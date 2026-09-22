ETV Bharat / state

বিশ্বৰ ৮০ শতাংশ গঁড়ৰ বিচৰণ ভূমি অসমত গঁড় হত্যা শূন্য : মুখ্যমন্ত্ৰী

প্ৰতিবছৰে ২২ ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা হয় বিশ্ব গঁড় দিৱস ।

WORLD RHINO DAY 2026
বিশ্ব গঁড় দিৱস ২০২৬ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আজি বিশ্ব গঁড় দিৱস । প্ৰতিবছৰে ২২ ছেপ্টেম্বৰত এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷ গঁড়ৰ সুৰক্ষা, সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এই দিনটোত বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ।

বিশ্বৰ ৪০৭৫টা এশিঙীয়া গড়ৰ ভিতৰত অসমত আছে ৩২৬০ টা । বিশ্বৰ সৰ্বাধিক গঁড় থকা অঞ্চলটো হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশ্বৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ গঁড় অসমত থকা বুলি উল্লেখ কৰি এটা পোষ্টত ৰাজ্যখনত বিগত সময়ত এটাও গঁড় হত্যাৰ ঘটনা সমঘটিত হোৱা নাই বুলি কয় ।

WORLD RHINO DAY 2026
বিশ্ব গঁড় দিৱস ২০২৬ (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই এক্স'ত দিয়া পোষ্টত কয়, "এই বিশ্ব গঁড় দিৱসত আমি সংখ্যাবোৰকেই কথা ক’বলৈ দিও । বিশ্বৰ ৮০ শতাংশ গঁড়ৰ বিচৰণ ভূমি অসমত গঁড় হত্যা শূন্য । "

উল্লেখ্য যে ২০১১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰা হৈছিল । চোৰাং চিকাৰ, জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ফলত গঁড় বিলুপ্ত হোৱাৰ আশংকা কৰি এই জন্তু বিধৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ।

WORLD RHINO DAY 2026
বিশ্ব গঁড় দিৱস ২০২৬ (ETV Bharat)

ইপিনে, বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱায়ো এই দিৱস উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টত গঁড় সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।

WORLD RHINO DAY 2026
বিশ্ব গঁড় দিৱস ২০২৬ (ETV Bharat)

বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্স'ত দিয়া পোষ্টত কয়, "বিশ্ব গঁড় দিৱসত, আমি গঁড় সুৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ ব্যক্ত কৰিছো । অসমৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যৰ অন্যতম আদৰৰ প্ৰতীকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিম । এশিঙীয়া গঁড় আমাৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক । অসম চৰকাৰে গঁড়ৰ সুৰক্ষাৰ লগতে চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ পদক্ষেপ লৈছে ।"

আনহাতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱেও এই দিৱস উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যম এক্স' দিয়া পোষ্টত কয়," অসম হৈছে বিশ্বৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ অন্যতম প্ৰধান বাসস্থান । শেহতীয়া জৰীপ অনুসৰি, অসমত প্ৰায় ৩,২৬০ টা গঁড় আছে । ইয়াৰ ভিতৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ২,৬০০ টাতকৈ অধিক, পবিতৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ১০০ টাতকৈ অধিক আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰায় ৪০-৫০ টা গঁড় আছে ।"

লগতে পঢ়ক:World Rhino Day: কিয় পালন কৰা হয় বিশ্ব গঁড় দিৱস ?

সীমা নামানে বন্যপ্ৰাণীয়ে: কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলক লৈ কৰিড'ৰ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

TAGGED:

বিশ্ব গঁড় দিৱস
ইটিভি ভাৰত অসম
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
WORLD RHINO DAY 2026 TWEET
WORLD RHINO DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.