১৫,৯৯৯ গৰাকী আয়তীয়ে বিয়ানাম পৰিবেশন কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে বিশ্ব অভিলেখ

১৫,৯৯৯ গৰাকী আয়তীয়ে বিয়ানাম পৰিবেশন কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে বিশ্ব অভিলেখ
বিয়ানামৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা চেতনা দাসৰ ।
Published : April 19, 2026 at 6:45 PM IST
মৰাণ : বিহু, ঝুমইৰ বিনন্দিনী আৰু বাগৰুম্বাৰ পাছত এইবাৰ আয়তীৰ বিয়ানামেৰে ৰচিলে বিশ্ব অভিলেখ । বিহুৰ বতৰতে দুলীয়াজানৰ নেহৰু ময়দানত বিয়ানামৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা অহা ১৫,৯৯৯ গৰাকী আয়তীয়ে একেলগে বিয়ানাম পৰিবেশন কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এই বিশ্ব অভিলেখ ।
দুলীয়াজান সন্মিলিত আয়তী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু শিৱসাগৰ জিলা সন্মিলিত সুৰুযমুখী শিল্পী সমাজৰ যুটীয়া উদ্যোগত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ অসমীয়া সমাজৰ যুগ-যুগান্তৰৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ অহা বিয়ানামৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যৰে অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচী । 'ইউনাইটেড ষ্টেট অৱ আমেৰিকা বুক অৱ ৱৰ্ড ৰেকৰ্ড'(United States of America book of world record)ৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত অসমৰ ১৫,৯৯৯ গৰাকী আয়তীয়ে বিয়ানামেৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ হয় ।
এই অনুষ্ঠানত আমেৰিকা বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ সদস্য দল উপস্থিত থাকি সকলো দিশ তদাৰক কৰাৰ লগতে অনুষ্ঠানৰ শেষত স্বীকৃতি পত্ৰ প্ৰদান কৰে । অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা এই বিয়ানামক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এই অনুষ্ঠানত ইউনাইটেড ষ্টেট অৱ আমেৰিকা বুক অৱ ৱৰ্ড ৰেকৰ্ডৰ এগৰাকী সমন্বয়কে কয়,"মোৰ সৌভাগ্য হ'ল যে আজি এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহি মই সমন্বয়ক হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ পাইছো । দুলীয়াজান ৰাইজৰ একান্ত সহযোগিতা, অনিল কোঁৱৰ আৰু বীণা কোঁৱৰ বাইদেউৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানটো বাস্তৱায়িত কৰি তুলিলে । সূৰুযমুখী মহিলা সমিতিয়ে বহু দিনৰ পৰা মনত এটা পৰিকল্পনা কৰি আছিলে আৰু এই পৰিকল্পনা আজি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিলে । দুলীয়াজানৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত হাজাৰ হাজাৰ আয়তীয়ে ইয়াত আহি বিয়ানামৰ জৰিয়তে অসমীয়াৰ জাতীয় সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিলে ।"
আনহাতে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চেতনা দাসে কয়, "আয়তীসকলক মই প্ৰশংসা কৰিছো । বিশ্ব অভিলেখ হওক,সকলো জাতি- জনগোষ্ঠীৰ কাৰণেই ই আদৰ্শ হ'ব । মই সকলোকে প্ৰণাম জনাইছো । এই আয়তীসকলৰ লগত মোকো এগৰাকী বাই- ভনী বুলি ভাবি আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশা কৰিছো ।"
উদ্যোক্তা অনিল কোঁৱৰে কয়,"বিয়া নামৰ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে ১৫,৯৯৯ গৰাকী আয়তীয়ে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে । বৰ্তমান সময়ত বিয়া নাম যিহেতু লুপ্ত হৈ গৈছে, সেয়ে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিয়ানাম যাতে আগবাঢ়ি যায় সেই লক্ষ্যৰে এই অনুষ্ঠান কৰা হৈছে । আমি আশা কৰিছো দুলীয়াজানৰ পৰাই বিয়ানামে এক গতি ল'ব । "
