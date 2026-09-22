ETV Bharat / state

World Rhino Day: কিয় পালন কৰা হয় বিশ্ব গঁড় দিৱস ?

পৃথিৱীৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গঁড় এক অপৰিহাৰ্য অংগ; কিন্তু চোৰাং চিকাৰ, বাসস্থান ধ্বংস আৰু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ সময়ত এই প্ৰাণীবিধক লৈ ৰূপজ্য়োতি গোস্বামীৰ প্ৰতিবেদন...

World Rhino Day 2026
বিশ্ব গঁড় দিৱস ২০২৬ (Kaziranga National Park FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 1:16 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : আজি বিশ্ব গঁড় দিৱস ৷ প্ৰতি বছৰে ২২ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব গঁড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । ২০১০ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিশ্ব প্ৰকৃতি পুঁজিৰ উদ্যোগত বিশ্ব গঁড় দিৱস ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ২০১১ চনৰ পৰা এই দিনটোৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰে ।

গঁড় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অসমে এক গৌৰৱ উজ্বল ইতিহাস বহন কৰি আহিছে ৷ বৃটিছৰ দিনতে কাজিৰঙাত গঁড়ৰ অস্তিত্বৰ প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পাছৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে গঁড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে বিশ্ব দৰবাৰত অসমৰ এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ৷

World Rhino Day 2026
আজি বিশ্ব গঁড় দিৱস, কিয় পালন কৰা হয় বিশ্ব গঁড় দিৱস ? (Kaziranga National Park FB)

গঁড়ৰ অবৈধ চিকাৰ আৰু বিলুপ্তিৰ মুখলৈ যোৱা প্ৰজাতিসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে মানুহক সচেতন কৰাই হৈছে বিশ্ব গঁড় দিৱস পালনৰ মূল উদ্দেশ্য ৷ পৃথিৱীৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গঁড় এক অপৰিহাৰ্য অংগ । কিন্তু চোৰাং চিকাৰ, বাসস্থান ধ্বংস আৰু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে এই বিশালকায় প্ৰাণীবিধো অন্য় জীৱকূলৰ দৰে সংকটৰ গৰাহত পৰা সম্ভাৱনা দেখা গৈছে ৷

World Rhino Day 2026
আজি বিশ্ব গঁড় দিৱস, কিয় পালন কৰা হয় বিশ্ব গঁড় দিৱস ? (Kaziranga National Park FB)

পৃথিৱীত বৰ্তমান বৰ্তি থকা গঁড়ৰ পাঁচটা মূল প্ৰজাতি হৈছে ক্ৰমে- এশিঙীয়া গঁড়, ক’লা গঁড়, বগা গঁড়, জাভা গঁড় আৰু সুমাত্ৰা গঁড় ৷

বিশ্ব গঁড় দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য :

  • গঁড়ৰ শিং আৰু ইয়াৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে চলি থকা ভয়াৱহ চোৰাং চিকাৰৰ বিৰুদ্ধে জনমত গঠন কৰা আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণ ৰোধৰ চেষ্টা কৰা ৷
  • বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু মানুহৰ বেদখলৰ ফলত সংকুচিত হৈ অহা গঁড়ৰ চৰণীয়া পথাৰ বা বাসস্থানসমূহ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু সুৰক্ষিত কৰা ৷
  • পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ বা পৃথিৱীৰ বুকুত গঁড়ৰ দৰে এক প্ৰাচীন বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ইয়াৰ বিলুপ্তিৰ ফলত প্ৰকৃতিৰ হ’ব পৰা ক্ষতিৰ বিষয়ে নতুন প্ৰজন্মক শিক্ষা প্ৰদান কৰা ৷
  • বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থা (NGO), সংৰক্ষণ গোট আৰু চৰকাৰসমূহক একেলগ কৰি গঁড়ৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু পৰ্যাপ্ত পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰা ।

এশিঙীয়া গঁড় অসমৰ স্বাভিমান আৰু অন্যতম অমূল্য প্ৰাকৃতিক সম্পদ । কাজিৰঙা আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান গঁড়ৰ অন্যতম সুৰক্ষিত আশ্ৰয়স্থল । ২০২৬ চনৰ পৰিসংখ্যাই প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অসমবাসীৰ বাবে এক অত্যন্ত সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ।

শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, সমগ্ৰ বিশ্বত বৰ্তমান থকা ৪,০৭৫ টা এশিঙীয়া গঁড়ৰ ভিতৰত ৩,২৬০ টা গঁড় কেৱল মাত্ৰ অসমতে আছে । অৰ্থাৎ, বিশ্বৰ মুঠ এশিঙীয়া গঁড়ৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশই বৰ্তমান অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহত স্ব-গৃহৰ দৰে সুৰক্ষিতভাৱে বিৰাজ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এই তথ্য সদৰী কৰিছিল ৷

এই পৰিসংখ্যাই প্ৰমাণ কৰে যে সঠিক পৰিচালনা, চৰকাৰী দৃঢ়তা আৰু জনসাধাৰণৰ সজাগতা থাকিলে বিপন্নপ্ৰায় বন্যপ্ৰাণীক কেনেকৈ ধ্বংসৰ গৰাহৰ পৰা ঘূৰাই আনিব পাৰি । একেই তথ্য় কেন্দ্ৰীয় তথ্য় আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে সামাজিক মাধ্য়মত দিয়া পোষ্টত প্ৰকাশ কৰিছে ৷

গঁড় দিৱসত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে অসমৰ গঁড়ৰ বাসস্থান সুৰক্ষিত কৰা স্বাৰ্থক চৰকাৰ তথা সচেতন সমাজলৈ আহ্বান জনাই কলিয়াবৰৰ শিক্ষাসেৱী তথা অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ কলিয়াবৰ শাখাৰ সভাপতি ভূপেন শৰ্মাই কয়, "আজি ২২ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো বিশ্ব গঁড় দিৱস হিচাপে উদযাপন হয় । এতিয়া আমি অসমবাসী মানে গৌৰৱ অধিকাৰী এইটো কাৰণেই যে গঁড়ৰ যি পাঁচটা প্ৰজাতি আছে তাৰে ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতেই অসমত সৰ্বাধিক এশিঙীয়া গঁড়ৰ ৮০% আমাৰ অসমতেই আছে ।"

অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ কলিয়াবৰ শাখাৰ সভাপতি ভূপেন শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

অসমৰ বনাঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ২,৬০০ টাতকৈও অধিক গঁড়েৰে বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে নিজৰ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ৷ ইয়াৰ উপৰি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰায় ১২৫ টা, পবিতৰা অভয়াৰণ্যত ১০৭ টা আৰু মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰায় ৪০ টা গঁড় আছে । ৰাজ্যখনত চোৰাং চিকাৰ প্ৰায় এশ শতাংশ ৰোধ কৰিব পৰাটো বন বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰৰ এক ঐতিহাসিক সফলতা ৷

এই সামগ্ৰিক সফলতাৰ মাজতে এক বিশেষ আশাব্যঞ্জক দিশ উন্মোচিত হৈছে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত ৷ ১৯৮০ চনৰ ভয়াৱহ চোৰাং চিকাৰৰ কবলত পৰি ৭০ টাতকৈও অধিক গঁড় থকা এই অভয়াৰণ্যখন সম্পূৰ্ণৰূপে গঁড়হীন হৈ পৰিছিল । ২০১৬ চনৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ প্ৰচেষ্টাও দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বিফল হৈছিল । কিন্তু শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰু বনাঞ্চল পুনৰুদ্ধাৰৰ জৰিয়তে লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় ১২.৮২ বৰ্গ কিলোমিটাৰ গঁড়ৰ বাসস্থান বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে ।

ভূপেন শৰ্মাই কয়, "আজিৰ তাৰিখত যদি আমি পৰিসংখ্যাটো চাওঁ, তেতিয়া হ’লে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰায় ২৬০০ গঁড় আছে । অকল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলিয়েই নহয় এতিয়া মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, পবিতৰা অভয়াৰণ্য আদিত গঁড় আছে । অসমত মূলত সৰ্বাধিক ৩০০০ৰো অধিক গঁড় আছে । লাওখোৱা আৰু লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰিত গঁড় থাকিব পৰা উপযুক্ত ঠাই, কাৰণ তাত গঁড়ৰ বাবে সুন্দৰ ঘাঁহনি অঞ্চল আছে । এসময়ত লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত গঁড় আছিল । ১৯৮০ চন মানলৈ তাত ৭০-৮০ টা গঁড় আছিল । লাওখোৱা অঞ্চলৰ বাটে-ঘাটে আনকি লাওখোৱা বজাৰতো গঁড় ঘূৰি ফুৰাৰ তথ্য আছে ।

World Rhino Day 2026
আজি বিশ্ব গঁড় দিৱস, কিয় পালন কৰা হয় বিশ্ব গঁড় দিৱস ? (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "গঁড়ৰ যিহেতু মূল বাসস্থান হিচাপে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, গতিকে কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নটো জড়িত হৈ আছে । গঁড়ৰ এই আৱাসভূমি সুৰক্ষিত ৰখাৰ স্বাৰ্থত দুটা প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন আহিছে যে, প্ৰস্তাৱিত উৰণীয়া সেতু আৰু দ্বিতীয়তে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইক'চেনচিটিভ জ'নৰ যিটো ঘোষণাৰ বিষয় । উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ কাৰণে খননকাৰ্যৰ লগতে আন কামো কৰা হ'ব আৰু যদি ইক'চেনচিটিভ যদি সংকুচিত হয় লগতে কাৰ্বি পাহাৰ খন্দাৰো যদি পথ মুকলি কৰি লয়, তেতিয়া হ'লে এই খননৰ ফলত যিবিলাক বালি-বোকা ওলাব; সেই বালি-বোকাবিলাকে অৰণ্যৰ গৰ্ভত থকা কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জান-জুৰিবোৰৰ ক্ষতি কৰিব । সেই জান-জুৰিবিলাকত বালি-বোকা গৈ ঘাঁহনিও নষ্ট কৰিব আৰু ইফালে যিটো জলাশয় (Wetland)ৰ যিটো ইক'ছিষ্টেম, সেই ইক'ছিষ্টেমো নষ্ট হৈ যাব ।"

World Rhino Day 2026
আজি বিশ্ব গঁড় দিৱস, কিয় পালন কৰা হয় বিশ্ব গঁড় দিৱস ? (Kaziranga National Park FB)

শৰ্মা আৰু কয়, "অৰ্থাৎ আমি যিটো গৌৰৱৰ কথা বুলি কৈ আছোঁ, সেই এশিঙীয়া গঁড়ৰ ঠাই অসমভূমিৰ কাজিৰঙাৰ গৌৰৱৰ ভাগীদাৰ হৈ থাকিবৰ কাৰণে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সুৰক্ষিত কৰাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন । আনহাতে, মানস, পবিতৰা বা ওৰাং এইবিলাকত গঁড়ৰ সংখ্যা তেনেই কম । সেয়ে এক আঁচনি লৈ গঁড়ৰ সংখ্যা বঢ়াব পাৰে আৰু আমাৰ যিহেতু বুঢ়াচাপৰি আৰু লাওখোৱা গঁড়ৰ আৱাস ভূমিৰ কাৰণে একেবাৰে উৎকৃষ্ট হৈ আছে, ইয়াটো গঁড় ৰখাৰ চিন্তা কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গঁড়ৰ ভৰ অকণমান কমাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব পাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ দায়িত্ব কিয় অধিক বুলি কৈছো, যিহেতু ৮০% গঁড় অসমত আছে, যদি কিবা কাৰণত যদি আমাৰ গঁড়ৰ এই সংখ্যাৰ যদি কিবা হানি-বিঘিনি ঘটিবলৈ হয়; তেতিয়া কিন্তু বিশ্বৰ মানচিত্ৰৰ পৰাই গঁড়ৰ বিলুপ্তিৰ এটা পথ মুকলি হৈ যাব । ৮০ শতাংশ গঁড়ৰ বাসভূমিক আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব খোজো তেনেহ'লে চোৰাং চিকাৰীৰ লগতে প্ৰাকৃতিকভাৱেও সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগিব ।"

World Rhino Day 2026
আজি বিশ্ব গঁড় দিৱস, কিয় পালন কৰা হয় বিশ্ব গঁড় দিৱস ? (ETV Bharat Assam)

"আমাৰ এতিয়া নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা আহিছে, খননৰ পৰিকল্পনা আহিছে, উন্নয়নৰ নামত অহা এইবিলাক কথাই যাতে এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাসভূমি সংকুচিত কৰিব নোৱাৰে, তাৰবাবে চৰকাৰ সজাগ থাকিব লাগিব, সেই ধৰণৰ নীতিও ল’ব লাগিব । বিশেষকৈ বানৰ সময়ত গঁড়ৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত আৰু অধিক উচ্চভূমি নিৰ্মাণ কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দৰকাৰ কাৰণ বানৰ সময়তে গঁড়বিলাকৰ আটাইতকৈ বেছি আলাই-আথানি হয় ।"

আনহাতে, সমাজকৰ্মী, শিক্ষক মুৰুলী বৰাই কয়, "এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাসস্থান অসম তথা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যোৱা সময়ছোৱাত চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত কোনো গঁড় নিধন হোৱা নাই । গঁড়ৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি স্থানীয় ৰাইজ আৰু বন বিভাগৰ তৎপৰতাত এনে দুৰ্ঘটনা নোহোৱাত আমাৰ বাবে সুখৰ বিষয় । মাত্ৰ আমি আশা কৰিম, ইক'চেনচিটিভ জ'নৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বাবে উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণৰ বিষয় দুটাত চৰকাৰ সচেতন হওক । যাতে আমাৰ অসমক চিনাকি দিয়া এশিঙীয়া গঁড় সুৰক্ষিত হৈ থাকে ।"

World Rhino Day 2026
আজি বিশ্ব গঁড় দিৱস, কিয় পালন কৰা হয় এই বিশেষ দিন ? (Kaziranga National Park FB)

সুখৰ কথা যে, কাজিৰঙা আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজত কৰিডৰ সংযোগ হোৱাৰ ফলত কাজিৰঙাৰ পৰা গঁড়বোৰে মাজে-সময়ে লাওখোৱালৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অহা-যোৱা কৰিবলৈ লৈছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এই উপযুক্ত বাসস্থান পৰিচালনা আৰু সুৰক্ষা ধাৰাবাহিকভাৱে বৰ্তি থাকিলে ভৱিষ্যতে লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰিত ১০০ টাতকৈও অধিক গঁড়ে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।

অসমৰ গঁড় সংৰক্ষণৰ এই সফলতাই সমগ্ৰ বিশ্বকে পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছে । লাওখোৱাৰ এই পুনৰুত্থানে প্ৰকৃতিৰ এক চিৰন্তন সত্যকে সোঁৱৰাই দিয়ে ৷ যদিহে আমি বন্যপ্ৰাণীক মুক্ত আৰু সুৰক্ষিত পৰিৱেশ এটা উপহাৰ দিব পাৰোঁ, তেন্তে প্ৰকৃতিয়ে নিজেই হেৰাই যোৱা ঐশ্বৰ্য ঘূৰাই ল’ব পাৰিব ।

প্ৰণীতা বৰুৱাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত

লগতে পঢ়ক : সীমা নামানে বন্যপ্ৰাণীয়ে: কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলক লৈ কৰিড'ৰ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

সোণাপুৰত বনবিভাগ-ডব্লিউচিচিবিৰ যুটিয়া অভিযান, গঁড়ৰ খৰ্গসহ তিনি সৰবৰাহকাৰী আটক

তিনি বছৰত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়-বাঘ চিকাৰৰ ঘটনা শূন্য

TAGGED:

বিশ্ব গঁড় দিৱস ২০২৬
গঁড় সংৰক্ষণ
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
লাওখোৱা অভয়াৰণ্য
WORLD RHINO DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.