অসমত বছৰি সংঘটিত কমেও ৩৫০০ সাপে খুঁটাৰ ঘটনা, অন্ধবিশ্বাসৰ পৰিৱৰ্তে সজাগ হোৱাৰ আহ্বান মন্ত্ৰী সিংহলৰ
সকলো সাপেই বিষধৰ নহয় আৰু সাধাৰণতে সাপে মানুহক আক্ৰমণ নকৰে ৷ কেতিয়াবা নিজক বিপদত পৰা যেন অনুভৱ কৰিলেহে সাপে মানুহক খোঁটে ৷
Published : July 16, 2026 at 5:42 PM IST
গুৱাহাটী: ১৬ জুলাই দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বতে সৰ্প দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ সাপ সংৰক্ষণ, পৰিৱেশ তথা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত ইয়াৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷
সাপ সম্পৰ্কে এতিয়াও আমাৰ বহুতৰে মাজত কিছুমান ভুল ধাৰণা আছে ৷ বহু লোকে দেখা মাত্ৰেই সাপে অপকাৰ কৰিব বুলি ভাবি মাৰি পেলায় ৷ কিন্তু সাপে আমাক কিদৰে সহায় কৰে সেইসমূহ কথা চালি-জাৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷
Over 35,000 snakebite cases are reported in Assam every year.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) July 16, 2026
While fatalities have reduced considerably in recent years, vigilance & timely treatment remain our strongest defence.
This World Snake Day, let’s choose awareness over fear and science over superstition. Be aware.… pic.twitter.com/DXR0cXNOny
সকলো সাপেই বিষধৰ নহয় আৰু সাধাৰণতে সাপে মানুহক আক্ৰমণ নকৰে ৷ কেতিয়াবা নিজক বিপদত পৰা যেন অনুভৱ কৰিলেহে সাপে মানুহক খোঁটে ৷ মোচোৱা গোম, বাকৰাজ আদি সাপক কৃষকৰ বন্ধু বুলি কোৱা হয় ৷ ই এন্দুৰ আদি শস্য অনিষ্টকাৰী জীৱ ভক্ষণ কৰি কৃষকক সহায় কৰে ৷ ফেঁটী প্ৰজাতিৰ সাপ বিষধৰ যদিও ই তেতিয়ালৈকে মানুহক আক্ৰমণ নকৰে, যেতিয়ালৈকে তাৰ জীৱন বিপদত পৰা যেন অনুভৱ নকৰে ৷
অসমত বিভিন্ন সময়ত সাপে মানুহ খোঁটাৰ ঘটনা শুনা যায় ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কেতবোৰ তথ্য সদৰী কৰাৰ লগতে সাপৰ পৰা বাচিবলৈ কি কৰিব লাগে তাৰো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৷
পোষ্টটোত মন্ত্ৰী সিংহলে লিখিছে- ‘‘প্ৰতিবছৰে অসমত কমেও ৩৫০০ সাপে খোঁটাৰ ঘটনা পোৱা যায় । বিগত সময়ছোৱাত সাপে খোঁটাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । সতৰ্কতা আৰু সময়মতে চিকিৎসা আমাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী প্ৰতিৰক্ষাৰ উপায় । এই বিশ্ব সৰ্প দিৱসত ভয়ৰ সলনি সজাগতা আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ সলনি বিজ্ঞান বাছি লওঁ আহক। সচেতন হওক, সুৰক্ষিত হৈ থাকক ।’’
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কেইটামান পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছে ৷ যেনে- ঘৰৰ চৌপাশ পৰিস্কাৰ-পৰিচন্ন কৰি ৰখা, ৰাতি খোজ কঢ়াৰ সময়ত টৰ্চ লাইট ব্যৱহাৰ কৰা, সাপ দেখিলে কেতিয়াও আমনি নকৰা, ঘন বননি, ঘাঁহনি আদিত খোজ দিয়াৰ সময়ত সাৱধান হোৱা আৰু সাপে খুঁটিলে বেজৰ ওচৰলৈ যোৱাতকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা আদি ৷
আজি 'বিশ্ব সৰ্প দিৱস'। সাপ আমাৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ৰঙ-বিৰঙী সাপে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে। সকলো সাপ বিষধৰ নহয়; সেই দৃষ্টিৰে অধিকাংশ সাপেই মানুহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নহয়। খেতিপথাৰত এন্দুৰ-নিগনিৰ সংখ্যা… pic.twitter.com/In8VBn7qn0— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) July 16, 2026
ইফালে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱেও ৰাইজক সাপৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হ’বলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ এক্স এটা পোষ্টত ডাঃ পেগুৱে লিখিছে, ‘‘আজি 'বিশ্ব সৰ্প দিৱস' ৷ সাপ আমাৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান । বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ৰঙ-বিৰঙী সাপে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে । সকলো সাপ বিষধৰ নহয়; সেই দৃষ্টিৰে অধিকাংশ সাপেই মানুহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নহয় । খেতিপথাৰত এন্দুৰ-নিগনিৰ সংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি সাপে কৃষকক সহায় কৰে আৰু খাদ্যশস্য সুৰক্ষিত ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়ায় । ভয় বা অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ সাপক হত্যা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, সিহঁতৰ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান আহৰণ কৰি সিহঁতৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলৈ শিকাটো সময়ৰ আহ্বান । আহক, বিশ্ব সৰ্প দিৱসত সাপক জানিবলৈ, বুজিবলৈ আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সচেতন হোৱাৰ সংকল্প লওঁ ।’’
লগতে পঢ়ক: সাপ সংৰক্ষণৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টা: ২০১৯ চনৰ পৰা ৮০০ৰো অধিক সাপ উদ্ধাৰ বিশ্বনাথ জিলা বন বিভাগৰ