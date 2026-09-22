বিশ্ব গঁড় দিৱস: সংৰক্ষণৰ পৰা স্থান সুৰক্ষালৈ অসমৰ গঁড় সংৰক্ষণৰ এক নতুন পৰ্যায়

বিশ্ব গঁড় দিৱস: সংৰক্ষণৰ পৰা স্থান সুৰক্ষালৈ অসমৰ গঁড় সংৰক্ষণৰ এক নতুন পৰ্যায়
গঁড় ৰক্ষাৰ পৰা গঁড়ৰ বাবে ঠাই নিশ্চিত কৰালৈকে অসমৰ গঁড় সংৰক্ষণৰ বাবে এক নতুন প্ৰত্যাহ্বান । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : September 22, 2026 at 5:08 PM IST
তেজপুৰ : ২২ ছেপ্টেম্বৰ, গঁড়ৰ বাবে এটা দিন । গঁড় হত্যা আৰু চোৰাং চিকাৰ বন্ধ কৰা, গঁড়ৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থান ৰক্ষা কৰা আৰু গঁড়ৰ পাঁচটা প্ৰজাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস হিচাপে ২০১০ চনত এই বিশেষ দিনটো ধাৰ্য কৰা হৈছিল ।
২০১০ চনত বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী পুঁজি (World Wide Fund for Nature or World Wildlife Fund, WWF) দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব গঁড় দিৱস উদযাপন কৰে । ইয়াৰ পিছতে প্ৰত্যেক বছৰে ২২ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ।
বিশ্ব গঁড় দিৱস আৰু অসমৰ প্ৰাসংগিকতা
অসমৰ গৌৰৱ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে জনাজাত । আনহাতে, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু পবিতৰা অভয়াৰণ্যতো গঁড় সংৰক্ষণ কৰা হয় । সেয়ে বিশ্ব গঁড় দিৱসৰ তাৎপৰ্য অসমৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ । যাৰ বাবে প্ৰতিবছৰে কাজিৰঙাত বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ব গঁড় দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
আনহাতে, ২২ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব গঁড় দিৱস উদযাপনৰ সময়তে অসমত এশিঙীয়া গঁড়ৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা উল্লেখযোগ্য সফলতাৰ সমান্তৰালভাৱে সংৰক্ষণৰ এক নতুন প্ৰত্যাহ্বানেও গুৰুত্ব লাভ কৰিছে । সেয়া হৈছে— বৃদ্ধি পাই অহা গঁড়ৰ জনসংখ্যাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত, সংযুক্ত আৰু সুৰক্ষিত বাসস্থান কেনেদৰে নিশ্চিত কৰা যায় ।
গঁড় সংৰক্ষণবিদৰ ভাষ্য
বিশিষ্ট গঁড় সংৰক্ষণবিদ তথা আৰণ্যকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডঃ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰৰ মতে, এশিঙীয়া গঁড়ৰ বিশ্বজনীন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে অসমৰ উত্থানৰ আঁৰত আছে অনুকূল পৰিৱেশ, ভৌগোলিক অৱস্থান, দীৰ্ঘদিনীয়া সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, চোৰাং চিকাৰবিৰোধী অভিযান, বাসস্থান ব্যৱস্থাপনা আৰু চৰকাৰী পৰ্যায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপ্ৰৱণ সমভূমি অঞ্চলৰ পলসুৱা ঘাঁহনি, জলাশয়, নদীপাৰৰ বনাঞ্চল আৰু সঘনে পৰিৱৰ্তিত বাসস্থানৰ বৈচিত্ৰ্যই এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে ।
“অসমে কেৱল গঁড়ক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাই নাই; গঁড়ৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পৰা এক সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশতন্ত্ৰকো সুৰক্ষিত কৰিছে ।” ডঃ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰে কয় ।
গঁড়ৰ তথ্য
২০২২ চনৰ গঁড় গণনাৰ তথ্যত কাজিৰঙাত ২,৬১৩টা, ওৰাঙত ১২৫টা আৰু পবিতৰাত ১০৭টা গঁড়ৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি মানসতো গঁড়ৰ উপস্থিতি আছে । সেই সময়ত ভাৰত আৰু নেপালত বন্য অৱস্থাত থকা এশিঙীয়া গঁড়ৰ মুঠ সংখ্যা প্ৰায় ৪,০১৪টা বুলি অনুমান কৰা হৈছিল ।
অৱশ্যে কাজিৰঙাৰ সফলতাক ভিত্তি কৰি উদ্যানখনত গঁড়ৰ সংখ্যা অনিৰ্দিষ্টভাৱে বৃদ্ধি কৰি থাকিব পৰা যাব বুলি ধৰি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ’বলৈ আহ্বান জনাইছে ডঃ তালুকদাৰে ।
২০২২ চনত কাজিৰঙাত থকা ২,৬১৩টা গঁড়ে বিশ্বৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৭০ শতাংশ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । সেয়েহে সংৰক্ষণৰ আলোচনাই এতিয়া কাজিৰঙাই কিমান গঁড় ধৰি ৰাখিব পাৰে সেই প্ৰশ্নৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেওঁ কয় ।
তেওঁ কয়, “গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো কেৱল কাজিৰঙাত কিমান গঁড় থাকিব পাৰে সেইটো নহয় । প্ৰশ্নটো হ’ল— এটা মাত্ৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰত গঁড়ৰ জনসংখ্যাৰ কিমান অংশ আমি কেন্দ্ৰীভূত হৈ থকাটো বিচাৰো ?”
গঁড় সংৰক্ষণৰ সাৱধানতা
তেওঁৰ মতে, এটা অঞ্চলত অত্যধিকসংখ্যক গঁড় কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকিলে ৰোগ, অতিপ্ৰবল বান, বাসস্থানৰ পৰিৱৰ্তন, জনসংখ্যাগত চাপ অথবা অন্যান্য বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰাকৃতিক বা পৰিৱেশগত পৰিঘটনাই একে সময়তে গঁড়ৰ এক বৃহৎ অংশক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । সেয়েহে কাজিৰঙাত গঁড়ৰ ঘনত্ব ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে একাধিক সুস্থ আৰু কাৰ্যক্ষম গঁড়ৰ জনসংখ্যা গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ কাজিৰঙা, ওৰাং, লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি, পবিতৰা, মানস আৰু অন্যান্য উপযুক্ত অঞ্চলক বৃহত্তৰ গঁড় সংৰক্ষণ নেটৱৰ্কৰ অংশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ‘মেটাপপুলেচন’ পদ্ধতি গ্ৰহণৰ পোষকতা কৰে ।
প্ৰাকৃতিকভাৱে গঁড়ৰ বিস্তাৰক গুৰুত্ব
ওৰাং, লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি আৰু কাজিৰঙাৰ মাজৰ সংযোগৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ডঃ তালুকদাৰে কয় যে সংৰক্ষিত অঞ্চলসমূহক প্ৰশাসনিক সীমাৰেখাৰে পৃথক হোৱা একো একোটা দ্বীপ হিচাপে চাব নালাগে । বৰং এই অঞ্চলসমূহক বৃহত্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ এক সংযুক্ত পৰিৱেশগত ভূ-দৃশ্যৰ অংশ হিচাপে চাব লাগে ।
উপযুক্ত বাসস্থান আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত হ’লে গঁড়ে নিজে নিজে পুনৰ কোনো অঞ্চললৈ ঘূৰি আহিব পাৰে বুলি লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰিলৈ গঁড়ৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰত্যাৱৰ্তনে প্ৰমাণ কৰিছে বুলি তেওঁ কয় ।
২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰত প্ৰায় ৬-৮টা গঁড় লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰিত প্ৰৱেশ কৰিছিল । ১৯৮০ৰ দশকত চোৰাং চিকাৰৰ ফলত লাওখোৱাৰ পৰা গঁড় স্থানীয়ভাৱে বিলুপ্ত হোৱাৰ পিছত এই প্ৰাকৃতিক প্ৰত্যাৱৰ্তন বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । প্ৰাকৃতিকভাৱে গঁড়ৰ বিস্তাৰে জিনগত আদান-প্ৰদান, জনসংখ্যাৰ বিচ্ছিন্নতা হ্ৰাস, নতুন বাসস্থানলৈ বিস্তাৰ আৰু স্থানীয় দুৰ্যোগৰ বিৰুদ্ধে অধিক স্থিতিস্থাপকতা গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব পাৰে ।
কিন্তু সংযোগ কেৱল মানচিত্ৰত থাকিলেই নহ’ব; ই কাৰ্যক্ষম হ’ব লাগিব বুলি তেওঁ সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।
“জন্তুবোৰে যাতে মানৱীয় হস্তক্ষেপ, পথ, কৃষিভূমি, পশুধন, আগ্ৰাসী উদ্ভিদ অথবা নিৰাপত্তাজনিত বিপদৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ ভূ-দৃশ্যৰ মাজেৰে চলাচল কৰিব পাৰে, সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।” তেওঁ কয় ।
বান কেৱল ভাবুকি নহয়, পৰিৱেশগত প্ৰক্ৰিয়াও
কাজিৰঙাৰ বাৰ্ষিক বানক কেৱল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হিচাপে চোৱাৰ ধাৰণাত পৰিৱৰ্তন অনাৰ আহ্বান জনাইছে ডঃ তালুকদাৰে । বানক কেৱল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হিচাপে বৰ্ণনা কৰাটো 'ধাৰণাগত ভুল' বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে বান বা বানপ্ৰৱণ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশগত প্ৰক্ৰিয়া । ব্ৰহ্মপুত্ৰই পলস জমা কৰে, নদীৰ গতিপথ সলনি কৰে, জলাশয়সমূহ পুনৰ ভৰাই তোলে আৰু উদ্ভিদৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় । ইয়াৰ ফলত গঁড় আৰু অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঘাঁহনি, জলাশয় আৰু নদীপাৰৰ বনাঞ্চলৰ গতিশীল পৰিৱেশগত ভাৰসাম্য বজাই থাকে ।
গঁড় বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলৈ প্ৰস্তুত থকা প্ৰাণী । বানৰ সময়ত ইহঁতে সাঁতুৰিব পাৰে, ওখ ঠাইলৈ যাব পাৰে । কিন্তু পথ, বসতি অথবা অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিয়ে ওখ ভূমিলৈ যোৱাৰ পৰম্পৰাগত বন্যপ্ৰাণী চলাচলৰ পথ বন্ধ কৰিলে বিপদ অধিক বৃদ্ধি পায় ।
“কাজিৰঙাৰ পৰা বান আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বানৰ সময়ত বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে ভূ-দৃশ্যটো অধিক নিৰাপদ কৰি তুলিব লাগে ।” ডঃ তালুকদাৰে কয় ।
ইয়াৰ বাবে প্ৰাকৃতিক বানপ্ৰৱণ অঞ্চল সংৰক্ষণ, ওখ ভূমিলৈ বন্যপ্ৰাণীৰ চলাচলৰ পথ সুৰক্ষিত কৰা, কাৰ্বি আংলঙৰ সৈতে সংযোগ শক্তিশালী কৰা আৰু সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ চাৰিওফালে আন্তঃগাঁথনিৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থাপনা প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ কয় ।
বাসস্থান খণ্ডিতকৰণ এক নতুন প্ৰত্যাহ্বান
গঁড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে বাসস্থান খণ্ডিতকৰণ, আগ্ৰাসী উদ্ভিদ আৰু মানুহ-গঁড়ৰ সংঘাত প্ৰাকৃতিক বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে দেখা দিছে । ডঃ তালুকদাৰে মানসৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয় যে Chromolaena odorata আৰু Mikania micranthaৰ দৰে আগ্ৰাসী উদ্ভিদে তাত ঘাঁহনি অঞ্চলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
একেদৰে পবিতৰাই অতি ঘন গঁড়ৰ জনসংখ্যা আৰু মানুহে বসবাস কৰা ভূ-দৃশ্যৰ মাজত সংৰক্ষণৰ প্ৰত্যাহ্বান স্পষ্ট কৰি তুলিছে । ইয়াত মানুহৰ বসতি আৰু পশুধনৰ ব্যৱহাৰে গঁড়ৰ বাসস্থানৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰে ।
প্ৰাকৃতিকভাৱে পুনৰ বসতি স্থাপন সম্ভৱ নোহোৱা অথবা অতি লেহেমীয়া হোৱা অঞ্চলত স্থানান্তৰৰ জৰিয়তে গঁড়ৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব বা শক্তিশালী কৰিব পাৰি । কিন্তু প্ৰাকৃতিক বিস্তাৰৰ এক বৃহৎ সুবিধা আছে— গঁড়ে নিজেই উপযুক্ত বাসস্থান বাছি লয় বুলি ডঃ তালুকদাৰে কয় ।
পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত স্থানীয় লোকৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ
গঁড়ৰ বাসস্থানৰ কাষত বসবাস কৰা স্থানীয় লোকসকলৰ ভূমিকাৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে সংৰক্ষণবিদগৰাকীয়ে । বানৰ সময়ত গঁড়ে কেতিয়াবা মানুহৰ বসতিপ্ৰধান অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে । এনে পৰিস্থিতিত স্থানীয় লোকৰ সহযোগিতা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে ।
“সংৰক্ষণৰ দৃষ্টিভংগী ‘আমি মানুহৰ পৰা গঁড়ক কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিম ?’ৰ পৰা ‘মানুহ আৰু গঁড়ে সহাৱস্থান কৰিব পৰা পৰিস্থিতি কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিম ?’লৈ আমি সলনি হ’ব লাগিব ।” তেওঁ কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, “বন বিভাগে গঁড়ৰ জনসংখ্যা সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে, কিন্তু গঁড়ৰ বাবে এটা সম্পূৰ্ণ ভূ-দৃশ্য কেৱল সেই ভূ-দৃশ্যত বসবাস কৰা লোকসকলৰ সহযোগিতাৰেহে জীয়াই থাকিব পাৰে ।”
গঁড় ৰক্ষাৰ পৰা গঁড়ৰ বাবে ঠাই নিশ্চিত কৰাৰ দিশে
ডঃ তালুকদাৰে কয় যে চোৰাং চিকাৰ এতিয়াও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাবুকি হৈ আছে । সেয়েহে চোৰাং চিকাৰবিৰোধী চোৰাংচোৱা তথ্য সংগ্ৰহ, সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, আইন প্ৰয়োগ আৰু অবৈধ গঁড়ৰ খৰ্গৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ অব্যাহত ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । কিন্তু তেওঁৰ মতে, সংৰক্ষণৰ সমস্যাৰ প্ৰকৃতি এতিয়া সলনি হৈছে ।
“যেতিয়া গঁড়ৰ সংখ্যা অতি কম আছিল, তেতিয়া মূল প্ৰশ্নটো আছিল— ‘অৱশিষ্ট গঁড়বোৰক বিলুপ্তিৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিম ?’ এতিয়া দশকজোৰা সফল সুৰক্ষাৰ পিছত প্ৰশ্নটো ক্ৰমাৎ হৈ পৰিছে যে— ‘পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ গঁড়বোৰ ক’ত থাকিব ?’”
তেওঁৰ মতে, সংৰক্ষণৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সুৰক্ষাৰ পৰা স্থানান্তৰ পৰিকল্পনা, চোৰাং চিকাৰবিৰোধী ব্যৱস্থাৰ পৰা বাসস্থান সুৰক্ষা, সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ পৰা সংযুক্ত ভূ-দৃশ্য আৰু জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ পৰা জনসংখ্যাৰ বিস্তাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ।
অসমৰ গঁড় সংৰক্ষণৰ সফলতা কেৱল ৰাজ্যখনত কিমানটা গঁড় আছে তাৰ ওপৰত জোখাৰ পৰিৱৰ্তে কিমানটা সুস্থ, কাৰ্যক্ষম আৰু পৰস্পৰ সংযুক্ত গঁড়ৰ জনসংখ্যা অসমে দীৰ্ঘদিনলৈ ধৰি ৰাখিব পাৰে, তাৰ ওপৰত জোখা উচিত বুলি তেওঁ কয় ।
“অসমে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে যে সংকটাপন্ন গঁড়ৰ এটা জনসংখ্যাক বিলুপ্তিৰ প্ৰান্তৰ পৰা ঘূৰাই আনিব পাৰি । পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো অধিক জটিল— আমি এনে এক বৃহৎ, সংযুক্ত আৰু সামাজিকভাৱে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ ভূ-দৃশ্য সৃষ্টি কৰিব পাৰিমনে, য’ত পুনৰুদ্ধাৰ হোৱা গঁড়ৰ জনসংখ্যাই স্বাভাৱিকভাৱে বিস্তাৰ লাভ কৰি দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে স্থিতিস্থাপক হৈ থাকিব পাৰে ? অসমে গঁড়ক প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষা দিছে । সংৰক্ষণৰ বাবে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মই গঁড়ক প্ৰয়োজনীয় ঠাই দিব লাগিব ।” ডঃ তালুকদাৰে কয় ।