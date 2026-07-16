ETV Bharat / state

সাপ সংৰক্ষণৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টা: ২০১৯ চনৰ পৰা ৮০০ৰো অধিক সাপ উদ্ধাৰ বিশ্বনাথ জিলা বন বিভাগৰ

বিশ্বনাথ জিলা বন বিভাগৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে ২০১৯ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈকে সফলতাৰে উদ্ধাৰ কৰিছে ৮০০ৰো অধিক বিষাক্ত আৰু অবিষাক্ত সাপ ।

World Snake Day
বন বিভাগৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী অজয় দাস (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 4:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: বিশ্ব সৰ্প দিৱস উপলক্ষে বিশ্বনাথ জিলা বন বিভাগৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু সংৰক্ষণমূলক কাম-কাজ পুনৰবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে । বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ লগতে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বন বিভাগৰ প্ৰশিক্ষিত উদ্ধাৰকাৰী দলে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি নীৰৱে আগবঢ়াই আহিছে এক উল্লেখযোগ্য সেৱা ।

বন বিভাগৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী অজয় দাসৰ নেতৃত্বত উদ্ধাৰকাৰী দলে ২০১৯ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈকে সফলতাৰে উদ্ধাৰ কৰিছে বিশ্বনাথ বন সংমণ্ডলৰ বিভিন্ন গাঁও, চহৰ, কৃষিভূমি আৰু বাসগৃহত সোমাই থকা ৮০০ৰো অধিক বিষাক্ত আৰু অবিষাক্ত সাপ । উদ্ধাৰৰ পিছত বন বিভাগৰ নিৰ্ধাৰিত নীতি-নিৰ্দেশনা অনুসৰি সাপসমূহ উপযুক্ত প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত সুৰক্ষিতভাৱে এৰি দিয়া হৈছে ।

অজয় দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

সাপৰ উপৰিও এই সময়ছোৱাত উদ্ধাৰকাৰী দলে ২০০ৰো অধিক সুগৰি পহু, এটা হাতী, ১২০ ৰো অধিক চফ্ট শ্বেল কাছ, ২০ টা মনিটৰ লিজাৰ্ড, এটা সংকটাপন্ন বেংগল ফ্ল'ৰিকান, সাতটা ষ্টৰ্ক চৰাই, তিনিটা ফিছিং কেটকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু পক্ষী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত অজয় দাসয়ে কয়, ‘‘মই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সাপ উদ্ধাৰ অভিযানৰ সৈতে জড়িত হৈ কাম কৰি আহিছোঁ । প্ৰথমে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । পিছলৈ বিভিন্ন অঞ্চলতো সাপ উদ্ধাৰৰ কাম সম্পন্ন কৰিছোঁ । বৰ্তমানলৈকে মই প্ৰায় ৮০০ টাতকৈ অধিক সাপ সফলভাৱে উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত এৰি দিছোঁ । প্ৰতিটো উদ্ধাৰ অভিযানত মানুহৰ সুৰক্ষাৰ লগতে বন্যপ্ৰাণীৰ সংৰক্ষণকো সমানে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।’’

World Snake Day
অজগৰ উদ্ধাৰ (ETV Bharat)

‘‘আজি বিশ্ব সৰ্প দিৱসৰ এই ক্ষণত মই সকলোকে সাপ দেখিলেই আতংকিত নহৈ বা হত্যা নকৰি বন বিভাগ বা প্ৰশিক্ষিত উদ্ধাৰকাৰীক খবৰ দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । সাপ আমাৰ পৰিৱেশৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ, সিহঁতক সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

বন বিভাগৰ মতে, এই উদ্ধাৰ অভিযানসমূহে এফালে বহু মূল্যবান বন্যপ্ৰাণীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ লগতে আনফালে অঞ্চলটোত মানুহ-বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাত যথেষ্ট হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিছে । এতিয়া বহু লোকে বন্যপ্ৰাণী দেখিলেই ক্ষতি নকৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়ে, যিটো সজাগতাৰ এক ইতিবাচক লক্ষণ ।

বিশ্ব সৰ্প দিৱস উপলক্ষে বিশ্বনাথ বন সংমণ্ডলৰ বিভাগীয় বন বিষয়া ঋতু পৱন বৰাই কয়, ‘‘বৰষুণৰ বতৰত সাপৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পায় । এনে সময়ত বন বিভাগে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে উদ্ধাৰকাৰী দলক ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । সাপ দেখা পোৱাৰ খবৰ আহিলেই আমাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । প্ৰয়োজন অনুসৰি সাপ উদ্ধাৰ কৰি পুনৰ বনত এৰি দিয়া হয় । এই কামত স্বেচ্ছাসেৱক আৰু স্থানীয় ৰাইজেও আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা কৰে । উদ্ধাৰ অভিযানৰ লগতে সাপ, সাপে কামোৰাৰ চিকিৎসা আৰু সাপৰ পৰিৱেশগত গুৰুত্ব সম্পৰ্কেও জনসচেতনতা সৃষ্টি কৰি অহা হৈছে ।’’

World Snake Day
এটা সাপ উদ্ধাৰৰ সময়ত অজয় দাস (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয় যে বিশ্বনাথ অসামৰিক চিকিৎসালয়ে সাপৰ কামোৰত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । বন বিভাগে জনসাধাৰণক আহ্বান জনাই কয় যে সাপে এন্দুৰৰ সংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । সেয়েহে সাপ দেখিলেই আতংকিত বা হত্যা নকৰি তৎক্ষণাত বন বিভাগ অথবা প্ৰশিক্ষিত উদ্ধাৰকাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

বন বিভাগৰ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ এনে নিষ্ঠাপূৰ্ণ সেৱাই অসমৰ সমৃদ্ধ জীৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ, মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান নিশ্চিতকৰণ আৰু জনসচেতনতা বৃদ্ধিত এক উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াই আহিছে ।

লগতে পঢ়ক: বানৰ অভিশাপ ! জোনাইত এতিয়া চৌদিশে ধ্বংসৰ কৰুণ ছবি

TAGGED:

বিশ্ব সৰ্প দিৱস
বিশ্বনাথ জিলা বন বিভাগ
বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ
BISWANATH FOREST DEPARTMENT
WORLD SNAKE DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.