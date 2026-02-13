বিশ্ব ৰেডিঅ' দিৱস : চাৰি দশকজুৰি ৰেডিঅ'ৰ প্ৰেমত আতুৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মনৰ কথা
১৯৮৫ চনৰ পৰা ৰেডিঅ’ শুনি অহা আৰু ৰেডিঅ'ৰ প্ৰেমত পৰা ধেমাজিৰ টংকেশ্বৰ দলেয়ে ক’লে মনৰ অনুভৱ ।
Published : February 13, 2026 at 11:29 AM IST
ধেমাজি : আজি ১৩ ফেব্ৰুৱাৰী, বিশ্ব ৰেডিঅ' দিৱস । প্ৰতিবছৰে ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ ২০১১ চনতেই ইউনেস্ক’ৱে বিশ্বজুৰি ৰেডিঅ’ৰ গুৰুত্ব,তথ্য প্ৰদান, যোগাযোগ আৰু জনসচেতনতা সৃষ্টিত ইয়াৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱসটো উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
১৮৯৬ চনত ইটালিয়ান বিজ্ঞানী মাৰ্কনিয়ে আৱিষ্কাৰ কৰা ৰেডিঅ’ হৈছে গণসংযোগ তথা বিশ্বজনীন এক প্ৰচাৰ মাধ্যম ৷ এসময়ৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় গণসংযোগৰ মাধ্যম হিচাপে পৰিগণিত আছিল ৰেডিঅ' ।
দেশ-বিদেশৰ বাতৰিৰ উপৰিও জ্ঞান-বিজ্ঞান, মনোৰঞ্জন-শিল্পকলা, সংগীত-নাটক, কৃষি-উদ্যোগ কিশোৰ-চেমনীয়া, পুৰুষ-মহিলা আদি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ৰেডিঅ' আছিল কামধেনু সদৃশ । ৰেডিঅ' শুনি দিনটো আৰম্ভণি কৰাৰ পৰা দৈনন্দিন কাম-কাজ কৰালৈ, আনকি শুনি শুনি টোপনি যোৱালৈকে ৰেডিঅ'টোৱে আছিল বহুতৰ বাবে জীৱন লগৰী ।
অৱশ্যে পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ ধামখুমীয়াত ৰেডিঅ'ৰ সেই জনপ্ৰিয়তা আৰু উপযোগিতা বহুখিনি হ্ৰাস পালে । আধুনিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগে ৰেডিঅ'ৰ স্থান দখল কৰিলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে । আৰু এতিয়া মোবাইল ফোনৰ যুগত ৰেডিঅ'ৰ স্থান দখল কৰিলে স্মাৰ্টফোনে । স্মাৰ্টফোন নহ'লে যেন এতিয়া জীৱনৰ গতিয়েই স্থবিৰ ।
কিন্তু তাৰ মাজতো ব্যক্তিবিশেষৰ মাজত ৰেডিঅ'ৰ জনপ্ৰিয়তা এতিয়াও কমা নাই । আনহাতে, বহু অঞ্চলত এতিয়াও ৰেডিঅ'ই গণ মাধ্যমৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে বহু লোকে এতিয়াও নিয়মিত ৰেডিঅ' শুনে । তেনে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে হৈছে ধেমাজিৰ টংকেশ্বৰ দলে । বিশ্ব ৰেডিঅ' দিৱসৰ দিনটোত ১৯৮৫ চনৰ পৰায়ে ৰেডিঅ’ শুনি ভালপোৱা টংকেশ্বৰ দলেয়ে ক’লে মনৰ অনুভৱ ।
৪০ বছৰো অধিককাল ৰেডিঅ’ শুনি অহা ধেমাজিৰ টংকেশ্বৰ দলে কয়, “১৯৮৫ চনৰে পৰা ৰেডিঅ’ শুনি আহিছো । ৰেডিঅ’টোৰ পৰা কম খৰচতে বহুত নজনা কথা জানিব পৰা যায় ৷ বাতৰি শুনিব পৰা যায়, কৃষি অনুষ্ঠান শুনিব পৰা যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞানমূলক কথা কয় ৷ এতিয়াও তিনিটা ৰেডিঅ’ সক্ৰিয় হৈ আছে । এতিয়ালৈকে দহটা ৰেডিঅ' কিনিলো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই পুৱা ৬ বজাৰ পৰা নিশা ১২বজালৈ ৰেডিঅ’ শুনো ৷ অকল ভাত খোৱা টাইমটোহে বন্ধ কৰো । কাম কৰি থকা সময়তো ৰেডিঅ’ শুনো । শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানে ৰেডিঅ’ৰ জনপ্ৰিয়তা পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু মানুহে ৰেডিঅ’ শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷"
উল্লেখ্য যে, সাম্প্ৰতিক ডিজিটেল ক্ষেত্ৰৰ উত্তৰণৰ সময়তো গ্ৰাম্য সমাজত এতিয়াও বহুতৰে বুকুৰ আপোন হৈছে ৰেডিঅ’ ৷ তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিৰ উন্নত ডিজিটেল ব্যৱস্থাই ঢুকি নোপোৱা ঠাইত ৰেডিঅ’ৰ সেৱা সহজে উপলব্ধ হয় ৷ সেয়ে এতিয়াও বহুতে ৰেডিঅ’ৰ মোহ এৰিব পৰা নাই ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে বিচাৰি পায় জীৱনৰ মাদকতা । বহুতৰে জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছে এই ৰেডিঅ’ ৷ বিচাৰি পাইছে মনৰ প্ৰশান্তি ৷