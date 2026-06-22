বিশ্ব বৰ্ষাৰণ্য দিৱস বিশেষ : জলবায়ু আৰু জীৱবৈচিত্ৰ্যৰ ৰক্ষাকবচ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বৰ্ষাৰণ্যসমূহ
আজি বিশ্ব বৰ্ষাৰণ্য দিৱস ৷ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ উষ্ণমণ্ডলীয় চিৰসেউজীয়া বনাঞ্চলসমূহ দক্ষিণ এছিয়াৰ অন্যতম বৃহৎ সংলগ্ন বৰ্ষাৰণ্য ভূ-প্ৰাকৃতিক ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ।
Published : June 22, 2026 at 10:06 PM IST
তেজপুৰ: প্ৰতিবছৰে ২২ জুনৰ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বই বিশ্ব বৰ্ষাৰণ্য দিৱস পালন কৰি আহিছে ৷ পৃথিৱীৰ অন্যতম অসাধাৰণ অথচ তুলনামূলকভাৱে উপেক্ষিত বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চল উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ওপৰত এই দিৱসত দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে । পৰ্বত, উপত্যকা আৰু নদী সমভূমি জুৰি বিস্তৃত এই সেউজীয়া ভূ-খণ্ডত আজিও সহস্ৰাব্দ প্ৰাচীন বনাঞ্চলসমূহ সজীৱ হৈ আছে ।
উত্তৰ-পূব ভাৰত : বৰ্ষাৰণ্যৰ এখন ৰাজ্য
অসমৰ সেউজীয়া সমভূমিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চললৈকে বিস্তৃত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ উষ্ণমণ্ডলীয় চিৰসেউজীয়া বনাঞ্চলসমূহ দক্ষিণ এছিয়াৰ অন্যতম বৃহৎ সংলগ্ন বৰ্ষাৰণ্য ভূ-প্ৰাকৃতিক ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ।
বিশ্বৰ বহু ঠাইত বৰ্ষাৰণ্যসমূহ বিচ্ছিন্ন টুকুৰা-টুকুৰ হৈ পৰিলেও উত্তৰ-পূবৰ এই বনাঞ্চলসমূহ এতিয়াও পৰস্পৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে । ইয়াৰ ফলত ই বিশ্ববিখ্যাত ইণ্ডো-বাৰ্মা জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য হটস্পটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশগত কৰিডৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে । এই বনাঞ্চলসমূহে বিপুল পৰিমাণৰ কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ কৰে, আঞ্চলিক জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, জলসম্পদ সংৰক্ষণ কৰে আৰু অগণন উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক আশ্ৰয় দিয়ে ।
ভাৰতৰ বনাঞ্চলত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্থান
তথ্য অনুসৰি বনাঞ্চলৰ পৰিসংখ্যাই উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ অপৰিসীম পৰিৱেশগত গুৰুত্ব স্পষ্ট কৰি তোলে । ভাৰতৰ মুঠ বনাঞ্চলৰ পৰিমাণ ৭,১৫,৩৪৩ বৰ্গ কিল’মিটাৰ । ইয়াৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ আঠখন ৰাজ্যই প্ৰায় ১.৬৯ লাখ বৰ্গকিল’মিটাৰ বনাঞ্চলৰ যোগান ধৰে ৷ যি দেশৰ মুঠ বনাঞ্চলৰ প্ৰায় ২৪ শতাংশ ৷ অথচ এই অঞ্চলৰ ভৌগোলিক আয়তন ভাৰতৰ মাত্ৰ প্ৰায় ৮ শতাংশ ।
অৰুণাচল প্ৰদেশে ৬৫,৮৮২ বৰ্গকিল’মিটাৰ বনাঞ্চলসহ এই অঞ্চলত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ পিছতে ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক বনাঞ্চল খ্যাত ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
এই বনাঞ্চলসমূহত উষ্ণমণ্ডলীয় চিৰসেউজীয়া, অৰ্ধ-চিৰসেউজীয়া আৰু উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বিদ্যমান ৷ যিয়ে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু আৰু উদ্ভিদক আশ্ৰয় দিয়ে । ইয়াৰ বহু প্ৰজাতি স্থানীয় আৰু বিপন্ন ।
দিহিং-পাটকাই : অসমৰ সেউজীয়া বৰ্ষাৰণ্য
উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বৰ্ষাৰণ্য সম্পদৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে দিহিং-পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৷ যাক প্ৰায়ে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ অৱশিষ্ট নিম্নভূমি উষ্ণমণ্ডলীয় বৰ্ষাৰণ্য হিচাপে অভিহিত কৰা হয় ।
ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰ জিলাত বিস্তৃত দিহিং-পাটকাই বিশাল হোলোং গছ, সমৃদ্ধ পক্ষীজগত আৰু দুৰ্লভ বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে বিখ্যাত । ঘন বৃক্ষচ্ছায়াই হাতী, ক্লাউডেড লেপাৰ্ড, ধনেশ আদি বহু প্ৰজাতিক আশ্ৰয় দিয়ে ।
অতিৰিক্ত মুখ্য বন সংৰক্ষক প্ৰধান তথা বিটিচিৰ বন বিভাগৰ মুৰব্বী তথা মানস অভয়াৰণ্যৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষে কয়, ‘‘যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উজনি অসমৰ প্ৰায় সকলো বনাঞ্চলেই মূলতঃ বৰ্ষাৰণ্য, যাৰ ভিতৰত দিহিং-পাটকায়ো অন্তৰ্ভুক্ত ।’’ তেওঁ অঞ্চলটোৰ চিৰসেউজীয়া বনাঞ্চলৰ পৰিৱেশগত ধাৰাবাহিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
নামদাফা : পৃথিৱীৰ উত্তৰতম উষ্ণমণ্ডলীয় বৰ্ষাৰণ্য
অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত নামদাফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, যাৰ আয়তন প্ৰায় ১,৯০০ বৰ্গকিল’মিটাৰ । অসাধাৰণ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃত নামদাফাক পৃথিৱীৰ উত্তৰতম উষ্ণমণ্ডলীয় বৰ্ষাৰণ্য বুলিও কোৱা হয় । ইয়াত বাঘ, চিতা, স্নো লেপাৰ্ড আৰু ক্লাউডেড লেপাৰ্ডসহ চাৰিবিধ বৃহৎ মেকুৰীজাতীয় প্ৰাণীৰ বাসস্থান আছে ।
ইয়াৰ ওচৰত থকা কমলাং বাঘ সংৰক্ষিত অঞ্চলেও প্ৰায় ৭৮৩ বৰ্গকিল’মিটাৰ বৰ্ষাৰণ্য সংৰক্ষণ কৰি বহু বন্যপ্ৰাণীৰ আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে কাম কৰি আহিছে ৷
দুৰ্লভ বন্যপ্ৰাণীৰ অভয়াৰণ্য
উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বৰ্ষাৰণ্যসমূহ এছিয়াৰ কিছুমান অতি বিশেষ প্ৰজাতিৰ বাবে প্ৰাকৃতিক আশ্ৰয়স্থলী । হলৌ গিবনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাচীন বৃক্ষশীৰ্ষত উৰি ফুৰা ধনেশ পক্ষীলৈকে এই বনাঞ্চলসমূহে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ এক অনন্য জগত গঢ়ি তুলিছে । বিশাল গছৰ তলত দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড ফুলে ৷ আনহাতে বনাঞ্চলৰ গভীৰতাত ক্লাউডেড লেপাৰ্ডৰ দৰে ৰহস্যময় বন্যপ্ৰাণীয়ে বিচৰণ কৰে ।
মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বৰ্ষাৰণ্যসমূহেও এই পৰিৱেশগত কাৰকৰ অধিক শক্তিশালী কৰি বন্যপ্ৰাণীৰ চলাচল আৰু জিনগত বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণত সহায় কৰে ।
বৃদ্ধি পোৱা ভাবুকি
অপৰিসীম পৰিৱেশগত গুৰুত্ব সত্ত্বেও উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বৰ্ষাৰণ্যসমূহে বৰ্তমান বিভিন্ন ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে । আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণ, বনাঞ্চল বিভাজন, অস্থায়ী সম্পদ আহৰণ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱে এই বনাঞ্চলসমূহক চাপত পেলাইছে ।
সংৰক্ষণবিদসকলৰ মতে, এই বনাঞ্চল ধ্বংস হ’লে কেৱল বন্যপ্ৰাণীহে বিপদত নপৰে ৷ বৰঞ্চ বৰষুণ নিয়ন্ত্ৰণ, ভূমি ক্ষয় ৰোধ আৰু কাৰ্বন সঞ্চয়ৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক ব্যৱস্থাও দুৰ্বল হৈ পৰিব ।
এক বিশ্বজনীন দায়িত্ব
বন বিষয়া আৰু সংৰক্ষণবিদসকলৰ মতে, বিশ্ব বৰ্ষাৰণ্য দিৱসৰ মূল বাৰ্তা অতি স্পষ্ট । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জ্যেষ্ঠ ৰেঞ্জ বিষয়া তথা এছিয়াৰ ৰেঞ্জাৰ ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি বণ্টি তাওৰ মতে, ‘‘বৰ্ষাৰণ্য ৰক্ষা কৰক, কিয়নো এইবোৰেই পৃথিৱীৰ সম্পদ ।’’
একেই অনুভূতি প্ৰকাশ কৰি ‘ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ’ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে কয় যে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বৰ্ষাৰণ্য সংৰক্ষণ কেৱল বন্যপ্ৰাণীৰ বাবেই নহয়, জলবায়ু স্থিতিশীলতা আৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ কল্যাণৰ বাবেও অত্যন্ত জৰুৰী । বিশ্ব বৰ্ষাৰণ্য দিৱসৰ উপলক্ষে যাদৱ পায়েঙে বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মক গছপুলি ৰোপণ আৰু অৰণ্য সংৰক্ষণ আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান জনাই কয়,
যাদৱ পায়েঙে উল্লেখ কৰে যে অসমৰ বহু অঞ্চলত বনাঞ্চল সংকুচিত হোৱাৰ ফলত হাতী, বান্দৰ আদি বন্যপ্ৰাণী খাদ্যৰ সন্ধানত মানুহৰ বসতিস্থললৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে । সেয়েহে বিদ্যমান বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ লগতে নতুনকৈ বৃহৎ পৰিসৰত বৃক্ষৰোপণ আৰু বন সৃজনৰ প্ৰয়োজন আছে ।
তেওঁৰ মতে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সৃষ্টি হোৱা চাপৰি আৰু অনাবাদী ভূমিসমূহত পৰিকল্পিতভাৱে গছপুলি ৰোপণ কৰিলে ভৱিষ্যতে বৃহৎ বনাঞ্চল গঢ়ি তোলা সম্ভৱ । ইয়াৰ ফলত জীৱবৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধি পাব, বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান সৃষ্টি হ'ব আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব ।
তেওঁৰ মতে, ঘন বনাঞ্চলে বৰষুণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, মাটি সংৰক্ষণ কৰে, জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য বজাই ৰাখে আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ স্বাভাৱিক বাসস্থান নিশ্চিত কৰি মানুহ-বন্যপ্ৰাণী সংঘাত হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ।
নদীৰ চাপৰি আৰু অৱক্ষয়িত ভূমিত বৃহৎ পৰিসৰৰ বন সৃজনৰ জৰিয়তে পৰিৱেশগত ভাৰসাম্য পুনৰুদ্ধাৰ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে । বিশ্বজুৰি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন তীব্ৰতৰ হোৱাৰ লগতে জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য হ্ৰাস পোৱাৰ এই সময়ত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বৰ্ষাৰণ্যসমূহ মানৱজাতিৰ অন্যতম মূল্যৱান প্ৰাকৃতিক সম্পদ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । এই বনাঞ্চলসমূহৰ সুৰক্ষা কেৱল আঞ্চলিক কৰ্তব্য নহয়, ই এক বিশ্বজনীন দায়িত্ব ।
এই বিশ্ব বৰ্ষাৰণ্য দিৱসত এই প্ৰাচীন বনাঞ্চলসমূহে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে জলবায়ু সহনশীলতা, বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশগত সুৰক্ষাৰ ভৱিষ্যৎ বহুলাংশে নিৰ্ভৰ কৰিব ভাৰতৰ এই শেষ মহান বৰ্ষাৰণ্য সীমান্তক আমি কিমান সফলতাৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত ।
লগতে পঢ়ক: নীপকোৱে এৰিলে খাণ্ডং বান্ধৰ পানী; নামনি অঞ্চলত হাহাকাৰ