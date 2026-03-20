ঘৰচিৰিকাৰ সংখ্যা হ্ৰাস চিন্তাৰ বিষয় : আজি বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস

প্ৰতিবছৰৰ দৰে লখিমপুৰতো আজি পালন কৰা হৈছে বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস ৷ কিয় উদযাপন কৰা হয় এই দিৱস ?

ঘৰচিৰিকা চৰাই হ্ৰাস চিন্তাৰ বিষয়, সংৰক্ষণৰ বাবে সকলো ওলাই আহক
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 9:58 AM IST

লখিমপুৰ: "মুখত দুডাল দূবৰি বন, দুডাল খৰিকা ৷ মোৰ চোতালত ওমলহি অ' ঘৰচিৰিকা ৷" কবি নৱকান্ত বৰুৱাই ৰচনা কৰা ডঃ বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্তৰ কণ্ঠৰ এটি অতি জনপ্ৰিয় অসমীয়া গীত ৷ গীতটিত আমাৰ ঘৰৰ চোতালে চোতালে চিৰিক চিৰিককৈ পিটপিটাই ফুৰা কণমানি ঘৰচিৰিকা চৰাইক উদেশ্য কৰি আকুলতা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷

আমাৰ অতিকে চিনাকী ঘৰচিৰিকা চৰাই বিশ্বজুৰি আদৰৰ চৰাই ৷ যাৰ বাবে ঘৰ চিৰিকাৰ নামত এটা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ২০ মাৰ্চ তাৰিখটো বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱসৰূপে পালন কৰা হৈছে ৷

অসমত ২০১০ চনৰ পৰা এই দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে ৷ কিয় উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস ? এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰ মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মুখ্য বিজ্ঞানী ডঃ প্ৰবাল শইকীয়াই কয়, "বিশ্বৰ প্ৰায় ৮০/৯০ খন দেশেই বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস উদযাপন কৰে ৷ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত ঘৰচিৰিকা পোৱা যায় ৷ বিভিন্ন দেশত কেইবাটাও ঘৰচিৰিকা চৰাইৰ প্ৰজাতি পোৱা যায় ৷ ইয়াৰে প্ৰায় ৩০ টা প্ৰজাতিৰ ঘৰচিৰিকা বিদেশত পোৱা যায় যদিও ভাৰতত ৬ টা আৰু অসমত দুটা প্ৰজাতিৰহে ঘৰচিৰিকা পোৱা যায় ৷ সেয়া হ'ল ঘৰচিৰিকা আৰু বনচিৰিকা ৷ ঘৰচিৰিকাতকৈ বনচিৰিকাৰ সংখ্যা অধিক ৷"

ঘৰচিৰিকাৰ সম্পৰ্কে বিজ্ঞানী ডঃ শইকীয়াই কয়, "২০১০ চনত এটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনে অসমত ঘৰচিৰিকা দিৱস উদযাপন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে ৷ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ লগত অসমেও সহযোগিতা কৰি আন্দামানত ঘৰচিৰিকা দিৱস উদযাপন কৰ ৷ তেতিয়াৰ পৰা অসমত প্ৰতি বছৰে ঘৰচিৰিকা দিৱস উদযাপন কৰি আহিছে ৷ পাঁচৰ পৰা আঠবছৰ জীয়াই থকা ঘৰচিৰিকা চৰায়ে মানুহৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰে ৷ আন চৰাইৰ দৰে ঘৰচিৰিকাই বন জংঘলৰ পৰিৱৰ্তে মানুহৰ সৈতে ঘৰত বাহ সাজি থাকে ৷ কিন্তু বৰ্তমান দ্ৰুত গতিত কমিছে চৰাইবিধৰ সংখ্যা ৷"

ঘৰচিৰিকাৰ সংখ্যা দ্ৰুত গতিত কমিছে বুলি দুখ প্ৰকাশ কৰি বিজ্ঞানী ডঃ শইকীয়াই কয়, "শস্যক্ষেত্ৰত কীটনাশকৰ প্ৰয়োগ, মোবাইল ফোনৰ টাৱাৰৰ তৰংগ, মানুহৰ পুৰণি পৰম্পৰাগত শৈলীৰ ঘৰ নোহোৱা, বতৰৰ পৰিৱৰ্তন আদি বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে ঘৰচিৰিকা চৰাই দ্ৰুতগতিত কমিব ধৰিছে ৷ এনে কাৰকসমূহৰ বাবে ঘৰচিৰিকা চৰাইৰ পোৱালি বিকলাংগ হোৱা অথবা মৃত্যু হোৱাৰ ফলত চৰাইবিধৰ বংশবৃদ্ধি পৰ্যাপ্ত নোহোৱা হৈছে ৷"

ঘৰচিৰিকাৰ সংৰক্ষণৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "দিল্লী চৰকাৰে চৰাইবিধৰ সংৰক্ষণৰ বাবেই ঘৰচিৰিকাক ৰাজ্যিক পক্ষীৰ মৰ্যাদা দিছে ৷ আমি অসমত ২০১০ চনৰ পৰা ঘৰচিৰিকা দিৱস উদযাপন কৰি আহিছো ৷ ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত বিভিন্ন সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি ঘৰচিৰিকা চৰাইৰ সংৰক্ষণৰ হকে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ৷ কৃত্ৰিমভাৱে চৰাইৰ বাহ প্ৰস্তুত কৰি চৰাইৰ বংশ বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সস্থানত ১০ হেজাৰ চৰাইৰ বাহ বিতৰণ কৰা হৈছে ৷ এক সংৰক্ষণ আন্দোলন লৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে ৷"

"এনে কাৰ্যব্যৱস্থাৰ ফলশ্ৰুতিত বহুতে নিজে বাহ সাজি চৰাইৰ বাবে স্থাপন কৰিছে ৷ এয়া এক শুভলক্ষণ ৷ কেৱল দিৱসতে সীমাবদ্ধ ৰখা উচিত নহয় ৷ কেৱল দিৱস উদযাপনতে দিৱসটো সীমাবদ্ধ ৰখা উচিত নহয় ৷ সমাজৰ সকলোস্তৰৰ লোকেই ঘৰচিৰিকা সংৰক্ষণত অৰিহণা যোগাব পাৰে ৷ সকলোৱে মিলি ঘৰ চোতাল শুৱনি কৰি চিৰিক-চিৰিক কৰি থকা ঘৰচিৰিকা চৰাইৰ মনোৰম দৃশ্যত একাত্ম হৈ পৰি অনাবিল আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰো ৷ তাহানিৰ সুলভ তেনে পৰিৱেশক পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ সকলোকে কিঞ্চিৎ হলেও অৰিহণা যোগাবলৈ ওলাই আহক ৷ " এই আৱেদন বিজ্ঞানী ডঃ প্ৰবাল শইকীয়াৰ ৷

