-৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক চম্ভালিবলগীয়া হয় ৷ যাৰ বাবে প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত ব্যক্তিগতভাৱে চকু দিয়াটো সম্ভৱ নহয় । এজনীয়া বিদ্যালয় হ’লেতো কথাই সুকীয়া ।
- উন্নত দেশসমূহত শিক্ষক-ছাত্ৰৰ অনুপাত সাধাৰণতে ১:১৫ বা ১:২০ হয় । ফলত শিক্ষকে প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দুৰ্বলতা বুজি সেইমতে শিক্ষা দিব পাৰে ।
আনহাতে, বিশ্ব শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে শিক্ষক সমাজলৈ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰঙাগৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক মুৰুলী বৰাই কয়, ‘‘অসম তথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে শিক্ষকক সমাজৰ পথ প্ৰদৰ্শক বা গুৰু হিচাপে তাহানিৰে পৰা সৰ্বোচ্চ সন্মান জনোৱা হৈ আহিছে ।
কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ অন্যান্য উন্নত দেশসমূহৰ তুলনাত আমাৰ দেশত শিক্ষকৰ সামাজিক মৰ্যাদা আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মশৈলীৰ ক্ষেত্ৰত এক নেতিবাচক পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত থকা সেই নিবিড়, প্ৰতিটো পলৰ আত্মিক সম্পৰ্কটো আজিকালি যেন লাহে লাহে ম্লান পৰি আহিছে ।
অসম তথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে শিক্ষকক সমাজৰ পথ প্ৰদৰ্শক বা গুৰু হিচাপে তাহানিৰে পৰা সৰ্বোচ্চ সন্মান জনোৱা হৈ আহিছে । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ অন্যান্য উন্নত দেশসমূহৰ তুলনাত আমাৰ দেশত শিক্ষকৰ সামাজিক মৰ্যাদা আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মশৈলীৰ ক্ষেত্ৰত এক নেতিবাচক পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত থকা সেই নিবিড়, প্ৰতিটো পলৰ আত্মিক সম্পৰ্কটো আজিকালি যেন লাহে লাহে ম্লান পৰি আহিছে ।’’
অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয় – পূৰ্বতেও শিক্ষকসকলক নিৰ্বাচন আৰু প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে হোৱা লোকপিয়লৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত নিয়োগ কৰা হৈছিল । কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত এই পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে । এতিয়া প্ৰায় সমগ্ৰ বছৰটোৱেই শিক্ষকসকলক ইটোৰ পিছত সিটো অনা-শৈক্ষিক কামত ব্যস্ত ৰখা দেখা যায় ।
ফলস্বৰূপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীণ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাত যিমান সময় দিব লাগে, সিমান সময় শিক্ষকসকলে দিব নোৱাৰা হৈছে ।
এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ মাজত এক স্পষ্ট আৰু বৃহৎ পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয় ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বেচৰকাৰী বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষকসকলে সম্পূৰ্ণ সময় আৰু মনোযোগ কেৱল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাঠদান আৰু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত কৰিব পাৰে । বিপৰীতে, চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে শৈক্ষিক দায়িত্ব পালন কৰাৰ উপৰিও চৰকাৰী আঁচনিৰ তদাৰকী, পঞ্জীয়ন, ডাটা এণ্ট্ৰি আদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশাসনিক আৰু কেৰাণীসদৃশ কামৰ বোজা বহন কৰিবলগীয়া হয় ।’’
অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতো এক আশাব্যঞ্জক আৰু ইতিবাচক দিশ এয়ে যে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে অত্যন্ত মেধাৱী আৰু উচ্চ অৰ্হতাসম্পন্ন যুৱক-যুৱতীসকলক শিক্ষকতাৰ বৃত্তিত নিয়োগ কৰিছে । এই নৱপ্ৰজন্মৰ মেধাসম্পন্ন শিক্ষকসকল আমাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে এক ডাঙৰ সম্পদ ।
কিন্তু তেওঁলোকৰ এই মেধা আৰু দক্ষতাক যদি অনা-শৈক্ষিক কামৰ মেৰপাকত আৱদ্ধ কৰি ৰখা হয়, তেন্তে সমাজখনে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰকৃত সুফল লাভ কৰিব নোৱাৰিব । চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু শিক্ষকৰ হেৰুৱা মৰ্যাদা ঘূৰাই আনিবলৈ হ’লে এই মেধাসম্পন্ন শিক্ষকসকলক অনা-শৈক্ষিক কামৰ পৰা ৰেহাই দি কেৱল জ্ঞানৰ চৰ্চা আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ কামত মুকলি মনেৰে আত্মনিয়োগ কৰিবলৈ দিয়াটো আজিৰ সময়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰয়োজন ।
বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এনে এজন শিক্ষক বিচাৰে যি জ্ঞানী হোৱাৰ লগতে আধুনিক আৰু সহৃদয়, যিয়ে তেওঁলোকক সলনি হৈ থকা পৃথিৱীখনৰ বাবে এজন আত্মবিশ্বাসী আৰু ভাল মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে । এইক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সমাজৰো ভূমিকা বিশেষভাৱে লক্ষণীয় । আজিৰ অসমৰ শিক্ষাখণ্ড আৰু শিক্ষকসমাজৰ সীমাহীন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতে কৰ্মৰত শিক্ষকসকলক ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কল্যাণৰ বাবে কেৱল শৈক্ষিক কৰ্মত নিয়োগ কৰিবলৈ দাবী জনায় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ক্ৰীড়া সম্পাদক মৃগাংক শেখৰ ভৰালী হাজৰিকাই ।
হাজৰিকাই কয়, ‘‘বৰ্তমান সময়ত অসমৰ শিক্ষাখণ্ড এক গভীৰ সংকট আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে গতি কৰিছে । শিক্ষকসকলৰ বহুক্ষেত্ৰত মৰ্যাদা হানি হৈছে । এই সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব ? আমাৰ প্ৰত্যেকৰে সন্মানৰ শিক্ষকসকলক বঁটা দিলেই নহ'ব । পিতৃ-মাতৃৰ পিছতেই প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক হৈছে শিক্ষকসকল । প্ৰত্যেক অভিভাৱকে শিক্ষকসকলক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লয়। কিন্তু এই বিশ্বাস ৰক্ষা কৰিবলৈ শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পঢ়াবলৈ শ্ৰেণীকোঠাত কিমান সময় পায় ? সমাজ নিৰ্মাণৰ মূল কাণ্ডাৰীস্বৰূপ শিক্ষকসকল আজি কেৱল শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ৷ বৰং তেওঁলোকক জাপি দিয়া হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো অনাশৈক্ষিক কামৰ বোজা । ফলস্বৰূপ, ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱেই আজি এক যান্ত্ৰিক পৰিৱেশৰ দিশলৈ গতি কৰিছে । ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাথঁনি আৰু শিক্ষকৰ নাটনি এক ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এফালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ তুলনাত শিক্ষকৰ সংখ্যা অতি কম, আনফালে আকৌ ৰাজ্যৰ বহু বিদ্যালয় এতিয়াও মাত্ৰ এজনীয়া শিক্ষকেৰে জোৰা-টাপলিৰে চলি আছে । তদুপৰি, প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয়তে কোনো কাৰ্যালয় সহায়ক বা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ নথকাৰ বাবে কাৰ্যালয়ৰ যাৱতীয় কাগজ-পত্ৰ আৰু ডিজিটেল ডাটা এণ্ট্ৰিৰ সকলো কাম প্ৰধান শিক্ষকসকলে অকলে কৰিবলগীয়া হয় । এই অনুষ্ঠানিক কামৰ হেঁচাত প্ৰধান শিক্ষকসকলে মূৰ তুলিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে । শিক্ষকসকলক শিক্ষা প্ৰদানৰ দৰে পবিত্ৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি চৰকাৰে বিভিন্ন অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োজিত কৰিছে । বৰ্তমান চলি থকা লোকপিয়লৰ দায়িত্বৰ বাবে বহু শিক্ষক বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকিবলগীয়া হৈছে । আনকি নগাঁৱৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিদ্যালয়সমূহৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাও পিছুৱাই দিবলগীয়া হৈছে । এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে ।’’
যেতিয়া এজন শিক্ষকে মুকলি মনেৰে আৰু মানসিক প্ৰশান্তিৰে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া গুণগত শিক্ষাৰ আশা কৰাটো বৃথা । শিক্ষকসকলক কাৰ্যালয়ৰ বা চৰকাৰী আঁচনিৰ কামত ব্যস্ত ৰাখি আচলতে চৰকাৰে তেওঁলোকক সমাজখনক সামগ্ৰিকভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ মূল দায়িত্বৰ পৰাহে আঁতৰাই ৰাখিছে । এক সুস্থ আৰু সবল শৈক্ষিক পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিবলৈ হ’লে চৰকাৰে অনতিবিলম্বে বিদ্যালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত শিক্ষক আৰু অনা-শিক্ষক কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দি শিক্ষক সমাজক কেৱল শ্ৰেণীকোঠাৰ পবিত্ৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ সুযোগ উলিয়াই দিয়াটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে ।
এনেবোৰ স্পৰ্শকাতৰ কাৰণতে ভাৰতত শিক্ষকতা বৃত্তিৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মৰ আকৰ্ষণ হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে । ভাৰতত প্ৰতিভাৱান যুৱ প্ৰজন্মক শিক্ষকতা বৃত্তিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ হ'লে উন্নত দেশৰ আৰ্হিত শিক্ষকসকলৰ দৰমহাৰ গাঁথনি উন্নত কৰাটো জৰুৰী । শিক্ষকসকলক অনা-শৈক্ষিক চৰকাৰী কামৰ পৰা ৰেহাই দি কেৱল শিক্ষাদানত মনোনিবেশ কৰিবলৈ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব । ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা নিষ্ঠা আঁচনি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ -এ শিক্ষকসকলৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু মৰ্যাদা বৃদ্ধিত বৰ্তমান ইতিবাচক ভূমিকা ল'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
বিশ্ব শিক্ষক দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ওচৰত দাবী জনোৱা উচিত যাতে অনতিবিলম্বে বিদ্যালয়সমূহৰ খালী পদসমূহ পূৰণ কৰা হয়, কাৰ্যালয় সহায়িকা নিযুক্তি দি শিক্ষকসকলক কাৰ্যালয়ৰ কামৰ পৰা মুক্তি দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকক কেৱল শ্ৰেণীকোঠাৰ পবিত্ৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ সুযোগ উলিয়াই দিয়া হয় । তেতিয়াহে বিশ্ব শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য সসাৰ্থক হ’ব আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই এক সুস্থ শৈক্ষিক পৰিৱেশ ঘূৰাই পাব ।
লগতে পঢ়ক: আৰম্ভই হোৱা নাই সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ৫০৮০৭ টা প্ৰকল্পৰ কাম : বহু প্ৰকল্প আধৰুৱা