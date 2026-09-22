বিশ্বৰ ৮০ শতাংশ গঁড়ৰ বিচৰণ ভূমি অসমত গঁড় হত্যা শূন্য : মুখ্যমন্ত্ৰী
প্ৰতিবছৰে ২২ ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা হয় বিশ্ব গঁড় দিৱস ।
Published : September 22, 2026 at 2:58 PM IST
গুৱাহাটী : আজি বিশ্ব গঁড় দিৱস । প্ৰতিবছৰে ২২ ছেপ্টেম্বৰত এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷ গঁড়ৰ সুৰক্ষা, সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এই দিনটোত বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ।
বিশ্বৰ ৪০৭৫টা এশিঙীয়া গড়ৰ ভিতৰত অসমত আছে ৩২৬০ টা । বিশ্বৰ সৰ্বাধিক গঁড় থকা অঞ্চলটো হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশ্বৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ গঁড় অসমত থকা বুলি উল্লেখ কৰি এটা পোষ্টত ৰাজ্যখনত বিগত সময়ত এটাও গঁড় হত্যাৰ ঘটনা সমঘটিত হোৱা নাই বুলি কয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই এক্স'ত দিয়া পোষ্টত কয়, "এই বিশ্ব গঁড় দিৱসত আমি সংখ্যাবোৰকেই কথা ক’বলৈ দিও । বিশ্বৰ ৮০ শতাংশ গঁড়ৰ বিচৰণ ভূমি অসমত গঁড় হত্যা শূন্য । "
This World Rhino Day, we let the numbers do the talking! pic.twitter.com/HTXkDO7xiM— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2026
উল্লেখ্য যে ২০১১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰা হৈছিল । চোৰাং চিকাৰ, জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ফলত গঁড় বিলুপ্ত হোৱাৰ আশংকা কৰি এই জন্তু বিধৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ।
ইপিনে, বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱায়ো এই দিৱস উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টত গঁড় সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।
On #WorldRhinoDay, we reaffirm our commitment to protecting the rhinoceros - one of Assam’s most cherished symbols of natural heritage. The Greater One-Horned Rhino is our pride and a treasured part of Assam’s rich biodiversity.— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) September 22, 2026
Under the leadership of Hon’ble CM Dr.… pic.twitter.com/nV5AiZIfeq
বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্স'ত দিয়া পোষ্টত কয়, "বিশ্ব গঁড় দিৱসত, আমি গঁড় সুৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ ব্যক্ত কৰিছো । অসমৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যৰ অন্যতম আদৰৰ প্ৰতীকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিম । এশিঙীয়া গঁড় আমাৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক । অসম চৰকাৰে গঁড়ৰ সুৰক্ষাৰ লগতে চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ পদক্ষেপ লৈছে ।"
Assam is home to one of the world’s largest populations of the Indian, or greater one-horned, rhinoceros. As per the latest survey, Assam is home to around 3,260 rhinos, with more than 2,600 in Kaziranga National Park, over 100 in Pobitora Wildlife Sanctuary and Orang National… pic.twitter.com/UHbTn5RNXY— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 22, 2026
আনহাতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱেও এই দিৱস উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যম এক্স' দিয়া পোষ্টত কয়," অসম হৈছে বিশ্বৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ অন্যতম প্ৰধান বাসস্থান । শেহতীয়া জৰীপ অনুসৰি, অসমত প্ৰায় ৩,২৬০ টা গঁড় আছে । ইয়াৰ ভিতৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ২,৬০০ টাতকৈ অধিক, পবিতৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ১০০ টাতকৈ অধিক আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰায় ৪০-৫০ টা গঁড় আছে ।"
লগতে পঢ়ক:World Rhino Day: কিয় পালন কৰা হয় বিশ্ব গঁড় দিৱস ?
সীমা নামানে বন্যপ্ৰাণীয়ে: কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলক লৈ কৰিড'ৰ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?